Son muchos los juegos que se anuncian en la Play Store como el “Age of Empires para móviles” que todos soñamos. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora no hay nada parecido, pero eso está a punto de cambiar.

¿Por qué? Porque en unos meses llegará la versión oficial de este juego a los smartphones. Sí, estás leyendo bien: ¡no más copias! Age of Empires tendrá una versión para móviles con buenos gráficos.

Tencent's TiMi Studios Group has confirmed it is working with Xbox Game Studios and subsidiary World's Edge to adapt the Age of Empires IP for smartphones.

The game is being developed by TiMi Studios under the title 'Return to Empire' and is set to launch in China. pic.twitter.com/xGNjQZjeKE

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 12, 2021