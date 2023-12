Los Google Home y Home Mini de primera generación fueron los primeros dispositivos con los que Google comenzó a competir con Amazon Alexa. Este par de asistentes del hogar, lanzados en 2016 y 2017 respectivamente, fueron recientemente descontinuados y perdieron el soporte de actualizaciones de software.

Pues bien, parece que los usuarios de estos altavoces inteligentes de Google ya están comenzando a padecer los problemas de quedarse sin el soporte del fabricante. Y es que en el foro de Google Nest se está reportando un fallo masivo que está involucrando a un montón de Google Home y Home Mini de primera generación.

¿Tu Google Home u Home Mini no responde? Pues no te preocupes, no eres el único al que no le está funcionando su altavoz inteligente. Por suerte, los de Google están al tanto de este problema y ya están trabajando para resolverlo.

Algunos Google Home y Home Mini han dejado de funcionar de repente

Muchos usuarios de dispositivos Google Home y Home Mini de primera generación están reportando que sus altavoces al encender se quedan encendidas las cuatro luces 4 LEDs sin parpadear y no responde. Parece como si estos asistentes para el hogar se encontrarán bloqueados desde su arranque por un error que no les permite continuar con su funcionamiento.

Por suerte, ya sabemos que esto no es un bloqueo intencional de Google. La marca ha comenzado a responder a los usuarios que se están quejando de este problema en el foro de Google Nest. Además, les solicita a los usuarios que compartan el informe de error de sus dispositivos siguiendo los pasos que se explican en este tutorial.

Finalmente, hay que mencionar que, aunque Google ya está investigando este problema, de momento no hay una solución para el mismo. Por suerte, todo parece indicar que, aunque a los Google Home y Home Mini de primera generación ya se les acabó el soporte, la marca enviará una actualización de rescate para solucionar el error.

Y cuéntanos… ¿Tu Google Home u Home Mini también tiene este problema?