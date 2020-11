Uno de los puntos más fuertes de los móviles de Apple siempre ha sido su cámara. Sin embargo, desde que los fabricantes de Android empezaron a implementar cámaras múltiples en sus móviles, los iPhone han dejado de integrar el podio de los mejores en este aspecto. Esto lo confirmó recientemente DxOMark en el análisis que publicaron de la cámara del iPhone 12, la cual no entró ni siquiera en el top 10 de la página web.

Sin embargo, hay que resaltar que el iPhone 12 no es el mejor smartphone que tiene Apple en este momento. Ese trono lo ocupa el iPhone 12 Pro Max que en el ranking de cámara de DxOMark está en el cuarto puesto. El iPhone 12 es el móvil “asequible” del catálogo actual de Apple, por lo que era de esperar que no sobresaliera mucho en este análisis. Y es que, de hecho, tiene un sensor de cámara menos que sus hermanos mayores. En fin, vamos a repasar qué ha dicho DxOMark sobre la cámara del último iPhone estándar.

El iPhone 12 es el buque insignia estándar con mejor cámara en la actualidad

En concreto, el iPhone 12 obtuvo 132 puntos en los test de fotografía, 112 puntos en las pruebas de vídeo y apenas 41 puntos en zoom. De esa forma, logró una puntuación general de 122 puntos para ubicarse en la decimotercera posición del ranking de DxOMark a solo 2 puntos del iPhone 11 Pro Max. Rompiendo una lanza a favor del iPhone 12, hay que decir que es el móvil estándar (no Pro, Ultra o Plus) con mejor puntuación del top al superar por dos puntos al Galaxy Note 20 y al Google Pixel 5.

De acuerdo a DxOMark, el rendimiento de la cámara del iPhone 12 es bastante sólido en líneas generales. En cuanto a fotografía, ofrece un enfoque automático, una exposición y colores en interiores precisos y consistentes. Además, DxOMark alaba su excelente nivel de detalles en fotos tanto de interior como de exterior. Sin embargo, pincha en algunas cuestiones básicas como en el zoom y en el modo retrato donde móviles de su mismo rango de precio (o incluso menos) lo superan claramente.

Que el iPhone 12 no destaque en zoom es algo que todos esperábamos, pues no tiene un sensor dedicado a ello. Por otra parte, la gente de DxOMark señala que la cámara del iPhone 12 tiene un rango dinámico limitado y suele presentar ruido visible en escenas con poca luz. Esas serían las únicas críticas a la cámara de este móvil, pues en vídeo prácticamente no flojea.

Grabando vídeos es uno de los tres mejores móviles del momento

Para DxOMark, el iPhone 12 tiene una de las tres mejores cámaras para grabar vídeos actualmente, superando a casi todos los Android. De hecho, en vídeo, tiene la misma puntuación que el iPhone 12 Pro. ¿Por qué es tan buena? Según los analistas, todo se resume a tres grandes virtudes: su amplio rango dinámico de vídeo, el color y los tonos de piel generalmente agradables y la estabilización efectiva de los vídeos tanto cuando se está quieto como cuando se camina.

En resumen, el iPhone 12 tiene una cámara para fotos excelente, aunque no es tan buena como la de los mejores Android de las grandes marcas. No obstante, es mejor para grabar vídeos que la mayoría de Android. Eso sí, hay que recordar que el iPhone 12 es un móvil estándar, por lo que su rendimiento de cámara es más que aceptable.

