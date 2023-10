Hace algunos días Xiaomi presentó sus Xiaomi 13T y 13T Pro, dos gama alta que se las traen con sus increíbles especificaciones y precio. Como siempre, los serie T son las versiones “asequibles” de los buques insignia de la marca, tal como sucede con el Galaxy S23 FE o el futuro Pixel 8a. Con ellos, Xiaomi toma alguno de los mejores elementos de su serie numerada, hacer recortes en algunas cosas para mantener el precio a raya y hasta aprovechan para probar algunas nuevas tecnologías. ¿El resultado? Desde hace mucho tiempo, unos móviles geniales con precios rompedores.

En 2023 esta historia se repite, pues los Xiaomi 13T y 13T Pro son excelentes, al punto que seguramente te has preguntado estas cosas: ¿debería comprar alguno de los Xiaomi 13T o me quedo con uno de los Xiaomi 13? ¿Qué tanto ha cambiado entre cada serie? ¿Son mejores los de la serie T? Hoy vamos a disipar todas tus dudas, pues comparamos los Xiaomi 13T y 13T Pro vs. Xiaomi 13 y 13 Pro.

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13

Especificaciones Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Dimensiones y peso 162,2 x 75,7 x 8,5 mm. 193 o 197 gramos. 152,8 x 71,5 x 8 mm. 185 o 189 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2712 x 1220 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 2600 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. 6,36″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1900 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra de 4 nm con gráfica Mali-G610 MC6. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm con gráfica Adreno 740. RAM 8 GB / 12 GB en formato LPDDR5. 8 GB / 12 GB en formato LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 3.1. 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara Trasera Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX707) con f/1.9, OIS y PDAF. Distancia focal de 24 mm.

(Sony IMX707) con f/1.9, OIS y PDAF. Distancia focal de 24 mm. Teleobjetivo de 50 MP (Omnivision OV50D40) con f/1.9, zoom óptico de 2x y PDAF. Distancia focal de 50 mm.

(Omnivision OV50D40) con f/1.9, zoom óptico de 2x y PDAF. Distancia focal de 50 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 120º. Distancia focal de 15 mm. Grabación de vídeo hasta 4K a 30 fps. Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX800) con f/1.8, OIS y PDAF. Distancia focal de 23 mm.

(Sony IMX800) con f/1.8, OIS y PDAF. Distancia focal de 23 mm. Teleobjetivo de 10 MP (Samsung S5K3K1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm.

(Samsung S5K3K1) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 120º. Distancia focal de 15 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 24 fps. Cámara Frontal 20 MP con f/2.2. Graba hasta en 1080p a 30 fps. 32 MP con f/2.0. Graba hasta en 1080p a 30 fps. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4 LE, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP68 y sensor de huellas en la pantalla. SB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP68 y sensor de huellas en la pantalla. Batería 5000 mAh con carga rápida de 67 W. 4500 mAh con carga rápida de 67 W, inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. Sistema operativo MIUI 14 basado en Android 13. MIUI 14 basado en Android 13. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Xiaomi 13T tiene una pantalla más veloz y mejor diseño

Si hay un elemento característico en los Xiaomi serie T es que sus pantallas son la crema y nata de lo que puede ofrecer la compañía. Sí, es cierto que el panel del Xiaomi 13 no es poca cosa, pero el del 13T le supera con relativa comodidad.

Primero, es una pantalla más grande (6,67” vs. 6,36”); segundo, tiene una tasa de refresco superior (144 Hz vs. 120 Hz); y tercero, su brillo máximo es de otro planeta (2600 nits vs. 1900 nits). Estamos hablando de una pantalla monstruosa, algo que agradecerás si piensas comprar un móvil para jugar (y sin gastarte un pastizal).

¿Y las similitudes? Bueno, ciertamente puedes esperar una calidad de imagen muy similar en ambos dispositivos. ¿Por qué? Porque ambos móviles apuestan por paneles AMOLED con resolución Full HD+ (con algunos píxeles extra en el 13T), Dolby Vision y HDR10+.

Respecto al diseño, sabemos que es algo muy subjetivo, pero nos gusta más el Xiaomi 13T. La razón es que su módulo de cámaras tiene un estilo más agresivo, haciendo que la trasera sea más llamativa. En cambio, la isleta de cámaras del Xiaomi 13 nos parece aburridísima y sin alma. Aparte, hay una versión con trasera de cuero vegano en el 13T y no solo cristal.

Eso sí, cuando dejamos de lado lo estético y nos ponemos técnicos, el Xiaomi 13 pica adelante. Ambos dispositivos llevan protección IP68 contra polvo y agua y altavoces estéreo con sonido HiRes. Sin embargo, el Xiaomi 13 tiene marcos de aluminio, un material más resistente que el plástico del Xiaomi 13T. Aparte, es un teléfono más delgado, pero esto viene con sacrificio: la capacidad de la batería, de la que hablaremos más adelante.

El Xiaomi 13 trapea el piso con el rendimiento del 13T

Desde hace un par de años Xiaomi decidió que la serie T ya no utilizaría los mismos procesadores que la serie numerada. Más adelante hablaremos de los modelos Pro, pero con los estándares la cosa está clarísima: para venderlos a un mejor precio, Xiaomi los dota de un SoC MediaTek menos potente que el Snapdragon usado ese año. Pasó con los Xiaomi 11T y Mi 11, también con los Xiaomi 12T y 12, y ahora la historia se repite con los Xiaomi 13T y 13.

En esta oportunidad, el Xiaomi 13T estrena el Dimensity 8200 Ultra, una edición especial fabricada por MediaTek que cuenta con un ISP personalizado por Xiaomi. Este chip alcanza una puntuación media en AnTuTu 10 de 864.880 puntos, con registros pico de hasta 927.633 puntos. Sí, es un SoC muy potente al que ninguna aplicación o juego le harán mella, pero es muy inferior al chip Qualcomm de su rival.

¿Qué tanto? Hablamos de una diferencia de casi 80%, un exabrupto total. ¿Cómo es posible? Porque el Xiaomi 13 lleva en su interior el Snapdragon 8 Gen 2, uno de los mejores procesadores del año. Tanto como para registrar una puntuación de 1.552.781 en AnTuTu 10 y situar a este móvil en el top 10 global. Vamos, que es una aplanadora.

Eso sí, la cosa con la RAM está muy pareja, pues ambos dispositivos cuentan con configuraciones de 8 y 12 GB. No obstante, el Xiaomi 13T usa RAM LPDRR5 y su rival LPDDR5X (más rápida). Algo similar sucede con el almacenamiento, que es UFS 3.1 en el 13T (hasta 256 GB) y UFS 4.0 en el Xiaomi 13 (hasta 512 GB). En el software sí están igualados, pues llevan Android 13 y MIUI 14.

Las cámaras del Xiaomi 13 son superiores y el sistema de carga está muy por encima

Un apartado interesante al comparar este par de móviles es el de las cámaras, pues están relativamente emparejados. Sin embargo, el Xiaomi 13 queda por delante gracias a sus sensores de mejor calidad.

Las cámaras principales son de 50 MP, pero el sensor IMX800 del Xiaomi 13 supera cómodamente al IMX707 de su rival. Aparte, el Xiaomi 13T no puede grabar en 8K, algo que el Xiaomi 13 sí. Mientras, los 50 MP del teleobjetivo del Xiaomi 13T seguramente te impacten, pero su zoom óptico de solo 2x es inferior a los 3,2x del Xiaomi 13. Con las cámaras ultra gran angulares la cosa sí queda tablas.

¿Y las cámaras para selfis? Ahí si romperemos la lanza a favor del Xiaomi 13T, porque su sensor Sony IMX596 de 20 MP es mejor. Por cierto, ambos llevan ópticas LEICA y optimizaciones vía software de la misma firma.

Para finalizar con este par, vamos a hablar de la batería y sistemas de carga, que fue un pendiente que dejamos arriba. Resulta que el Xiaomi 13 tiene una batería de 4500 mAh, mientras que el 13T equipa una de 5000 mAh. Esto dota al Xiaomi 13T de una mejor autonomía, algo que para algunos usuarios es muy importante.

No obstante, el Xiaomi 13 compensa muy bien este detalle, pues cuenta con una fantástica carga rápida inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. El 13T no tiene este tipo de carga, solo la cableada y con la misma potencia que su rival (67W).

Entre el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13T nos quedamos con el primero, aunque no en todos los escenarios

Originalmente, el Xiaomi 13 tuvo en precio de partida de 999 € en su lanzamiento, pero ya se consigue por 699 € en su versión de 8 GB + 256 GB. Mientras, el Xiaomi 13T con la misma configuración cuesta 659 €.

¿Vale la pena pagar esos 40 € extra por el Xiaomi 13? Definitivamente, pues obtendrás un móvil mucho más potente, con unas cámaras ligeramente superiores y un sistema de carga más completo. El Xiaomi 13T solo nos parece mejor compra si quieres un diseño más bonito y la mejor pantalla, pero no es suficiente.

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi 13T Pro vs. Xiaomi 13 Pro

Especificaciones Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Pro

Dimensiones y peso 162,2 x 75,7 x 8,5 mm. 200 o 206 gramos. 162,9 x 74,6 x 8,4 mm. 210 o 229 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2712 x 1220 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 2600 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. 6,73″ QHD+ (3200 x 1440 píxeles) con panel AMOLED curvado, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz (LTPO), brillo máximo de 1900 nits, Dolby Vision, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. Procesador MediaTek Dimensity 9200+ de 4 nm con gráfica Immortalis-G715 MC11. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm con gráfica Adreno 740. RAM 12 GB / 16 GB en formato LPDDR5. 8 GB / 12 GB en formato LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.0. 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara Trasera Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX707) con f/1.9, OIS y PDAF. Distancia focal de 24 mm.

(Sony IMX707) con f/1.9, OIS y PDAF. Distancia focal de 24 mm. Teleobjetivo de 50 MP (Omnivision OV50D40) con f/1.9, zoom óptico de 2x y PDAF. Distancia focal de 50 mm.

(Omnivision OV50D40) con f/1.9, zoom óptico de 2x y PDAF. Distancia focal de 50 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 120º. Distancia focal de 15 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 30 fps. Triple con lente óptica profesional de Leica: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX989) con f/1.9, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm.

(Sony IMX989) con f/1.9, OIS, Dual Pixel PDAF y Laser AF. Distancia focal de 23 mm. Teleobjetivo de 50 MP (Samsung S5KJN1 ) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm.

(Samsung S5KJN1 ) con f/2.0, zoom óptico de 3,2x, PDAF y OIS. Distancia focal de 75 mm. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, campo visual de 115º y AF. Distancia focal de 14 mm. Grabación de vídeo hasta 8K a 24 fps. Cámara Frontal 20 MP con f/2.2. Graba hasta en 1080p a 30 fps. 32 MP con f/2.0. Graba hasta en 1080p a 30 fps. Conectividad USB C, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4 LE, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP68 y sensor de huellas en la pantalla. SB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP68 y sensor de huellas en la pantalla. Batería 5000 mAh con carga rápida de 120 W. 4820 mAh con carga rápida de 120 W, inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. Sistema operativo MIUI 14 basado en Android 13. MIUI 14 basado en Android 13. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Xiaomi 13 Pro se venga con su pantalla y resistencia, aunque el Xiaomi 13T Pro tiene mucho para dar

Tal como sucediese con los modelos normales, el Xiaomi 13T Pro cuenta con una pantalla más veloz y de mayor brillo que su rival. Sin embargo, el Xiaomi 13 Pro tiene a su favor varios detalles adicionales: una diagonal ligeramente superior (6,73” vs. 6,67”), panel curvo en los laterales, tecnología LTPO que ayudará a la autonomía y una resolución muy superior.

Ambos comparten paneles de tecnología AMOLED y las certificaciones HDR10+ y Dolby Vision. No obstante, la balanza definitivamente se inclina hacia el móvil presentado a inicios de año por todo lo que acabamos de mencionar. Eso sí, la pantalla del Xiaomi 13T Pro sigue siendo brutal.

Con el diseño la cosa pinta muy similar a las versiones normales, pues el Xiaomi 13T Pro tiene un diseño mucho más bonito que su contendiente y mantiene el cuero y cristal. Pero resulta que el 13 Pro saca músculo en calidad de construcción: mantiene la protección IP68 (el 13T Pro también), el marco de aluminio y añade trasera de cerámica a su lista. Esto último es más importante de lo que crees, pues es un material más resistente que el cuero y ayuda a la disipación de calor.

El Dimensity 9200+ le planta cara al Snapdragon 8 Gen 2 como un campeón

Por primera vez Xiaomi decide usar un chip MediaTek en el modelo Pro de la serie T y lo hace con toda la intención. El Dimensity 9200+ no solo es más barato de fabricar que el Snapdragon 8 Gen 2, también tiene una potencia similar.

En AnTuTu 10, el SoC de MediaTek alcanza una puntuación media 1.470.464, de las más altas del ranking. Mientras, el Snapdragon 8 Gen 2 a bordo del Xiaomi 13 Pro promedia 1.534.123 puntos. Vamos, que están realmente parejos.

Esta es una situación que se repite en otros benchmarks, como verás en las gráficas a continuación. En algunas pruebas gana el Xiaomi 13T Pro y en otras el Xiaomi 13 Pro, pero lo cierto es que podemos dar un empate técnico.

Ahora bien, ¿Qué sucede con la RAM y el almacenamiento? En tecnologías están igualados al usar LPDDR5X y UFS 4.0. Sin embargo, el Xiaomi 13T Pro ofrece hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. El Xiaomi 13 Pro llega hasta 12 GB y 512 GB.

Las cámaras del Xiaomi 13 Pro marcan distancia del 13T Pro y la historia del sistema de carga se repite

Una de las cosas que no nos gustó del Xiaomi 13T Pro es que tiene exactamente las mismas cámaras del 13T estándar. Eso no sucede con el Xiaomi 13 Pro, que exhibe tres sendas cámaras de 50 MP cada una y con sensores muy superiores.

Hablamos de un alucinante sensor IMX989 de 50 MP como cámara principal, uno de los mejores de Sony. Mientras, las cámaras auxiliares se apoyan en sensores Samsung JN1, otra bestia de 50 MP. El teleobjetivo mantiene el zoom óptico de 3,2x, pero tiene estabilización óptica (OIS). Por su parte, el ultra gran angular tiene un campo visual de 115º, que se queda un poco corto, pero tiene autoenfoque.

¿Algo más que decir sobre las cámaras? Sí, un par de cosas. En este caso, ambos móviles son compatibles con grabación en 8K y tienen ópticas LEICA. Aparte, el Xiaomi 13T Pro repite la fórmula del 13T con una cámara frontal mejor que la del Xiaomi 13 Pro.

Nos falta una última cosa por comentar, el sistema de energía. En el caso de los modelos Pro la cosa está más pareja en cuando a capacidad de batería, aunque el Xiaomi 13T Pro gana por poco (5000 vs. 4820 mAh). Además, la carga rápida sube en ambos dispositivos hasta los 120 W, pero solo el Xiaomi 13 Pro tiene carga inalámbrica (50 W).

El Xiaomi 13 Pro es más completo, pero el precio juega a favor del Xiaomi 13T Pro

Seguramente concuerdes con nosotros en que el Xiaomi 13 Pro es un móvil más completo que el 13T Pro. Le supera en pantalla, cámaras, sistemas de carga y quedan parejos en cuanto a potencia. No obstante, el precio en este caso es lo que decidirá todo.

Actualmente, el Xiaomi 13 Pro de 12 GB + 256 GB se consigue por unos 1089 euros en Amazon. Por su parte, el Xiaomi 13T Pro de 12 GB + 512 GB se vende por 909 euros. Estamos hablando de 180 euros de diferencia, lo cual no es poco.

¿El Xiaomi 13 Pro los vale? Consideramos que sí, que la diferencia de precio es justa incluso teniendo menos almacenamiento. Al final recibirás un dispositivo más completo y con cámaras muy superiores.

Sin embargo, si no estás dispuesto a pagar la diferencia, el Xiaomi 13T Pro será una compra fantástica de la que no te arrepentirás. Comparado con su rival, recibes exactamente lo que deberías por el precio.

¿Estás de acuerdo con nosotros tras esta comparativa? Te esperamos en la caja de comentarios.