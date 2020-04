Android TV es uno de los servicios para televisiones más extendidos por todo el mundo y de los que mejores funcionan en general. Algunas lo traen ya se serie y si no, se lo podrás “instalar” mediante un Chromecast con la nueva generación… Todo esto está muy bien pero, ¿dónde está la función para cambiar de usuarios?

Su sistema de gestión de cuentas, que te explicaremos más adelante, es demasiado rudimentario y creemos que ya va siendo hora de que lo integren como debe ser.

Cambiar de cuentas no sirve de mucho en Android TV por el momento

Si tienes Android TV y has querido tener varios usuarios simplemente no puedes. Lo único que hay disponible es el soporte para diferentes cuentas de Google y tendrás que cambiarlas manualmente en las aplicaciones que lo permitan como la Play Store. Fuera de esto simplemente no hay nada más y no sirve para demasiado.

Esto trae consigo más problemas de los que puede parecer en un principio, aquí tienes algunos:

Si compartes Android TV con más personas (lo cual es normal) tendrás que cambiar de cuenta en YouTube, servicios de streaming y básicamente en todos lados. Lo malo es que no todas las aplicaciones lo soportan, y esto es un problema bastante grave.

¿Has comprado una app en tu cuenta de Google? Muy bien, pero si está otra en la TV tendrás que ir cambiando todo el tiempo.

No podrás tener recomendaciones en condiciones y se verán influenciadas por las otras personas que viven en la misma casa.

Si tienes niños, no hay un servicio para tal para ellos que restrinja contenidos violentos o inadecuados.

No puedes bloquear por PIN las cuentas como, por ejemplo, en Netflix.

Lo único “bueno” es que aplicaciones de terceros como Netflix o Spotify lo primero que hacen es preguntarte quién eres pero esto no nos parece una solución. Tiene que venir de la mano de Google en primer lugar. Es cierto que existe un modo restringido en el que puedes crear una cuenta con menos acceso pero de poco sirve.

Android TV no está pensado para más de un usuario

El problema principal no es otro, no es una plataforma que este pensada para ser usada por más de un usuario y eso tiene que cambiar en los tiempos que corren. Si quieren ser la mejor esto es algo que tendrían que haber implementado hace mucho.

No es tan difícil, simplemente al entrar a Android TV tienen que dejar elegir entre varios usuarios. ¿Qué opinas de esto? ¿Alguna vez has necesitado una interfaz multi-usuario? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.