Hace unos meses surgieron los primeros rumores sobre la posibilidad de que Facebook estuviera trabajando en un reloj inteligente. Hasta ahora no sabíamos más información al respecto, pero comienzan a filtrarse los primeros detalles del smartwatch de Facebook.

No es la primera vez que la compañía fundada por Mark Zuckerberg coquetea con el mercado del hardware. Seguramente recuerdes el HTC First, primer teléfono de la red social y que fue un fracaso en ventas. Al punto de que Facebook confirmó que no volverían a lanzar un teléfono móvil.

Pero parece que la firma vuelve a la carga. El equipo de Mark Zuckerberg lleva tiempo trabajando en un reloj inteligente que compita de tú a tú con el Apple Watch, el gran referente en Estados Unidos. Y claro, no lo va a tener nada fácil Facebook si quiere batir a este titán, a no ser que su smartwatch sea increíble.

El smartwatch de Facebook querrá competir contra el Apple Watch

Es cierto que las expectativas de la compañía con este smartwatch de Facebook son muy altas. Y por este motivo confían plenamente en el éxito de este producto. Para ello, quieren que su wearable marque la diferencia al contar con una serie de características muy interesantes.

Para empezar podrás recibir todo tipo de notificaciones, ya sea de Facebook Messenger o WhatsApp, sin necesidad de emparejar el reloj con tu teléfono. Sí, solo tendrás que llevar el Facebook Smartwatch encima para recibir cualquier mensaje.

La salud es un tema cada vez más importante, y Mark Zuckerberg lo sabe. Por este motivo el próximo smartwatch de Facebook contará con una serie de funciones específicas para realizar un seguimiento diario de nuestro estado de salud, además de contar con todo tipo de sensores para monitorizar hasta el último paso que demos.

Y ojo que a nivel estético el Facebook Watch podría ser un bombazo. Más que nada porque la esfera del reloj se podría separar de la muñeca, principalmente para usar las dos cámaras que incorpora para grabar vídeos o responder videollamadas.

Aunque el hecho de que cuente con un módulo de pantalla desmontable se debe también a que la firma americana lleva tiempo trabajando para lanzar una serie de accesorios que pueden acoplarse a mochilas y otros productos. Y su reloj inteligente serviría como conejillo de indias para ver si vale la pena este tipo de gadgets.

Según el informe filtrado, este reloj de Facebook contaría con una cámara en la parte delantera de la pantalla, y que servirá para hacer videollamadas o grabaciones en calidad 1080p. Y por otro lado habrá una cámara trasera, a la que accederás separando la pantalla de la pulsera de acero, para poder hacer fotos o vídeos. Y ojo, que podrás subir tus vídeos directamente a Instagram y otras redes sociales.

Se espera que el reloj esté disponible en tres colores: blanco, negro y dorado y a un precio muy atractivo: se espera que el smartwatch de Facebook tenga un precio aproximado de 400 euros.

Fuente | Fonearena