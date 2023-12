¿Cuándo se lanzarán los Redmi Note 13 en España?

En septiembre, Xiaomi le mostró a China su serie Redmi Note 13, y con cada móvil, se encontró una mejora significativa respecto a la generación pasada. Sin embargo, los modelos se encuentran restringidos a este mercado, y hasta este momento, no se sabía si saldrían al resto del mundo o, mejor dicho, cuándo.

La espera acaba de terminar, gracias al anuncio oficial de Xiaomi. A través de X (Twitter), el vicepresidente de la empresa avisó la fecha de lanzamiento de estos dispositivos no solo en la India, sino también en varias regiones de Europa.

After the great launch of #Redmi13C, it's time to unveil the much anticipated #SuperNote, the #RedmiNote13 5G Series in India!

Get ready for a legendary smartphone series that exceeds expectations and delight fans and tech enthusiasts!

Join us on January 4th, 2024! pic.twitter.com/omLQKHaglK

— Alvin @Xiaomi (@atytse) December 13, 2023