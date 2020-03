La pandemia desatada por el coronavirus ha obligado a los gobiernos del mundo a tomar medidas drásticas, y algunas empresas también han optado por hacerlo. Tal es el caso de Amazon, que ha decidido enviar solo los paquetes imprescindibles y de primera necesidad durante la crisis del COVID-19. Y en este artículo te contamos todos los detalles de esta medida que ha tomado el gigante de las ventas.

Amazon solo enviará lo estrictamente necesario en la crisis del COVID-19

Amazon está tomando medidas drásticas para garantizar que se puedan continuar entregando los productos más importantes a sus clientes, en medio de la pandemia de COVID-19. La compañía hizo un anuncio, en el que indicaba que ya no aceptaría envíos entrantes de artículos vendidos por terceros, a menos que esos productos se consideren de alta prioridad.

La empresa también ha señalado que seguirá aceptando envíos de productos médicos y de salud, productos básicos para el hogar y otros productos de alta demanda. Esto significa que la gran mayoría de los productos bajo el amparo de Amazon ahora dejarán de ser prioritarios, ya que la distribución y envíos de nuevos pedidos estarán pausados hasta el 5 de abril. Eso sí, estas medidas serán de aplicación en los Estados Unidos (de momento), no tenemos información de que se haga también otros mercados.

¿Cuáles son los productos que Amazon seguirá entregando con normalidad?

Como ya mencionamos, Amazon garantiza la venta y distribución de productos esenciales para estos momentos de crisis. Estas son las categorías de artículos que Amazon seguirá enviando como de costumbre:

Alimentos y bebidas.

Productos de bebé.

Belleza.

Industria y ciencia.

Salud y cuidado personal.

Salud y hogar.

Productos para mascotas.

Esto no significa, de ningún modo, que los vendedores que no entran en estas categorías no puedan entregar sus productos a los compradores, pero sí hace que todo el proceso sea llevado a cabo por si mismos. Hacer que Amazon complete los pedidos permite una distribución rápida de pedidos y quita parte del peso de los vendedores, pero mientras dure la contingencia, esto cambiará.

En otras palabras, los vendedores de artículos considerados no esenciales se verán obligados a completar los pedidos ellos mismos, enviándolos directamente a los clientes. Otra opción es esperar hasta que Amazon reanude su funcionamiento normal el 5 de abril a más tardar. Los artículos que ya están en los centros de envío se seguirán enviando, pero Amazon no aceptará ningún producto nuevo en este momento.