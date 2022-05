Dicen que no hay uno sin dos, y que tampoco podría haber dos sin tres. Pues bien, la compañía china Vivo parecería tener muy presente este dicho, ya que no ha dejado en solitario al conocido Vivo S15e, terminal lanzado el año pasado.

Presentando de forma oficial los nuevos Vivo S15 y S15 Pro, la empresa asiática busca ofrecer dos terminales de gama alta económicos y con muy buenas prestaciones.

Incluyendo procesadores de MediaTek y Qualcomm, estos dos teléfonos logran entregar un rendimiento excelente, el cual está acompañado por baterías de carga muy rápida y pantallas AMOLED de 120 Hz de refresco.

Especificaciones técnicas de los Vivo S15 y Vivo S15 Pro

Especificaciones Vivo S15 Vivo S15 Pro Dimensiones y peso 161,09 x 74,31 x 7,99 mm. 197 gramos. 158,9 x 73,52 x 8,55 mm. 188 gramos. Pantalla 6,62″ Full HD+ con panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. 6,56″ Full HD+ con panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 870. MediaTek Dimensity 8100. RAM 8/12 GB. 8/12 GB. Almacenamiento 128/256 GB. 256 GB. Cámara Trasera Principal de 64 MP con f/1.89.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash Dual LED. Principal de 64 MP con f/1.88.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2.

Monocromo de 2 MP con f/2.4.

WiFi 6 de doble banda, SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C y lector de huellas en la pantalla. WiFi 6 de doble banda, SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C y lector de huellas en la pantalla. Batería 4500 mAh con carga rápida de 66 W. 4500 mAh con carga rápida de 80 W. Sistema operativo Android 12 basado en OriginOS Ocean. Android 12 basado en OriginOS Ocean.

Vivo S15: modesto y potente

En teoría, esta es la versión “básica” de ambos modelos, aunque la realidad es que no hay grandes diferencias entre ambas opciones. Un claro ejemplo de ello es su pantalla, la cual monta un panel AMOLED de 6,62 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz (es casi la misma que la que podemos encontrar en la versión Pro).

Su apartado fotográfico es simplemente alucinante. El Vivo S15 dispone de tres cámaras: una principal de 64 megapíxeles, otra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor del tipo macro que alcanza los 2 megapíxeles. Cabe añadir que el módulo en donde se encuentran estas cámaras es el mismo en ambos modelos.

Para esta versión, Vivo ha optado por el conocido Snapdragon 870 de Qualcomm, procesador que no presenta limitaciones al momento de ejecutar apps y videojuegos. Además, el mismo viene acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM, y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

Otra de las diferencias que podemos notar a simple vista, está relacionada con el diseño de este móvil. El mismo presenta bordes planos, los cuales logran separarse de su hermano mayor, el Vivo S15 Pro (este posee bordes curvos).

Por último, pero no por eso menos importante, no podemos dejar afuera la enorme batería de 4500 mAh que posee este terminal. Además de ofrecer hasta 17 horas de uso continuo, tiene la capacidad de soportar una carga rápida de 66 W, dato no menor teniendo en cuenta que es un teléfono que cuesta menos de 380 €.

Vivo S15 Pro: el hermano mayor dice “presente”

Incluyendo algunas mejoras en cuanto a especificaciones, el Vivo S15 Pro no consigue distanciarse tanto de su hermano menor como uno podría llegar a pensar. Básicamente, es un modelo ligeramente superior, con mejores cámaras, mayor rendimiento y un aumento en la velocidad de la carga rápida.

La principal diferencia con el S15 radica en el procesador, un MediaTek Dimensity 8100, chip de los más nuevos que podemos encontrar en el mercado. Al mismo lo acompañan 8 o 12 GB de memoria RAM y una sola versión de almacenamiento interno, 256 GB para ser exactos.

El Vivo S15 Pro también apuesta por un panel del tipo AMOLED, aunque en este caso podemos observar una tecnología de imagen superior, como así también un tamaño un poco más reducido. En pocas palabras, este terminal monta una pantalla de 6,56 pulgadas con resolución Full HD+ y una velocidad de refresco de 120 Hz.

Su apartado fotográfico, al igual que el S15 común, está compuesto por tres cámaras, pero con un ligero cambio en cómo se reparten los píxeles. El sensor principal es de unos 50 megapíxeles, mientras que el gran angular alcanza los 12 megapíxeles. En cuanto a su tercer sensor, el mismo se convierte en un lente monocromo de 2 megapíxeles.

Cabe añadir que Vivo repite la misma capacidad para este terminal: 4500 mAh. Eso sí, al tratarse de una versión Pro, la compañía asiática ha dotado al móvil con una velocidad de carga rápida de 80 W. Según Vivo, la carga rápida de este móvil es igual de rápida que una carga de 100 W, pero con el calentamiento de una de 66 W.

Precios y fecha de lanzamiento de los Vivo S15 y Vivo S15 Pro

Los nuevos gama alta económicos de Vivo ya están a la venta en China. Aún desconocemos si llegarán a otras regiones, aunque algunos rumores indican que su llegada a Europa estaría fechada para finales del mes de agosto.

Ambos modelos pueden adquirirse en colores negro, azul y naranja, y sus precios son los siguientes: