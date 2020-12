A pesar de las limitaciones que supuso la pandemia, el 2020 fue un año relativamente bueno para la industria de los smartphones. El 5G se logró consolidar en los móviles de gama alta y media-alta como una conectividad estándar. Además, la resistencia y durabilidad de los móviles plegables ha mejorado bastante, por lo que ya empiezan a ser smartphones funcionales que todo el mundo puede usar.

La gama baja y media de teléfonos también ha salido beneficiada este año con la llegada de procesadores más potentes a precios bajos. Sin embargo, hay que admitir que no todo ha sido bueno. Todavía hay cosas en la industria de los smartphones que no nos gustan y nuevas tendencias que no aportan nada al usuario. En este artículo repasaremos esas cosas que los fabricantes de móviles deberían dejar hacer en 2021.

Poner “5G” de apellido a todos los móviles que usan esta conectividad

Es normal que los fabricantes pongan “5G” al final del nombre de sus smartphones con esta conectividad en los primeros años de la disponibilidad global del 5G. De esa manera, el usuario puede darse cuenta rápidamente de la mejora y de por qué un móvil es más caro que otro. Sin embargo, esta conectividad ya se hizo estándar u obligatoria en los buques insignia este 2020, por lo que no hace falta indicarlo en 2021.

El nombre de un móvil se ve mucho mejor sin los sufijos 4G o 5G. En todo caso, lo mejor sería solo poner el apellido “5G” a los móviles de gama media de los que uno no esperaría esta conectividad. Pero móviles como los Galaxy S21 deberían llamarse solo así, pues ya es algo obvio que contarán con 5G.

Ahora bien, si en 2021 los fabricantes lanzarán buques insignia con 4G, al ser algo menos común deberían ponerles “4G” de apellido. Sin embargo, esto de seguro no ayudaría a las ventas, por lo que es muy improbable que dicho apellido vuelva.

Usar plástico en móviles de 1000€

Pagar 1000€ por un móvil ya de por sí nos parece algo excesivo. Y lo es mucho más ahora que los fabricantes han decidido usar plástico en la fabricación de estos móviles premium. Por ejemplo, Samsung en el Galaxy Note 20 usa una tapa de plástico que se hace pasar por vidrio y que realmente no aporta nada al móvil, ni en resistencia ni en funciones.

Lo ideal sería que al pagar unos 1000€ por un smartphone, este esté fabricado con los mejores materiales posibles: los que aportan más resistencia y resultan más funcionales. Sin embargo, la realidad es que el Galaxy Note 20 tiene la misma calidad de fabricación que un smartphone de gama media que vale mucho menos. Esperemos que esta tendencia se abandone en 2021.

Los sensores de 2 MP en las cámaras múltiples

Aquí en Androidphoria ya que te contamos por qué más cámaras en un móvil no significa mejores fotos. Y es que, desde que se empezaron a usar cámaras múltiples en los móviles, los fabricantes han engañado a la gente con sensores que realmente no aportan nada a la calidad de una cámara. Uno de esos sensores es el de 2 MP que se usa para el modo retrato o para enfocar muy de cerca (macro), dos funciones que se pueden lograr con un buen software de cámara.

De hecho, en un móvil con cámara cuádruple, la mayoría de las veces tomarás fotos usando solamente el sensor principal. Los sensores ultra gran angular y teleobjetivos son realmente útiles para tomas específicas, pero los de macro y profundidad (que suelen ser de 2 o 5 MP) no sirven para nada en el uso real. Los fabricantes solo los implementan para aumentar el número de cámaras del móvil y hacerlos más atractivos a nivel comercial.

Por ello, para 2021 deseamos que los fabricantes se enfoquen más en mejorar las apps de cámara y los sensores principales en lugar de ofrecernos un par de sensores extras que no aprovecharemos.

Móviles premium con carga lenta (menor a 30W)

Hoy en día ya tenemos móviles con carga rápida de 65W (OnePlus 8T) e incluso móviles que se pueden cargar a más de 100W (Xiaomi Mi 10 Ultra). Por ello, resulta ridículo que buques insignia como el Google Pixel 5 o el Motorola Edge Plus apenas soporten una carga de 18W. Lo mismo podríamos decir de los iPhone 12 y el LG V60 que vienen con carga rápida de 20W y 25W, respectivamente.

Gracias a la competencia generada por los fabricantes chinos, para 2021 se tiene que exigir a los fabricantes que sus móviles premium soporten como mínimo una carga rápida de 30W. Y la degradación de la batería ya no debería ser una excusa, pues fabricantes como OPPO aseguran que su tecnología de carga rápida de 65W solo degrada al 90% la capacidad de una batería tras 800 ciclos de carga.

De todas formas, no olvides que la carga rápida es algo opcional que solo deberías usar cuando la necesites. Si no tienes prisa, puedes usar la carga lenta para alargar la vida útil de la batería.

Falta de compromiso con las actualizaciones

Muchas marcas dan la impresión de que solo les interesa vender los teléfonos, pues el servicio o soporte post-venta que ofrecen es verdaderamente lamentable. Y lo decimos sobre todo por las actualizaciones de seguridad y de software que suelen tardar mucho o nunca llegan. Este año, por ejemplo, OnePlus confirmó que solo actualizarán una vez la versión de Android de los Nord N10 y N100.

Pero lo peor que vimos este año con respecto a esta situación es el Motorola Edge Plus que vale 1000€ y que Motorola dijo que solo actualizarán una vez su versión de Android. Tras la lluvia de críticas que recibió la marca, tuvieron que rectificar y aumentar el número de actualizaciones a dos.

Aun así, parece que las marcas quieren que los usuarios solo den el salto a las nuevas versiones de Android comprando nuevos teléfonos. De esa manera, ellos ganan más dinero y no trabajan tanto (al no tener que actualizarlos). En definitiva, todo son beneficios para los fabricantes y desventajas para los usuarios, por lo que es algo que debería cambiar en 2021.

La subida de precios de los buques insignia

Este año las marcas que nos tenían acostumbrados a móviles de gama alta a precios muy baratos (Xiaomi, Realme y OnePlus) subieron el precio de sus buques insignia con respecto a sus antecesores. Al parecer, esto se debe a que los nuevos procesadores son más caros, entre otras cosas, por la llegada de los chips 5G con soporte para la banda mmWave.

De todas formas, esperemos que en 2021 los fabricantes chinos (principalmente) no sigan subiendo los precios de sus móviles, ya que nos quedaremos sin su famosa “relación calidad-precio” que tanto nos gusta.

Lanzar muchos móviles con diferencias mínimas

Ya hemos perdido la cuenta de cuántos móviles lanzan al año marcas como Xiaomi y Realme que priorizan la cantidad sobre la calidad de sus lanzamientos. Con esto no queremos decir que lancen teléfonos malos, sino que incluyen mejoras tan pequeñas que no justifican dar el salto. Por ejemplo, el Redmi 9 frente al Redmi 8 es más una alternativa que una mejora, pese a que la numeración diga lo contrario.

Otro problema es el “renombrado” de móviles. Es decir, lanzar un mismo móvil dos veces pero con distinto nombre para diferentes regiones. Esto lo único que hace es complicar más el catálogo de smartphones de las marcas y confundir a los usuarios. ¡Dejen de hacerlo!

En fin, ahora coméntanos tú… ¿Qué cosas quieres o esperas que los fabricantes dejen de hacer en 2021?