El desbloqueo facial de Android por fin se pone a la altura de Face ID

Aunque a veces parece que iOS no tiende a ser tan novedoso como Android en cuanto a funciones, siendo que el segundo suele ponerse en la delantera, sí que tiene algunas cosas interesantes que son motivo de envidia. Face ID es una de ellas, gracias a que esta tecnología de reconocimiento facial en 3D puede no solo desbloquear la pantalla del móvil, sino también muchas otras aplicaciones importantes. Algo que Android no había sido capaz de igualar… hasta ahora.

La comodidad es un punto a favor para iPhone en cuanto a esto. Sin embargo, el reinado no les ha durado tanto como quisieran, pues ahora Google ha conseguido que el desbloqueo facial en Android ofrezca los mismos beneficios.

Los Pixel 8 revelan un desbloqueo facial tan bueno como el de Face ID de iPhone

Face ID ofrece un nivel alto de comodidad y seguridad para los usuarios de iPhone. Después de todo, este programa de reconocimiento facial no solo trabaja en el desbloqueo de la pantalla. También puede emplearse en aplicaciones donde se necesita realizar una autenticación como los bancos, ahorrándote la molestia de ir entre claves y mensajes. Con solo dejar que Face ID escanee tu rostro es más que suficiente.

Esto era algo que Android no había podido igualar. Su desbloqueo facial era en 2D, y tan solo se podía configurar para desbloquear la pantalla del móvil. Una versión similar a Face ID se vio tan solo en el Google Pixel 4, que, por sus propias características, tampoco era la alternativa más atractiva en su momento.

Ahora bien, Google ha conseguido salvar la distancia que le separaba de Apple con sus últimas novedades en Android. No lo han anunciado abiertamente, pero está allí. En los Pixel 8 ya se puede disfrutar de un nuevo desbloqueo facial que te permite autenticar tus inicios de sesión en todas las aplicaciones que empleen este método.

Se nota que la gran G ha ido desarrollando su tecnología en Machine Learning para mejorar la experiencia de usuario con cada actualización que hacen, y en esta ocasión le ha tocado al desbloqueo facial el renovarse sin hacer tanto ruido al respecto. Es un punto menos que envidiarle a los iPhone por parte de Android.

Fuente | BGR