La espera ha terminado. Ya se han presentado los sucesores de la serie Samsung Galaxy S21 y las comparativas entre estos espectaculares flagship de la marca surcoreana no se hicieron esperar. Los Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra llegan con una ligera renovación en su diseño, muy similar respecto a sus antecesores, y con algunas mejoras importantes a destacar. Pero… ¿Si ya tenías el Galaxy S21+ vale la pena dar el salto al Galaxy S22+? Pues a continuación intentaremos responder a esta pregunta comparando sus especificaciones y características.

¿Vale la pena pasar del Galaxy S21+ al S22+? Estas son las diferencias

Con los nuevos Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, el fabricante coreano pretende conquistar el 2022 y para hacerlo ha dotado a estos móviles de las más innovadoras características. Y si bien las principales novedades las trae el S22 Ultra que viene a reemplazar la desaparecida serie Galaxy Note, el S22 Plus también tiene varias cosas interesantes. Veamos cuáles son las principales diferencias entre el S21+ y el S22+.

En pantalla y diseño el Galaxy S22+ supera el S21+

A pesar de que es visible que el Galaxy S22+ y el S21+ comparten un diseño bastante similar, el acabado del más reciente es considerablemente mejor. Esto se debe a que el Galaxy S22+ incorpora un panel de cristal Gorilla Glass Victus+ tanto en la pantalla como en la parte trasera del smartphone. Por su parte, el Galaxy S21+ solo tiene este tipo de protección en su pantalla, ya que la tapa trasera es de plástico.

Ahora bien, en cuanto al cuerpo ambos móviles son parecidos, ya que los dos son de metal y cuenta con la certificación IP68 que garantiza resistencia al polvo y al agua. Siguiendo con la tendencia actual de reducir el tamaño de las pantallas, Samsung ha tomado la decisión de que la del Galaxy S22+ sea más pequeña que la del S21+: 6,6 pulgadas y 6,7 pulgadas respectivamente. No obstante, la del nuevo Galaxy S22+ es mucho más brillante gracias a los 1750 nits de brillo máximo (1300 nits para el S21+) que ofrece su panel Dynamic AMOLED 2X.

La cámara del Galaxy S22+ es tan buena como la del S21+ pero con mejor zoom

Como ya es característico en el lanzamiento de los móviles de gama alta, el nuevo flagship de Samsung viene con importantes mejoras en cuanto cámara. El Galaxy S21+ tiene un espectacular módulo de cámara conformado por una lente principal 12 MP con OIS, un ultra gran angular de 12 MP y el teleobjetivo de 64 MP con zoom híbrido 3x.

¿Cómo puede el Galaxy S22+ superar esta cámara? Pues para empezar, han incrementado la resolución de la lente principal a 50 megapíxeles y, además de la estabilización óptica (OIS), le han añadido la tecnología Dual Pixel AF. Esto le permite obtener fotos más nítidas y mejor enfocadas. Por otro lado, el Galaxy S22+ es mejor para tomar fotos a larga distancia, ya que viene con un zoom óptico de 3x, e híbrido de hasta 30x. Sin embargo, en cuanto a grabación de vídeos no hay mucha diferencia entre estos móviles, dado que los dos pueden grabar en 4K a 60 FPS u 8K a 24 FPS.

En el uso diario no notarás diferencias de rendimiento entre el Galaxy S22+ y S21+, pero sí al jugar

¿Tiene sentido lanzar un nuevo móvil de gama alta si no se ofrecen mejoras en cuanto a rendimiento? Por supuesto que no. Por ello era de esperar que el Galaxy S22+ viniera con mejoras de rendimiento respecto a su antecesor.

Es así como este nuevo smartphone de Samsung trae bajo el capó un procesador hecho con la nueva tecnología de fabricación de 4 nanómetros (Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1 dependiendo de la región) lo que le concede una mejor eficiencia energética comparada con la del S21+ que utiliza un procesador creado con tecnología de fabricación de 5 nm (Exynos 2100 o Snapdragon 888). Ahora bien, para el uso diario estas mejoras de rendimiento son imperceptibles, pero sí que se hacen evidentes al jugar videojuegos en el smartphones.

Evidentemente, el Galaxy S22+ recibirá más actualizaciones que el S21+

En lo que respecta al software de estos dos móviles de Samsung, es evidente que el Galaxy S22+ supera al S21+ al tener versiones más actualizadas del sistema operativo y de la capa de personalización (Android 12 y One UI 4.1). Sin embargo, Samsung ha prometido soporte para el Galaxy S21+ hasta Android 15, por lo que dentro de poco este último también recibirá la última versión del sistema operativo de Google.

¿Y cuánto soporte ha garantizado Samsung para el Galaxy S22 Plus? Pues cuatro actualizaciones de sistema, lo que significa que este flagship llegará hasta Android 16 que probablemente se lance en 2025 o principios de 2026. Esto supone una ventaja teórica para el S22+ de un año en cuanto a soporte.

Mejor carga rápida para el S22 Plus, pero en autonomía gana el Galaxy S21 Plus

Hasta aquí todos han sido puntos favorables para el Samsung Galaxy S22+. Pues bien, hay algo en lo que este nuevo móvil de gama alta no logra superar al S21 Plus: la autonomía. El S22 Plus viene con una batería de 4500 mAh, 300 mAh menos que la de su antecesor (4800 mAh).

El fabricante pretende compensar esto con la eficiencia energética mejorada del nuevo procesador y una carga rápida mayor de 45 W (20 W más que la del Galaxy S21+). Sin embargo, es poco probable que con estas características la autonomía del Galaxy S22+ logre superar a la de su predecesor.

Entonces… ¿Es recomendable dar el salto del S21+ al S22+?

En resumen, el Samsung Galaxy S22 Plus viene con un diseño de lujo superior al del S21+, mejores cámaras, rendimiento y consumo energético optimizado. Además, tiene un software más moderno y recibirá actualizaciones por mucho más tiempo. ¿Algún punto a favor para el Galaxy S21+? Si, su descomunal autonomía que es incluso mejor que la de su sucesor.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito… ¿Vale la pena actualizarse al Galaxy S22+? Pues si quieres tener lo último en tecnología y las mejoras que trae este nuevo modelo, si te convendría pasarte al Galaxy S22 Plus.