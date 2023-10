El OnePlus Open, que será el primer smartphone plegable de la marca en llegar al mercado, debería lanzarse oficialmente el próximo 19 de octubre. Sin embargo, hay poco que no sepamos de este plegable, ya que se filtró casi al completo a principios de julio, OnePlus lo enseñó en un canal de YouTube y hace poco se reveló que será idéntico al OPPO Find N3.

Una de las pocas cosas que no sabíamos del OnePlus Open es su precio. Muchos esperan que sea relativamente económico para diferenciarse de los líderes de este nicho (los Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold), pero me temo que no será así. Los amigos de WinFuture han filtrado su precio y será casi tan caro como el Galaxy Z Fold 5.

Todos los detalles del OnePlus Open filtrados: diseño, precio y especificaciones

De acuerdo a la información filtrada, se espera que el OnePlus Open cueste 1699 dólares en Estados Unidos. Sin embargo, no está claro si este precio será el mismo en otros mercados, como Europa. En el viejo continente normalmente los precios suben, por lo que podemos esperar que cueste más de 1700 euros.

Así pues, a pesar de los rumores, parece que el OnePlus Open no será significativamente más barato que el Samsung Galaxy Z Fold 5 o el Google Pixel Fold, que se venden a 1799 dólares en Estados Unidos.

Especificaciones filtradas del OnePlus Open

Más allá del precio, WinFuture también compartió las características del OnePlus Open. La mayoría de ellas ya las conocíamos, así que solo reafirman cómo será el móvil. Aquí te dejamos un resumen de todas sus especificaciones filtradas hasta ahora:

Pantalla externa: AMOLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

con tasa de refresco de 120 Hz. Pantalla interna: AMOLED de 7,8 pulgadas con resolución 2.4K y tasa de refresco de 120 Hz.

con resolución 2.4K y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740.

con GPU Adreno 740. Batería: 4800 mAh con carga rápida de 100 W .

con carga rápida de . RAM y almacenamiento: 16 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno .

y . Cámara trasera: principal de 48 MP , ultra gran angular de 48 MP , teleobjetivo de 64 MP con zoom 3x.

, ultra gran angular de , teleobjetivo de con zoom 3x. Cámara frontal: 32 MP y 20 MP .

y . Sistema operativo: Android 13 o Android 14 basado en Oxygen OS 14.

basado en Oxygen OS 14. Colores disponibles: negro y verde.

Los renders filtrados muestran que el OnePlus Open se lanzará en colores negro y verde, con la opción negra con panel trasero de cuero y la opción verde con trasera de cristal. Además, dejan ver una configuración de triple cámara en la parte trasera del dispositivo, acompañada de un flash LED.

¿Cuándo se lanzará al mercado el OnePlus Open? Una filtración anterior indica que el dispositivo se hará oficial en la India el 19 de octubre. No obstante, OnePlus realmente no ha especificado su fecha de lanzamiento. Te mantendremos informado en cuanto se revele información oficial.