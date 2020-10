Huawei ha tenido un año muy duro, uno en el que pese a todo lo que ha pasado, no ha dejado de fabricar móviles ni de vender sus productos. Es más, toda esa laguna de ventas que otras marcas han ido ocupando en el panorama mundial, se ha rellenado con su patria, siendo líder de ventas en muchos sectores de China (su país natal). Solo hay que ver el nuevo Mate 40 que arrasa a todos sus rivales.

Ahora bien, en cuanto a sus móviles, hay algo que preocupa a mucha gente. Huawei optará por dejar EMUI y pasarse a su nuevo sistema, HarmonyOS. Y parece que esto está cada día más cerca, y que en 2021 podríamos ver ya los primeros móviles con este sistema. Eso quiere decir que no llegarían con EMUI 12, sino directamente con HarmonyOS.

¿Qué es HarmonyOS? ¿Será muy diferente?

Aunque todo este revuelo te pueda sonar un poco a chino, en realidad creemos que HarmonyOS no sería tan diferente a EMUI (aunque lleve otro nombre). Huawei ha trabajado muy duro para seguir inspirándose en AOSP (el código abierto de Android) aunque pierda por el camino las valiosas apps de Google.

Los servicios de Google, que ahora mismo no vienen en sus últimos modelos, se pueden instalar con una app de forma fácil pero no es una solución apta para todos los públicos, pues la mayoría de personas prefieren no complicarse con este tema.

Lo bueno de todo esto es que uno de los directivos de Huawei ha hablado y ha afirmado que en realidad HarmonyOS comparte muchas partes con EMUI, por lo que más que un cambio brutal sería un lavado de cara y una nueva forma de justificar que tienen otro sistema. HarmonyOS sería como un nuevo fork de Android pero para el cual aprovecharían mucho de lo que ya vemos en EMUI, y perfectamente integrado con sus otros dispositivos.

Creemos que, de llegar pronto, se basaría todavía más en el sistema iOS (al menos en cuanto al tema visual), y es que no podemos negar que la mayoría de capas chinas se inspiran en Apple para elaborar sus interfaces. Solo hay que ver el último centro de notificaciones de Xiaomi para entender esto de lo que hablamos.

Huawei lanzará dispositivos con el nuevo HarmonyOS en 2021

Huawei ha indicado que HarmonyOS estará listo en sus televisores, smartwatches y algunos de sus productos de domótica en abril de 2021, y estaría listo en móviles de más de 4 GB de RAM en octubre del próximo año, justo el momento en el que se debería presentar EMUI 12 (razón por la cual creemos que no llegará a lanzarse, a menos que EE. UU. le levante el veto y no quieran seguir este camino sin el Android de Google).

Si quieres un Huawei, debes saber que todavía hay algunos modelos a la venta que llevan Google a precio de risa…