Si estás intentando entrar a Degiro y el broker más económico se queda colgado… Que sepas que no estás solo. De hecho, la propia Degiro ha confirmado que tienen problemas.

Ha sido el Twitter de Degiro el encargado de dar la voz de alarma esta vez.

Due to an extraordinary amount of website requests and logins, we are currently seeing a delay in our platform performance. We kindly ask you for your patience and apologise for the inconvenience.

— DEGIROEU (@degiroeu) November 22, 2021