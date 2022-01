El grupo editorial alemán Axel Springer llevó a juicio al desarrollador de Adblock Plus (llamado «eyeo») por supuestamente infringir los derechos de autor. La editorial argumentaba que Adblock Plus modificaba el código de sus sitios web para quitar los anuncios de tal forma que alteraba su contenido sin la aprobación de los autores originales. Esta disputa legal comenzó en 2014 y por fin ya tenemos el fallo final.

El Tribunal Regional de Hamburgo ha desestimado la demanda, fallando a favor de Adblock Plus. Los jueces dijeron que el programa no viola la ley de derechos de autor. Así que puedes seguir usando este bloqueador de publicidad en tus dispositivos sin problemas.

Adblock Plus es 100 % legal, úsalo sin rayarte

Hace 8 años, la editorial Axel Springer presentó por primera vez la demanda ante el Tribunal Regional de Colonia contra el desarrollador «eyeo». Sus intenciones eran dos: impedir que Adblock Plus siguiera bloqueando la publicidad de sus webs y pedir mucho dinero como compensación por todos los anuncios que el bloqueador filtró desde 2016. Recuerda que una de las principales fuentes de ingresos de los medios de comunicación online son los anuncios que ves en las páginas.

Al principio, la demanda giraba en torno al derecho de la competencia. Y es que, si bien Adblock Plus es gratis, «eyeo» cobra a las empresas si quieren colar publicidad no intrusiva a través del bloqueador. Por tanto, los abogados de Axel Springer tildaron de ilegal este modelo de negocio, ya que pensaban que intervenía en las operaciones de otras empresas. Pero los jueces rechazaron el argumento.

Luego, el demandante adoptó una perspectiva diferente. Dijeron a los jueces que Adblock Plus modifica el código de sus páginas para eliminar los anuncios, y eso infringe los derechos de autor según ellos. La corte coincidió en que Adblock Plus altera el código de las páginas web de una manera que sus desarrolladores no quieren. No obstante, estos cambios se hacen solo en el extremo del usuario (en sus navegadores) y no en los archivos transferidos en sí.

Es decir, Adblock Plus no cambia la esencia de las páginas web, solo su presentación al llegar a los usuarios. Esta distinción es necesaria, subrayan los jueces, ya que una interpretación demasiado amplia de los derechos de autor afectaría también a otras extensiones «inofensivas» del navegador que, en última instancia, también funcionan alterando el código HTML, lo cual haría ilegal a cualquier herramienta que altere la apariencia de una página o le agregue una función.

La conclusión es que ni los bloqueadores de anuncios ni las extensiones de Chrome infringen derechos de autor. Aunque hay algunas de estas herramientas que pueden ser ilegales, por esta razón en particular no serán llevadas a juicio.

Fuente | Gizmochina