Si te convenció la presentación de Samsung sobre su nuevo móvil plegable, el Galaxy Z Flip, y estás pensando en adquirirlo, pues te recomendamos que te tomes unos minutos y veas si superó o no el test de resistencia más famoso del mundo… El del YouTuber JerryRigEverything claro está.

¿Qué tan resistente es el Samsung Galaxy Z Flip?

Jerry no le ha tenido compasión al nuevo móvil plegable de Samsung, pues le ha realizado todas y cada una de las pruebas necesarias para comprobar si es tan resistente como aparenta. A continuación, te vamos a mostrar los resultados que ha obtenido este YouTuber al momento de realizar los distintos test:

La interesante pantalla del Galaxy Z Flip se daña con una resistencia de entre 2 y 3 puntos dentro de la escala Ohms . Esto quiere decir que la pantalla no es de vidrio , como argumenta Samsung, es de plástico y se daña con muchísima facilidad. La propia uña de un dedo humano puede ocasionar grandes rayones al display en cuestión.

. Esto quiere decir que , como argumenta Samsung, es de plástico y se daña con muchísima facilidad. al display en cuestión. Por otra parte, la pantalla ubicada en la parte trasera del móvil , pequeña por cierto, se daña con una resistencia de entre 6 y 7 puntos dentro de la escala Ohms . Esto quiere decir que el contacto diario con otros elementos, tales como llaves y monedas, no rayarán la pantalla.

, pequeña por cierto, . Esto quiere decir que el contacto diario con otros elementos, tales como llaves y monedas, no rayarán la pantalla. Los laterales del móvil están hechos de metal , como así también el borde superior e inferior. Esto le permite al teléfono no despintarse con facilidad, pues el rozamiento con otras superficies no supondrá inconvenientes.

, como así también el borde superior e inferior. Esto le permite al teléfono no despintarse con facilidad, pues el rozamiento con otras superficies no supondrá inconvenientes. El lector de huellas , ubicado en la parte lateral derecha del móvil, no es tan resistente como en otros modelos . Un par de rayones y el lector dejará de funcionar para siempre.

, ubicado en la parte lateral derecha del móvil, . Un par de rayones y el lector dejará de funcionar para siempre. La parte trasera del móvil, tanto la superior como la inferior, está hecha enteramente de vidrio. Llaves, monedas y navajas no tendrán efecto alguno sobre la superficie en cuestión.

sobre la superficie en cuestión. La prueba de fuego indica ciertamente que la pantalla está hecha de platico, pues la luz que se refleja sobre la misma cambia de forma al momento de recibir calor. Los resultados también indican que el calor deja un daño permanente sobre el display .

. La tecnología implementada por Samsung para las bisagras de este móvil es sencillamente sorprendente. Por primera vez un móvil plegable no permite que el polvo ingrese en las bisagras , algo que sin lugar a dudas demuestra el trabajo que llevó a cabo Samsung para poder conseguir este logro.

, algo que sin lugar a dudas demuestra el trabajo que llevó a cabo Samsung para poder conseguir este logro. Por último, el test en el que Jerry dobla el móvil ha arrojado resultados sorprendentes. El móvil es muy resistente cuando se lo dobla de forma errónea, tanto es así que la pantalla en su interior no sufre daño alguno. Otra cosa pasa con la parte trasera del Galaxy Z Flip, pues la carcasa de vidrio “no logra soportar tanto estrés”.

Samsung Galaxy Z Flip: un test de resistencia con sabor amargo

Si bien el Galaxy Z Flip de Samsung ha pasado muchas de las pruebas con creces, el resultado en general no es tan impactante como Jerry creía. Como bien mencionamos en el título, el móvil logra superar el test de resistencia sin problema, pero… Samsung nos ha mentido desde el principio.

La pantalla flexible no es de vidrio, es plástico puro. Rayarla es extremadamente fácil, tan solo se necesita pasar la uña del dedo para dejar una marca. Además, no se le puede poner ningún protector de pantalla, pues al doblarse es prácticamente imposible conseguir un protector que no dañe el display y que además pueda doblarse a la mitad sin dañarse.

De igual manera, no todas son malas noticias, pues el resto de las pruebas las ha conseguido superar. En pocas palabras, el Samsung Galaxy Z Flip se convierte en uno de los móviles plegables más resistentes del mercado. Si no fuese por su pantalla, estaríamos ante el primer terminal plegable sin “puntos débiles” en lo que a resistencia respecta. Por último, te recomendamos pasarte por esta nota en donde te mostramos si vale la pena comprar el Samsung Galaxy Z Flip.