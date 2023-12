Aunque el Snapdragon 8 Gen 3 se presentó hace menos de dos meses y apenas estamos viendo los primeros móviles con él, ya empiezan a correr rumores sobre su sucesor. Por ejemplo, ya sabemos que el Snapdragon 8 Gen 4 llevará los nuevos núcleos de CPU Oryon personalizados por Qualcomm.

Ahora este SoC vuelve a ser noticia, pues nos enteramos de que el Snapdragon 8 Gen 4 tendrá un rendimiento abrumador. Además, que Qualcomm volverá a apostar por TSMC para fabricarlo a partir de 2024.

El Snapdragon 8 Gen 4 podría ser hasta un 40% más potente que el Gen 3

A través de su cuenta en X, el famoso insider Revegnus (@Tech_Reve) reveló algunos detalles sobre el próximo chipset tope de gama de Qualcomm. El filtrador aseguró que el Snapdragon 8 Gen 4 será tan brutal que su puntuación en el test multinúcleo de Geekbench 6 superará los 10.000 puntos.

Para ponerte en contexto, el Snapdragon 8 Gen 3 registra una media de 7.137 puntos en esta prueba. Es decir, el Snapdragon 8 Gen 4 será al menos un 40% más potente que actual. El salto es enorme y eso que el Snapdragon 8 Gen 3 ya supera al Gen 2 por un 30% de rendimiento.

Asimismo, Tech_Reve señaló que la nueva GPU Adreno 830 ha demostrado tener una mejora de rendimiento cuantiosa y manteniendo un nivel de eficiencia al nivel del Gen 2. De hecho, el Gen 4 tendría un consumo medio de apenas 8 W, una cifra tremenda para tamaño salto de potencia.

TSMC fabricará el Snapdragon 8 Gen 4 solo, Qualcomm necesita fiabilidad sobre cualquier cosa

Junto a esto, el blog taiwanés TechNews afirmó que Qualcomm volverá a apostar por TSMC para la fabricación de este chip. El Snapdragon 8 Gen 4 con sus núcleos Oryon y su nueva GPU es tan potente, que la compañía necesita asegurar el mejor proceso de fabricación para evitar problemas de temperatura. Actualmente, ese proceso lo tiene TSMC con su nodo N3E.

Hace meses el mismo Revegnus habló de que Qualcomm apostaría por un proceso de fabricación doble de la mano con TSMC y Samsung. La primera se encargaría del Snapdragon 8 Gen 4 estándar y Samsung del Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy (exclusivo para ellos). Sin embargo, parece que no será así y este acuerdo se retrasará hasta 2025, con la entrada al juego del Snapdragon 8 Gen 5. Es algo que tiene sentido, pues el nodo de 3 nm de Samsung Foundry (3GAP) todavía no está tan maduro para lo que exige Qualcomm.

Además, esta última ya tuvo una mala experiencia con el Snapdragon 8 Gen 1 y el Snapdragon 8+ Gen 1. El primero fue fabricado por Samsung y su rendimiento no estaba mal, pero tenía algunos problemas de eficiencia y temperaturas que derivaban en throttling. En cambio, el Snapdragon 8+ Gen 1 fabricado por TSMC no sufrió de estos problemas y tuvo un rendimiento mejor. Qualcomm quiere evitarse dolores de cabeza, así que mejor apostar por lo seguro.