Tan rápido como Qualcomm presentó su Snapdragon 8 Gen 3, Xiaomi hizo lo propio con sus Xiaomi 14 y 14 Pro. Sus nuevos buques insignia llegan más temprano que nunca, apenas un mes después de los Xiaomi 13T y 13T Pro, y son una revolución total.

Sin embargo, es posible que te estés preguntando: ¿qué tanto cambia respecto a la generación pasada? ¿Es esa ‘revolución’ tan real como se pinta? Hoy vamos a despejar todas tus dudas, pues contrastamos a los Xiaomi 14 y 14 Pro vs. Xiaomi 13 y 13 Pro en una comparativa a fondo con la que cubriremos todos los detalles.

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi 14 y 14 Pro vs. Xiaomi 13 y 13 Pro

Especificaciones Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Dimensiones y peso 152,8 x 71,5 x 8,28 mm. 193 gramos (cristal) / 188 gramos (nano cuero). 161,4 x 75,3 x 8,49 mm. 223 gramos (cristal) / 230 gramos (cristal y marcos de titanio). 152,8 x 71,5 x 8 mm. 185 gramos (cristal) o 189 gramos (nano cuero). 162,9 x 74,6 x 8,4 mm. 210 gramos (cerámica) o 229 gramos (nano cuero). Pantalla 6,36″ QHD+ (2670 x 1200 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz (LTPO3), brillo máximo de 3000 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Xiaomi Longjing Glass. 6,73″ WQHD+ (3200 x 1440 píxeles) con panel AMOLED curvado, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz (LTPO3), brillo máximo de 3000 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Xiaomi Longjing Glass. 6,36″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1900 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. 6,73″ WQHD+ (3200 x 1440 píxeles) con panel AMOLED curvado, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz (LTPO3), brillo máximo de 1900 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm con gráfica Adreno 740. RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB en formato LPDDR5X. 12 GB / 16 GB en formato LPDDR5X. 8 GB / 12 GB en formato LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.0. 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara Trasera Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX989) con f/1.6, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm.

(Sony IMX989) con f/1.6, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm. Teleobjetivo de 50 MP (Samsung S5KJN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm.

(Samsung S5KJN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung S5KJN1) con f/2.2, campo visual de 115º y AF. Distancia focal de 14 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 24 fps. Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX989) con f/1.42 – f/4.0, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm.

(Sony IMX989) con f/1.42 – f/4.0, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm. Teleobjetivo de 50 MP (Samsung S5KJN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm.

(Samsung S5KJN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung S5KJN1) con f/2.2, campo visual de 115º y AF. Distancia focal de 14 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 24 fps. Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX800) con f/1.8, OIS y PDAF. Distancia focal de 23 mm.

(Sony IMX800) con f/1.8, OIS y PDAF. Distancia focal de 23 mm. Teleobjetivo de 10 MP (Samsung S5K3K1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm.

(Samsung S5K3K1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm. Ultra gran angular de 12 MP (Omnivision OV12A10) con f/2.2 y campo visual de 120º. Distancia focal de 15 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 24 fps. Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX989) con f/1.9, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm.

(Sony IMX989) con f/1.9, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm. Teleobjetivo de 50 MP (Samsung S5KJN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm.

(Samsung S5KJN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung S5KJN1) con f/2.2, campo visual de 115º y AF. Distancia focal de 14 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 24 fps. Cámara Frontal 32 MP (Omnivision OV32B) con f/2.0. Grabación de vídeo en 4K a 60 FPS. 32 MP (Omnivision OV32C) con f/2.0. Graba hasta en 1080p a 30 fps. Conectividad USB C, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4 LE, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP68 y sensor de huellas en la pantalla. USB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP68 y sensor de huellas en la pantalla. Batería 4610 mAh con carga rápida de 90 W, inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. 4880 mAh con carga rápida de 120 W, inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. 4500 mAh con carga rápida de 67 W, inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. 4820 mAh con carga rápida de 120 W, inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. Sistema operativo Xiaomi HyperOS basado en Android 14. MIUI 14 basado en Android 13. Precio China: desde 3999 yuanes.

España: desconocido. China: desde 4999 yuanes.

España: desconocido. China: desde 3999 yuanes.

España: desde 999 euros. China: desde 4999 yuanes.

Los Xiaomi 14 reinterpretan el estilo de los Xiaomi 13 y lo hacen para bien (y tenemos uno con titanio)

Si bien el Xiaomi 13 captó numerosas miradas con su amplio catálogo de colores vibrantes, este efecto se perdía rápidamente. ¿La razón? Su diseño era muy soso, especialmente por ese módulo de cámaras que parece sacado de un móvil chino barato. Lo mismo sucede con el Xiaomi 13 Pro, aunque este contaba con una trasera de cerámica que es un material de mejor calidad.

Los diseñadores de la marca se dieron cuenta de esto y para los Xiaomi 14 optaron por una evolución más agresiva de ese planteamiento. El módulo de las cámaras traseras sigue siendo cuadrado, pero ahora es más grande y las lentes ganan mucha más presencia. Y si bien esto solo es una jugarreta visual que no afecta el rendimiento de las cámaras, definitivamente les hace ver mucho más atractivos. Además, ese detalle de un módulo a dos niveles también le queda bien.

Los marcos rectos de los Xiaomi 13 y 13 Pro se repiten en la nueva generación, pero con una novedad: el Xiaomi 14 se mantiene usando aluminio, pero el Xiaomi 14 Pro da el salto a una aleación de titanio al más puro estilo de los iPhone 15 Pro. Ojo, solo en una de sus versiones.

Las dimensiones y peso de los Xiaomi 14 son muy similares a las de sus pares del año pasado, algo que nos parece genial. ¿Por qué? Porque lograron introducir muchas mejoras prácticamente en el mismo lugar. Además, los cuatro dispositivos tienen protección IP68 contra polvo y agua.

¿Hay alguna novedad adicional? Sí un par: la primera es que el Xiaomi 14 Pro ya no tiene trasera de cerámica, solo de cristal (el modelo estándar sí mantiene el cristal o nano cuero); y la segunda es que la paleta de colores de los Xiaomi 14 es menos variada, pero se vale de tonos más profesionales.

Por cierto, el audio debe ser muy similar, pues todos estos móviles tienen altavoces estéreo Hi-Res con certificación Dolby Atmos.

Las pantallas de los Xiaomi 14 son de récord: casi un 58% más brillantes

Una de las grandes novedades de los Xiaomi 14 está en sus pantallas. Ambos dispositivos equipan unos paneles capaces de alcanzar un brillo de 3000 nits. ¡Es un nuevo récord en el mercado, algo jamás visto hasta ahora! Y, además, una mejora que representa un 57,8% más que en los Xiaomi 13 (1900 nits).

Además, los Xiaomi 14 y 14 Pro utilizan protección Xiaomi Longjing Glass en vez de Gorilla Glass Victus. ¿Será que le llegó la hora a Corning? Muchas marcas han apostado por sus propios cristales este año, algo cuánto menos curioso.

Junto a esto, el panel del Xiaomi 14 también mejora al del Xiaomi 13 en dos cosas. Por un lado, tiene una resolución un poco mejor, que lo empuja hasta QHD+ en vez de Full HD+. Por el otro, su panel es compatible con LTPO3, pudiendo variar su tasa de refresco de 1 a 120 Hz, según lo que se necesite. Esto último era exclusivo del Xiaomi 13 Pro el año pasado, pero ahora están en ambos Xiaomi 14.

De resto, la pantalla de los Xiaomi de nueva generación mantienen las mismas especificaciones de sus antecesores:

Mismas dimensiones , con 6,36” para los modelos estándar y 6,73″ para los Pro.

, con 6,36” para los modelos estándar y 6,73″ para los Pro. Paneles AMOLED con certificaciones Dolby Vision y HDR10+

con certificaciones Dolby Vision y HDR10+ Paneles rectos en los Xiaomi 13 y 14 , así como curvados en los 13 Pro y 14 Pro.

, así como curvados en los 13 Pro y 14 Pro. Tasas de refresco máximas de 120 Hz.

El Snapdragon 8 Gen 3 lleva la potencia de los Xiaomi 14 a un nuevo nivel y también hay versiones con 16 GB de RAM

Siendo el nuevo chip tope de gama de Qualcomm, es de esperar que el Snapdragon 8 Gen 3 que usan los Xiaomi 14 sea más potente que el Snapdragon 8 Gen 2 de los Xiaomi 13. Esto obviamente es así, pero ¿qué tanto?

Los gráficos que te dejamos más abajo darán mayor precisión a la respuesta que buscas, pero esto es lo que nos promete Qualcomm: 30% más de potencia, un 20% más de eficiencia a la misma velocidad de reloj y hasta un 98% más de rendimiento en IA. De hecho, el Snapdragon 8 Gen 3 incluso supera al aclamado A17 Pro de Apple, como te demostramos hace algunos días.

Todos son excelentes números, pero esa mejora en el procesamiento de IA es una verdadera locura. ¿Cómo es que lo lograron? Gracias a una nueva NPU Hexagon y las mejoras en Qualcomm AI Engine. Con esto, los Xiaomi 14 se vuelven capaces de manejar cualquier cantidad de aplicaciones basadas en modelos de IA sin necesidad de Internet, todo en local.

No obstante, esto no es lo único que los Xiaomi 14 tienen para ofrecer en cuando a rendimiento. Ahora, tanto la versión estándar como la Pro cuentan con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En los Xiaomi 13 el tope es de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Esto evidentemente es bueno, pues podrás manejar mayor cantidad de apps en simultáneo y también tendrás más espacio para tus archivos.

HyperOS ha llegado con los Xiaomi 14 y 14 Pro, MIUI es cosa del pasado

Otro de los elementos que ha acaparado la atención con el lanzamiento de los Xiaomi 14 es que son los primeros en tener HyperOS. Este nuevo ‘sistema operativo’ es el sustituto de MIUI y promete ser una revolución total, pues trae consigo esto y mucho más:

HyperConnect : que fungirá como el eje de interconexión entre todos los dispositivos inteligentes de Xiaomi , aunque también otras marcas. Hablamos de un universo de cientos de dispositivos interconectados.

: que fungirá como , aunque también otras marcas. Hablamos de un universo de cientos de dispositivos interconectados. HyperMind : el nuevo asistente virtual de Xiaomi impulsado por inteligencia artificial (IA) que no solo obedece comandos, también toma decisiones por ti para hacerte la vida más cómoda (como bajar el volumen de la tele si recibes una llamada) y tiene hasta funcionalidades de IA generativa (crear textos, traducir documentos, generar imágenes y más).

: el que no solo obedece comandos, también toma decisiones por ti para hacerte la vida más cómoda (como bajar el volumen de la tele si recibes una llamada) y tiene hasta funcionalidades de IA generativa (crear textos, traducir documentos, generar imágenes y más). Menor consumo de recursos y sin sacrificar fluidez: HyperOS pesa 3 GB menos de iOS , pero aun así es capaz de funcionar de forma óptima. Además, está diseñado para funcionar en dispositivos con 64 KB de RAM, imagina como irá en los Xiaomi 14.

La interfaz de HyperOS es una evolución clara de MIUI, pues toma elementos que son claramente reconocibles de esta última. Sin embargo, los pule, los hace más accesibles, interactivos y se vale de una paleta de colores más limpia. Y si te preguntas “¿dónde queda Android en todo esto?”, debemos decirte que te quedes tranquilo.

Si bien Xiaomi habla de HyperOS como un ‘sistema operativo’, lo hace porque en muchos de sus dispositivos IoT realmente será así. Sin embargo, en los móviles funciona sobre Android. Así, los Xiaomi 14 tienen todas las y novedades que trajo consigo Android 14. Los Xiaomi 13 también recibirán HyperOS y Android 14, pero en algunas semanas.

Solo las cámaras del Xiaomi 13 Pro logran hacerle frente a las de los Xiaomi 14 (que por primera vez se parecen muchísimo)

Un elemento que nos gusta mucho de los Xiaomi 14 es que las cámaras del modelo estándar son casi tan increíbles como las del modelo Pro. De hecho, la única diferencia entre ambos dispositivos está en la cámara principal.

Ambos apuestan por el sensor Sony IMX989 de 50 MP, pero con diferente apertura focal. En el Xiaomi 14 es fija, de f/1.6, mientras que el Xiaomi 14 Pro tiene apertura focal variable de f/1.42 a f/4.0. Ambos son unos sensores alucinantes, aunque el de Sony es ligeramente superior, de ahí que repitiese este año (el Xiaomi 13 Pro lo usa). No obstante, más allá de eso no hay diferencias entre las cámaras de este par, porque incluso los sistemas de enfoque y estabilización son iguales: Dual Pixel PDAF, Laser AF y OIS.

Respecto al resto de las cámaras, ambos móviles equipan:

Teleobjetivos de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF, OIS y modo retrato.

con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF, OIS y modo retrato. Ultra grandes angulares de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.2, campo visual de 115º y modo macro.

con f/2.2, campo visual de 115º y modo macro. Cámaras frontales de 32 MP (Omnivision OV32B) con f/2.0 y grabación en 4K @ 60 fps.

Pero ¿cómo quedan los Xiaomi 13 respecto a los Xiaomi 14? Vinimos a compararlos, así que tranquilo que no nos hemos olvidado de esto.

Entre el Xiaomi 13 Pro y el 14 Pro podrías esperar un rendimiento muy similar, salvo por las mejoras que pueda agregar este último en posprocesado. Son casi un calco el uno del otro, salvo por dos cosas: por un lado, la cámara principal trasera del 13 Pro no tiene apertura variable, por lo que no tiene tanto juego como el 14 Pro; por el otro, el de 2023 es capaz de grabar en 4K con su cámara frontal (el Xiaomi 14 también), algo que no hace el de 2022.

Ahora bien, el Xiaomi 13 estándar sí se queda detrás respecto a los Xiaomi 14. Todos los sensores traseros del Xiaomi 13 son inferiores: la cámara principal es de 50 MP, pero es un sensor Sony IMX800; el ultra gran angular es un Omnivision OV12A10 de 12 MP, aunque con campo visual de 120º; por último, el teleobjetivo es un Samsung S5K3K1 de 10 MP, pero mantiene el zoom óptico de 3,2x.

Ojo, tampoco es que el Xiaomi 13 tenga malas cámaras. Son realmente buenas, pero técnicamente inferiores a las de sus rivales.

Mismas baterías y potencia de carga en los modelos Pro, pero no sucede así con los Xiaomi 13 y 14

Otro apartado en el que los Xiaomi 14 Pro y 13 Pro quedan técnicamente igualados es en el de las baterías y sistemas de carga. Ojo, es esperable que el terminal de 2023 tenga una autonomía mejor gracias a HyperOS y la eficiencia mejorada del Snapdragon 8 Gen 3.

Sin embargo, en lo técnico son casi una fotocopia: carga rápida cableada de 120 W, carga inalámbrica de 50 W, carga inalámbrica inversa de 10 W y baterías con solo 60 mAh de diferencia (4880 mAh en el Xiaomi 14 Pro vs. 4820 mAh en el Xiaomi 13 Pro).

Con las versiones estándar sí hay diferencias más marcadas. El Xiaomi 14 tiene batería de 4610 mAh (110 mAh adicionales) y carga rápida de 90 W (contra 67 W de su rival). Eso sí, la potencia de la carga inalámbrica y la carga inversa sí se mantiene igual (50 W y 10 W, respectivamente).

Conclusiones: ¿qué tan grande es el salto entre los Xiaomi 14 y 14 Pro respecto a los Xiaomi 13 y 13 Pro?

Ahora que hemos comparado cada uno de los elementos de estos móviles, podemos dar un veredicto sobre ellos.

Para nosotros, el salto más grande lo da el Xiaomi 14 respecto al Xiaomi 13. Hay mejoras importantes en las cámaras, pantalla, rendimiento y hasta en la potencia de carga. Eso sin mencionar el tema del diseño (que también es más atractivo) o el software (pues los Xiaomi también tendrán HyperOS).

En cambio, el Xiaomi 14 Pro no ofrece tantas novedades respecto al Xiaomi 13 Pro. Sí, es cierto que la pantalla es más brillante, tiene mejor diseño y hay un modelo con marco de titanio. No obstante, las cámaras no avanzan demasiado, la batería y sistemas de carga son casi idénticos y la mejora de rendimiento era esperable.

Ahora bien, ¿el precio cambia en algo este veredicto? La verdad es que no. Al momento de escribir esta comparativa, los Xiaomi 14 apenas se habían lanzado en China, por lo que su precio en España es desconocido. Sin embargo, si tomas los precios del país asiático podrás darte cuenta de algo: los precios base en yuanes son exactamente los mismos y solo hay un pequeño aumento en las ediciones con más RAM y almacenamiento.

Esto habla muy bien de los Xiaomi 14 y 14 Pro, pues no hubo necesidad de incrementar mucho su precio para introducir las mejoras. Aparte, resulta que ya no hay versiones de 128 GB, pues el almacenamiento base es de 256 GB. Obviamente, eso es hablando de los precios de lanzamiento.

Con un año en el mercado, los Xiaomi 13 ahora son más económicos. En ese caso, elegir entre ellos o los Xiaomi 14 será cuestión tuya. ¿Nuestra recomendación? El modelo estándar justificará mejor su diferencia de precios que el Pro.