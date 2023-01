Los OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro se lanzaron al mercado a mediados de marzo de 2021 con Android 11 de fábrica y a finales del año pasado dieron el salto la última versión del sistema operativo de Google: Android 13.

Pues bien, ahora estos flagships de la marca china están recibiendo una nueva actualización, aunque esta vez no te recomendamos que la instales. ¿Por qué? Pues porque esta nueva versión de firmware está bloqueando los móviles. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de esto.

Cuidado: la última actualización del OnePlus 9 y 9 Pro puede dañarlo

A través de su foro oficial, OnePlus ha confirmado que la actualización OxyenOS 13 F.19 que está llegando a los OnePlus 9 y 9 Pro tiene un grave problema: está bloqueando los teléfonos. Esta actualización comenzó a distribuirse durante la celebración del Año Nuevo Chino (hace una semana). Sin embargo, al detectarse el problema, el fabricante comenzó a detener su distribución entre los usuarios.

Pero… ¿Qué tipo de problema ocasiona la actualización OxyenOS 13 F.19? Pues todo parece indicar que los dispositivos que la recibieron se bloqueaban quedando inutilizables al no poder ejecutar el software. Y… ¿Qué traía de nuevo esta actualización? Pues se supone que llevaba el parche de seguridad de enero de 2023 para evitar que los OnePlus 9 y 9 Pro fueran dañados por algún malware o virus.

Lo más importante de todo esto es que OnePlus ya no está enviando esta actualización, por lo que, si no la recibiste, ya no te tienes que preocupar por ella. La realidad es que solo un grupo pequeño de usuarios de la India fueron los afectados por esta peligrosa actualización. Además, la marca se ha comprometido en que próximamente lanzarán una nueva versión de esta actualización que resolverá el problema.

Y tú… ¿Qué opinas de este grave fallo de OnePlus?