Si ya te repasaste los estrenos de HBO Max para agosto de 2022 y no encontraste algo que te llame la atención, pues tienes que echarle un vistazo a todo lo que llegará a Prime Video España este mes.

Y es que, si bien la nueva serie de El Señor de los Anillos no se estrenará en la plataforma hasta principios del mes de septiembre, sí que hay un par de títulos interesantes que puedes disfrutar en agosto. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate con nosotros que enseguida te contamos qué pelis, series y documentales podrás ver en Prime Video España este mes.

Las pelis y documentales que estrena Prime Video España en agosto de 2022

Prime Video España inicia este mes estrenando un documental que los fanáticos del futbol no se pueden perder. Se trata de All or Nothing: Arsenal, la nueva entrega de la serie de documentales original de Amazon que ya nos ha adentrado en el día a día de grandes clubes como la Juventus, Tottenham Hotspur y ahora el Arsenal.

Una que no es documental, pero que sí está basada en hechos reales, es Trece vidas una nueva peli que llega el 5 de agosto y que cuenta la historia de la impresionante misión de rescate de un equipo de fútbol tailandés atrapado en una cueva.

Pero el gran estreno de mes es sin lugar a dudas Samaritan, la primera película de superhéroes del mítico actor Sylvester Stallone que llegará el 26 de agosto. Aquí abajo te dejamos todas de pelis y las fechas de estreno de cada una de ellas:

All or Nothing: Arsenal – Documental (4 de agosto).

– Documental (4 de agosto). Trece vidas (5 de agosto).

(5 de agosto). Sin ti no puedo (12 de agosto).

(12 de agosto). Noticia de un secuestro (12 de agosto).

(12 de agosto). A League of Their Town (12 de agosto).

(12 de agosto). Copshop (18 de agosto).

(18 de agosto). Primer Amor (19 de agosto).

(19 de agosto). Untrapper: The story of Lil Baby (26 de agosto).

(26 de agosto). Samaritan (26 de agosto).

Todas las series que llegan a Prime Video España en agosto de 2022

Si eres fanático de las series, pues debes saber que este mes en Prime Video España no encontrarás muchas novedades. De hecho, solo llegará a la plataforma la tercera temporada de Making the Cut, un reality de diseñadores de moda, además de una nueva serie.

Se trata de la primera temporada de Cosmic Love, un reality donde sus participantes intentarán encontrar el amor de su vida con la ayuda de los signos zodiacales. Aquí abajo te dejamos sus fechas de estreno:

Cosmic Love – Temporada 1 (12 de agosto).

– Temporada 1 (12 de agosto). Making the Cut – Temporada 3 (19 de agosto).

Y a ti… ¿Qué te han parecido los estrenos de Prime Video España de este mes?