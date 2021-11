Las comparaciones entre los dos gigantes del mercado de móviles nunca terminarán. El eterno debate sobre si usar Android o Apple se ha reavivado gracias a las declaraciones que ha dado el CEO de la marca de la manzana en respuesta a las críticas contra la App Store.

Según Tim Cook, si quieres seguridad y privacidad deberías usar Apple, si no, pues ve y compra un Android. ¿Pero por qué ha dicho esto? Acompáñanos a descubrir las razones que argumenta el CEO de Apple.

Apple: un Android es como un coche sin cinturón de seguridad

Como parte de su participación en la conferencia DealBook de The New York Times, el CEO de Apple ha respondido a la polémica del sideloading y los dispositivos de la marca. ¿Sideloading? Sí, este es el término que describe la función que tienen los Android para instalar apps de forma manual sin utilizar la Google Play, como se hace por ejemplo con un APK descargada de Internet. Apple, evidentemente, no permite el sideloading.

¿Quieres hacer sideload? Pues cómprate un Android. Esto es lo que en pocas palabras ha declarado el CEO de Apple, quien añadió que hoy en día los usuarios tienen la oportunidad de elegir qué dispositivos usar. De esta manera, si consideras que instalar apps fuera de la tienda oficial es algo importante para ti, pues no elijas Apple.

Recientemente, supimos que Europa podría forzar a Apple para que deje instalar apps fuera de App Store y estas declaraciones responden a este tipo de demandas que han recibido los de Cupertino. Tim Cook alega que el sideload compromete la seguridad y privacidad de los dispositivos, siendo esto un peligro que Apple no quiere asumir. Además, el CEO de la marca ha hecho una comparación curiosa sobre este tema.

Para él, permitir que los usuarios puedan instalar aplicaciones sin pasar por la App Store es como si un fabricante de vehículos venda un coche sin airbags ni cinturón de seguridad. Esto evidencia que para Apple el sideload es demasiado arriesgado, por lo que no deberías usar un Android si quieres un móvil seguro que no tenga esta peligrosa función.

Un ecosistema seguro: el argumento con el que Apple defiende su postura

La seguridad y privacidad son los principales argumentos con los que Apple ha defendido su práctica monopolista en los últimos años. Hace un mes, la empresa publicó un estudio en donde demuestran que los móviles Android han sido entre 15 y 47 veces más atacados por malwares en comparación con los de Apple, algo que está directamente relacionado con el sideloading.

Cuando se instalan aplicaciones descargadas de Internet existe el riesgo de contaminar el móvil con archivos maliciosos dado que no se cuenta con la protección ofrecida por las tiendas oficiales de apps. El CEO ha finalizado su participación en la conferencia declarando que para Apple la privacidad es un derecho fundamental del ser humano, por ello la empresa siempre priorizará este aspecto en sus productos.

Sin embargo, existen personas como el creador de Telegram que opina que este tipo de políticas de Apple solo sirve para crear esclavos de su ecosistema. Y tú qué opinas… ¿Es esta una buena razón para no usar Android y preferir los iPhones? ¿O piensas que es solo una excusa de Apple para continuar sus prácticas monopolistas? Háznoslo saber en los comentarios.