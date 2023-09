El año pasado, la marca de teléfonos inteligentes Infinix introdujo dos nuevos modelos en su serie Zero: el Infinix Zero Ultra y el Infinix Zero 20. En este año, la línea se amplió aún más con el lanzamiento del Infinix Zero 5G 2023. Los tres dispositivos destacaron por sus impresionantes especificaciones y características dentro de su rango de precio, pero todos ellos operan con el sistema operativo Android 12 de fábrica.

La buena noticia es que la empresa ha comenzado a implementar la actualización a Android 13 para estos móviles de la serie Zero. Esta actualización se está implementando por fases, y es posible que algunos usuarios tarden más en recibirla que otros. Veamos que dice la publicación oficial a continuación.

Android 13 llega a los Infinix Zero 20, Zero Ultra y Zero 5G 2023

Keeping you fully updated, we've just upgraded the ZERO 5G 2023, ZERO ULTRA & ZERO 20's operating system to Android 13. 🤖 #Infinix #InfinixZEROSERIES pic.twitter.com/HyEnwnxXBV — Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) September 25, 2023

Mientras otras marcas de teléfonos inteligentes han estado probando la versión Beta de Android 14, los usuarios de Infinix han estado preocupados por la tardanza en las actualizaciones de software durante mucho tiempo. Necesitaban una respuesta clara, por parte de la empresa, sobre si recibirían Android 13.

Para abordar estas inquietudes de sus usuarios, Infinix ha lanzado una actualización en la hoja de ruta de Android 13 para algunos de sus dispositivos. Se esperaba que esta actualización llegara en agosto a los dispositivos de la serie Zero. Aunque la empresa se retrasó un poco en comparación con su hoja de ruta inicial, finalmente actualizó los sistemas operativos de los modelos Zero 20, Zero Ultra y Zero 5G 2023 a Android 13.

La implementación de esta nueva versión del sistema ya ha comenzado en dispositivos de todo el mundo a través de etapas escalonadas. La actualización de Android 13 para la serie Zero tiene un tamaño aproximado de 2 GB y puedes verificar la disponibilidad de la actualización OTA en la configuración de tu móvil.

Cómo instalar la actualización de Android 13 en tu Infinix

Si tienes uno de los dispositivos de la serie Zero mencionados anteriormente, descarga esta actualización sin demora. Esto es esencial tanto para garantizar la seguridad de tu dispositivo como para disfrutar de las nuevas funciones que ofrece Android 13.

Normalmente, la notificación de actualización debería llegar automáticamente a tu móvil. En caso de que no la hayas recibido, puedes obtener la actualización siguiendo estos pasos:

Ve a la Configuración de tu dispositivo.

de tu dispositivo. Selecciona la opción Actualización del sistema .

. Toca en Descargar.

Una vez que la descarga finalice, selecciona la opción Verificar e instalar. En este punto, se te solicitará que reinicies tu teléfono para llevar a cabo la instalación de las actualizaciones. Continúa siguiendo los pasos y el sistema te notificará si la actualización se completó con éxito o no.

El Infinix Note 12 y el Infinix Note 12 Pro 5G también se actualizan

También es importante destacar que tanto el Infinix Note 12 como el Infinix Note 12 Pro 5G recibirán esta actualización. Estos modelos son la generación anterior a la serie Infinix Note 30, que hizo su debut en mayo de este año. La serie Note 30 viene equipada con XOS 13, una interfaz de usuario lista para ofrecer una experiencia de usuario mejorada.

La actualización del sistema a Android 13 permitirá a los usuarios del Infinix Note 12 y el Infinix Note 12 Pro 5G disfrutar de nuevas funciones y mejoras en el rendimiento. Estas actualizaciones demuestran el compromiso de Infinix en ofrecer dispositivos de calidad y mantenerse a la vanguardia de la tecnología móvil.