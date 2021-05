TikTok es la red social de moda. Una aplicación cargada de filtros y otras opciones (no te puedes perder su famoso Paseo por Versalles), además de algunas herramientas sorprendentes. Y ojo, que dentro de muy poco podrás buscar trabajo a través de TikTok, por lo que no podría ser una app más completa. Aunque al gobierno de China no le gusta en absoluto.

O esto es lo que se desprende de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), que es el organismo regulador de Internet. Y es que ha publicado un informe en el que indica que algunas aplicaciones populares como TikTok, LinkedIn, Kuaishou, Bing de Microsoft y Kugou recopilan datos de los usuarios y los utilizan sin autorización.

China considera que TikTok y Bing recopilan demasiados datos

Según la CAC, hay un total de 105 aplicaciones que violan las leyes de privacidad vigentes en China, ya que recopilan demasiados datos de los usuarios a través de un acceso ilegal según la normativa del país.

Por este motivo, la CAC se ha puesto en contacto con los desarrolladores de estas 105 aplicaciones, ya que tienen un plazo máximo de 15 días para solucionar las diferentes infracciones que están cometiendo según las políticas de China.

Según el regulador chino, la investigación se inició a raíz de diferentes quejas de usuarios de estas aplicaciones debido a la gran cantidad de datos que recopilaban. Y según la CAC, los proveedores de aplicaciones son los responsables de ello, por lo que si no lo solucionan en el plazo indicado, se prohibirá su uso en el país.

Recordemos que China se ha puesto muy dura con el tema de la privacidad. Ya en su momento Alibaba recibió una multa histórica por incumplir las leyes antimonopolio, y estas nuevas medidas quieren garantizar que estas aplicaciones para el móvil no se aprovechen de los usuarios.

Así, lo único que falta es que TikTok, Microsoft y el resto de empresas implicadas actualicen sus aplicaciones dentro del plazo marcado para no tener más problemas con el gobierno de China.

Fuente | Gizmochina