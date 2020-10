¿Quieres comprar el gama alta de Xiaomi con mejor relación calidad-precio de la actualidad? Entonces tu elección se reduce a tres opciones: el Mi 10, el Mi 10T Pro o el Poco F2 Pro. Estos tres titanes cuentan con el mejor hardware del momento y son unas verdaderas bestias. Además, valen casi lo mismo, por lo que no es fácil elegir entre uno y otro.

Para ayudarte, aquí compararemos a fondo estos tres buques insignia de Xiaomi. Veremos cuál vale más la pena en base a su diseño, rendimiento, cámara, autonomía y precio. ¿Estás preparado? Vamos allá…

Tabla comparativa: Xiaomi Mi 10 vs Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro

Pese a ser móviles diferentes, hay varias características que comparten los Xiaomi Mi 10, Mi 10T Pro y Poco F2 Pro. La más notable es el procesador que en los tres es un Qualcomm Snapdragon 865, uno de los mejores actualmente. Esto significa que no se sacan diferencias en potencia. Así que, sea cual sea el que elijas, puedes estar seguro de que te llevarás un móvil con un rendimiento excepcional.

Aquí te dejamos la tabla comparativa de estos tres terminales para que revises sus especificaciones.

Especificaciones Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10T Pro Poco F2 Pro Dimensiones y peso 162,6 x 74,8 x 8,96 mm. 208 gramos. 165,1 x 76,4 x 9,3 mm. 218 gramos. 163,3 x 75,4 mm x 8,9 mm. 218 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080) con panel AMOLED, Gorilla Glass 5, relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 90 Hz. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080) con panel IPS LCD, Gorilla Glass 5, relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 144 Hz. 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080) con panel OLED, Gorilla Glass 5, relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 60 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5. 6 GB LPDDR4X o 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.0. 128 o 256 GB UFS 3.1. 128 GB o 256 GB UFS 3.1. Cámara Trasera Cuádruple de 108 MP con f/1.69 y OIS + 13 MP ultra gran angular con f/2.2 y visión de 123º + 2 MP macro con f/2.4 + 2 MP sensor de profundidad con f/2.4. Triple de 108 MP con f/1.69 y OIS/EIS + 13 MP ultra gran angular con f/2.4 y visión de 123º + 5 MP macro con f/2.4. Cuádruple de 64 MP con f/1.7 y EIS + 13 MP gran angular con f/2.4 y visión de 123° + 5 MP macro con f/2.42 + 2 MP sensor de profundidad con f/2.4. Cámara Frontal 20 MP con f/2.2. 20 MP con f/2.2. 20 MP con f/3.4, que se oculta en un sistema pop-up. Conectividad y extras WiFi 6, SIM 5G, Bluetooth 5, NFC, sensor de infrarrojos, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) y USB-C. Altavoces estéreo y lector de huellas bajo la pantalla. WiFi 6, SIM 5G, Bluetooth 5, NFC, sensor de infrarrojos, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) y USB-C. Altavoces estéreo Hi-Res y lector de huellas lateral. WiFi 6, SIM 5G, Bluetooth 5, NFC, sensor de infrarrojos, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) y USB-C. Altavoces estéreo Hi-Res, lector de huellas bajo la pantalla y jack para auriculares. Batería 4780 mAh con carga rápida por cable de 30 W e inalámbrica de 30W. 5000 mAh con carga rápida de 33 W. 4700 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema Operativo MIUI 11 con Android 10. MIUI 12 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. Precio Desde 552€ Desde 599€ Desde 549€

El Poco F2 Pro es un todopantalla, mientras que los Mi 10 y Mi 10T Pro tienen una perforación

Los tres móviles cuentan con un acabado premium estupendo. El diseño de los Xiaomi Mi 10 y Mi 10T Pro es similar: tienen un módulo de cámara rectangular y en su pantalla cuentan con una pequeña perforación donde se encuentra su cámara selfie. El Poco F2 Pro, en cambio, apuesta por un módulo de cámara circular y una pantalla que ocupa todo el frontal sin ningún tipo de notch o perforación.

¿Cómo el Poco F2 Pro logra ser un todopantalla? Pues porque su cámara selfie se oculta dentro del móvil gracias a un sistema pop-up. Asimismo, hay que destacar que este móvil de Poco también oculta su lector de huellas dentro de la pantalla, al igual que el Mi 10, mientras que el Mi 10T Pro lo tiene en un lateral. Eso sí, el Mi 10 se diferencia del resto notablemente por los bordes curvados de su pantalla que lucen muy bien, pero pueden ser resbaladizos.

Así que, si buscas un móvil con un diseño más sobrio y minimalista, el Poco F2 Pro gana esta ronda. El diseño de los Xiaomi Mi 10 y Mi 10T Pro tampoco está mal, de hecho nos parecen más elegantes, pero al lado del Poco F2 Pro lucen un poco recargados. Aun así, recuerda que en lo que se refiere a detalles estéticos, tu gusto personal manda. Por cierto, los tres dispositivos cuentan con protección Gorilla Glass 5.

El Xiaomi Mi 10 tiene la pantalla perfecta: panel AMOLED a 90 Hz

En pantalla, estos tres móviles son bastante distintos. El Mi 10T Pro tiene una pantalla de 6,67 pulgadas con un modesto panel IPS LCD y resolución Full HD+. Lo que sí impresiona de esta pantalla es su tasa de refresco de 144 Hz que resulta ideal para jugar y ver vídeos de manera muy fluida. Es la tasa de refresco más alta de los tres móviles de esta comparativa.

Precisamente en el aspecto de la fluidez, la pantalla del Poco F2 Pro se queda muy atrás de los Xiaomi Mi 10 y Mi 10T Pro. Y es que ofrece una tasa de refresco estándar de 60 Hz que es buena, pero no tanto si eres exigente en cuanto a la fluidez con que se reproducen los vídeos y juegos. ¿Cómo compensa esto el Poco F2 Pro? Pues con un panel OLED de 6,7 pulgadas Full HD+ de mejor calidad que el IPS LCD del Mi 10T Pro.

El panel OLED del Poco F2 Pro no solo muestra colores más vívidos, sino también brilla más. Alcanza un brillo máximo de 800 nits, mientras que el panel del Xiaomi Mi 10T Pro no supera los 650 nits. Por tanto, dependiendo de cuál sea tu prioridad (calidad de imagen o fluidez), tendrás que decantarte por un móvil u otro.

Pero si quieres lo mejor de los dos mundos, el Xiaomi Mi 10 es la elección perfecta. Tiene una alta tasa de refresco de 90 Hz y una pantalla AMOLED con resolución Full HD+ de una calidad alucinante. Lo único malo de esta pantalla es que se curva en sus bordes laterales, lo cual complica un poco su sujeción.

Sin diferencias en rendimiento: los tres usan un Snapdragon 865

¿Quieres saber cuál es el móvil más potente de estos tres? Pues lamento decirte que los tres tienen exactamente el mismo rendimiento, ya que usan el mismo procesador: el Snapdragon 865. En memoria tampoco encontramos muchas diferencias. Este trío de móviles puedes conseguirlos con 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento interno en formato UFS 3.1 (3.0 en el caso del Mi 10).

Sin embargo, el Poco F2 Pro también tiene una variante más económica de 6 GB de RAM. En contraste, el Mi 10 cuenta con una variante más cara de 12 GB de RAM. No obstante, la decisión de cuál móvil vas a elegir no debería pasar por este apartado en el cual no hay diferencias importantes.

En cuanto a sonido, los Xiaomi Mi 10T Pro y Poco F2 Pro son exactamente iguales, pues tienen altavoces estéreo con certificación Hi-Res Audio. El Mi 10 también tiene altavoces estéreo, pero sin dicha certificación. Eso sí, el Poco F2 Pro es el único que tiene jack para auriculares. Así que, si todavía usas auriculares con cable, ten en eso en cuenta.

Los Xiaomi Mi 10 y Mi 10T Pro con sus cámaras de 108 MP son los reyes en fotografía

El Poco F2 Pro y el Mi 10 tienen una cámara cuádruple, mientras que el Mi 10T Pro usa una cámara triple. Pero, como ya te explicamos en un artículo, más cámaras en un móvil no significa mejores fotos. Lo importante es ver la calidad de sus sensores, sobre todo del sensor principal que hace prácticamente todo el trabajo. En ese sentido, nos parece que los Mi 10 y Mi 10T Pro están igualados en calidad fotográfica.

Y es que el Poco F2 Pro tiene un sensor principal de 64 MP que toma muy buenas fotos, pero que se queda por debajo del sensor de 108 MP de los Mi 10 y Mi 10T Pro. Y no lo decimos porque tiene más megapíxeles, sino porque ha sido reconocido múltiples veces por los especialistas como uno de los mejores sensores para cámaras de móviles en la actualidad. Es el mismo sensor que usa el Mi Note 10.

En cuanto a sensores secundarios, la cámara del Mi 10T Pro se complementa con un macro de 5 MP y un ultra gran angular de 13 MP con ángulo de visión de 123°. Por otro lado, el Poco F2 Pro tiene estos mismos dos sensores secundarios y, además, tiene un sensor de profundidad de 2 MP que aporta poco o nada. El Mi 10, en cambio, tiene también un sensor angular de 13 MP con dos sensores secundarios de 2 MP (macro y de profundidad) que tampoco aportan mucho.

Con respecto a la cámara selfie, no te preocupes porque los tres móviles tienen el mismo sensor de 20 MP. La diferencia está en su ubicación. En los Xiaomi Mi 10 y Mi 10T Pro está incrustado en una esquina de la pantalla y en el Poco F2 Pro está oculto dentro del móvil y sale del mismo mediante un sistema pop-up solo cuando se necesita.

Solo el Mi 10 tiene carga inalámbrica, pero el Mi 10T Pro tiene más batería que todos

En autonomía tampoco hay grandes diferencias entre estos titanes. El Poco F2 Pro y el Mi 10T Pro soportan una carga rápida por cable de 33 W, mientras que el Mi 10 soporta carga rápida por cable e inalámbrica de 30 W. Eso sí, la batería del Poco F2 Pro es de 4700 mAh, la del Mi 10 es de 4780 mAh y la del Mi 10T Pro es de 5000 mAh. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el Xiaomi Mi 10T Pro trabaja a una tasa de refresco más alta, entonces la autonomía de estos tres móviles debería ser muy similar.

Cabe aclarar que los tres smartphone soportan 5G, WiFi 6, Bluetooth 5, NFC y GPS. Además, usan el mismo procesador, por lo que tienen el mismo consumo de energía en promedio.

¿Cuál es el gama alta de Xiaomi con mejor relación calidad-precio de la actualidad?

Luego de evaluar todas sus características, nos damos cuenta de que estamos ante tres móviles muy parecidos. Se parecen incluso en sus precios. En su variante más económica, el Mi 10T Pro llegará a España con un precio de 599 euros. En cambio, el Poco F2 Pro de 6 + 128 GB ya se puede conseguir por 395 euros y el Mi 10 de 8 + 128 GB por 552 euros.

Considerando los precios, evidentemente el Poco F2 Pro es la mejor elección. Ahorrarás dinero y solo te perderás la alta tasa de refresco de la pantalla, que no te hará falta si no juegas mucho en tu móvil, y la cámara de 108 MP.

Ahora bien, si eres gamer y sí o sí quieres una pantalla con una alta tasa de refresco, no te queda de otra que elegir entre el Mi 10 y el Mi 10T Pro. ¿Cuál es el mejor de estos dos? Pues el Mi 10 porque es más barato y, aunque su tasa de refresco es menor que la del Mi 10T Pro, tiene una mejor calidad de imagen gracias a su panel AMOLED. Además, soporta la moderna carga inalámbrica.

En fin, sea cual sea el que elijas, puedes estar tranquilo pues te llevarás un móvil de excelente calidad a un precio justo.