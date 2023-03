Twitter vuelve a estar en boca de todos, ahora actuará sobre los comentarios ofensivos que los usuarios puedan decir en la plataforma. La empresa actualizó su política de discurso violento y advirtió que podrán suspender definitivamente a quienes deseen hacer daño a otras personas. Elon Musk acabará con la toxicidad de Twitter al no permitir mensajes como “Ojalá te mueras”, “Ojalá te dé cáncer” o cualquier expresión de odio hacia otra persona.

Según lo expresado por la empresa, los nuevos ajustes solo están destinados a garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la violencia dentro de Twitter. La actualización de la política considera cuatro puntos importantes: amenazas, deseos de daño, incitación y exaltación de la violencia. Tampoco se podrá alentar a otros a cometer actos de violencia, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

La nueva política de tolerancia cero contra el discurso violento, es similar a la anterior política de amenazas violentas. Ambas políticas prohíben amenazar o glorificar la violencia en la mayoría de los escenarios. Sin embargo, la nueva política no proporciona explícitamente ejemplos de lo que constituye un discurso violento y severo.

Si bien la compañía dijo que suspendería temporalmente a un usuario por «casos menos graves», no diferencia un caso «menos grave» de uno grave. También aclaró que se permitirán expresiones de lenguaje violento cuando no hay un contexto abusivo claro, como durante un acalorado discurso consensuado entre amigos o durante una discusión sobre videojuegos y eventos deportivos.

Twitter has a zero-tolerance approach towards Violent Speech, and in most cases, we will suspend any account violating this policy. For less severe violations, we may require you to delete the content before you can access your account again.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 28, 2023