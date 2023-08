Una de las cualidades distintivas de Android reside en su gran flexibilidad. Este sistema operativo permite una amplia personalización en diversos niveles, como la modificación del lanzador de aplicaciones o incluso la descarga de paquetes de iconos desde la Play Store. Si deseas adentrarte en ajustes más profundos y hacer modificaciones sustanciales en el sistema, tendrás que “rootear” el Android. Un prerrequisito para llevar a cabo esta acción es liberar el gestor de arranque del dispositivo.

Al parecer, ASUS está optando por eliminar la posibilidad de desbloquear el gestor de arranque (también conocido como bootloader) en sus dispositivos móviles. De acuerdo a reportes, el equipo de atención al cliente de la empresa ha comunicado a un usuario que el desbloqueo del gestor de arranque en los ZenFone ya no es posible y que tampoco lo será en el futuro.

ASUS elimina la posibilidad de rootear sus ZenFone actuales y futuros

A pesar de los notables dispositivos móviles lanzados en el transcurso de este año por ASUS, recientemente la empresa ha acaparado la atención debido a otro asunto: la incapacidad de desbloquear el bootloader, una operación esencial para llevar a cabo el proceso de root. Es decir, elimina la posibilidad de rootear sus ZenFone actuales y futuros.

La compañía afirma que esta situación se originó debido a una actualización de la herramienta, que supuestamente estaría disponible durante el tercer trimestre de este año. Sin embargo, el sábado pasado, un usuario se puso en contacto con los foros de la empresa en busca de asistencia, y la respuesta que recibió fue la siguiente:

«Dando seguimiento a su caso, hemos derivado su consulta a nuestro centro de reparación y nos han informado que no es posible desbloquear el cargador de arranque y no será posible en el futuro. Los modelos ZenFone 9 y ZenFone 10 no se pueden desbloquear».

Esto resulta paradójico, ya que ASUS es una de las marcas que ofrece su propia utilidad de desbloqueo destinada a sus dispositivos móviles. Además, la empresa había comunicado previamente su intención de actualizar esta herramienta para ser compatible con el ZenFone 10, permitiendo a los usuarios aprovecharla una vez más durante algún punto del tercer trimestre del año. Sin embargo, la respuesta del soporte de ASUS mencionada anteriormente sugiere que eso podría no suceder.

Entonces, ¿se podrá o no desbloquear el bootloader?

Lamentablemente, la situación está en un estado de incertidumbre, intentemos evaluarla. Por un lado, nos encontramos con las declaraciones oficiales de la empresa, las cuales indican que, por el momento, los usuarios de ASUS no pueden desbloquear el bootloader. Esto se debe a que la herramienta está en proceso de actualización oficial. El proceso está programado para llevarse a cabo durante el tercer trimestre.

Por otro lado, tenemos la respuesta proporcionada por el soporte técnico, que también se considera en teoría como una declaración oficial, y que sugiere que no habrá opción para desbloquear el bootloader en los dispositivos actuales y futuros de la compañía.

Para aclarar un poco este dilema, un usuario en Reddit ha compartido que el canal de Telegram de la empresa mantuvo una conversación con el equipo de desarrollo, quienes expresaron su desconocimiento acerca de esta nueva decisión.

Además, la compañía asegura que continúan trabajando arduamente para lanzar la nueva herramienta de desbloqueo en el plazo originalmente previsto. Según esta fuente, ASUS seguirá proporcionando dispositivos a los desarrolladores a partir del tercer trimestre.

Por ahora, no se dispone de una respuesta definitiva a esta contradicción. Lo cierto es que, en este momento, la herramienta de desbloqueo no se encuentra disponible y los dispositivos no pueden ser sometidos al proceso de root. Solo resta esperar a que ASUS publique una nueva información.

Fuente | ASUS Zen Talk