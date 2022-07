La serie Y de Vivo acaba de recibir a un nuevo miembro y es nada menos que el más potente de ellos. Con un Dimensity 930 en su interior, el nuevo dispositivo de Vivo se posiciona como uno de los mejores gama media de la marca (y puede que del mercado). ¿De qué móvil estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? Hablamos del Vivo Y77 5G, con panel OLED de 10 Hz, carga de 80W y un precio de menos de 300€.

Todas las especificaciones del Vivo Y77 5G

Características Vivo Y77 5G

Dimensiones y peso 164,17 x 75,8 x 8,59 mm. 194 gramos. Pantalla 6,64″ Full HD+ con panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador MediaTek Dimensity 930 con gráfica IMG BXM-8-256. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera Principal de 50 MP.

Macro de 2 MP. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.2, escaner de huellas lateral, LED de notificaciones y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4500 mAh con carga rápida de 80W. Sistema operativo Android 12 basado en FuntouchOS 12



El Vivo Y77 5G tiene buenos números para reinar en la gama media

Con un diseño fantástico que podría competir con el Xiaomi Civi 1S, el Vivo Y77 5G llega a la gama media buscando hacerse un hueco. Pero espera, porque tiene mucho más que ofrecer que solamente un buen perfil para la cámara.

Y es que el nuevo móvil de Vivo tiene unas especificaciones muy buenas para ser un gama media asequible. Monta un panel AMOLED de 6,64 pulgadas con resolución Full HD+, así como frecuencia de actualización de 120 Hz. En su trasera alberga dos cámaras, con un sensor principal de 50 MP y otro auxiliar de 2 MP para fotos macro. Mientras, la cámara frontal es de 8 MP.

En su interior la cosa se pone buena nuevamente, porque este smartphone lleva el nuevo MediaTek Dimensity 930 con conectividad 5G y sucesor del 920 que tan buenos resultados dio. Además, monta 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento.

Su batería de 4500 mAh no es una maravilla, aunque seguramente aguantará un día de uso intensivo sin mayor problema. No obstante, el Y77 5G tiene un sistema de carga brutal: 80W de potencia para pasar de 0% a 100% en cuestión de minutos. Sí, es un móvil muy completo que podría ganar mucha popularidad dentro de la gama media asequible, y eso que no hemos hablado de precios.

Precio y disponibilidad del Vivo Y77 5G

El Vivo Y77 5G fue presentado en China recientemente y se espera que esté disponible en tiendas online y tradicionales próximamente. Su lanzamiento al mercado global todavía está en entredicho, especialmente porque en Malasia se presentó una versión con Dimensity 810.

Aun así, le seguiremos la pista a este móvil, porque su precio es realmente atractivo. Costará 1999 yuanes chinos, que equivalen a unos 293 euros al cambio actual. Sí, es un smartphone muy completo que vale menos de 300 euros, una verdadera pasada. Está disponible en color azul (con acabados nacarados) y en rosa (con acabado brillante).