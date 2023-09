Filtrados 3800 millones de correos y contraseñas: cómo saber si te afecta

Por desgracia, por más medidas de seguridad que se tomen, Internet nunca será un sitio 100% seguro. Los errores humanos a veces le dan la oportunidad a los cibercriminales de transgredir los datos de diferentes usuarios, pudiendo conseguir correos, contraseñas e incluso cuentas bancarias. Ha pasado hasta con grandes como Gmail, y ahora, se han vuelto a exponer hasta 3800 millones de correos y contraseñas.

El incidente se debe a una interfaz desprotegida de la empresa DarkBeam, lo cual es irónico, siendo que esta compañía brinda servicios de protección a diferentes plataformas digitales. Pues bien, ha sucedido presuntamente debido a un error humano, y con ello, la interfaz se encontró vulnerable a cualquier ataque, poniendo en riesgo hasta 3800 millones de correos y contraseñas.

Filtrados 3800 millones de correos y contraseñas

El 18 de septiembre, SecurityDiscovery informó a los propietarios de DarkBeam la existencia de la interfaz desprotegida. Tras esto, la página afectada cerró, como una medida de contención para evitar más filtraciones. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cuando los investigadores procedieron a hacer el recuento de datos afectados, descubrieron que se habían filtrado millones de correos electrónicos y contraseñas.

Concretamente, fueron 16 colecciones de datos variados las que contenían esta información, alcanzando casi 240 millones de registros. Lo preocupante, además de la filtración, es la forma en la que los datos estaban organizados: el orden era impecable, así que cualquiera que accediera a ellos podría fácilmente hacer uso de la información para iniciar estafas.

Por desgracia, la filtración no se limita a usuarios de DarkBeam, sino a muchos otros que no están involucrados con la empresa. De modo que tú pudieras ser uno de ellos. Pero no te preocupes, pues es fácil saber si te encuentras dentro de la lista y ahora te explicaremos cómo.

Y es que existen sitios dedicados a informar a sus usuarios si sus correos o números de móvil se encuentran expuestos o han sido vulnerados en alguno de los muchos ataques o filtraciones que han sucedido en los últimos tiempos en Internet. Uno de ellos es CyberNews, y otro es Have I Been Pwned el cual abordamos en un artículo anterior.

Descubrir si tu correo y contraseña se ha filtrado es tan fácil como escribirlo en el buscador de la primera opción, para luego presionar el botón Check Now. La página te arrojará un resultado y si tu información se ha filtrado, te indicará desde donde ha procedido este incidente. En ese caso tendrás que cambiar tu contraseña a una más segura y hacer los cambios pertinentes.

