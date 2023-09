Tecno continúa en su carrera por hacerse un nombre en el mercado y lo está logrando con sus móviles económicos, llamativos y de buenas especificaciones. Sin embargo, la marca no quiere posicionarse solo en la gama media clásica, sino en un nicho que todavía es nuevo para muchos: los móviles plegables.

El primer paso lo dieron en marzo con el lanzamiento del Tecno Phantom V Fold, un plegable de excelentes prestaciones. Ahora, la compañía nos trae una apuesta en el formato clásico de concha y con un precio más comedido. El Tecno Phantom V Flip es una realidad, es asequible y tiene una pantalla externa muy curiosa.

Todas las especificaciones del Tecno Phantom V Flip

Características Tecno Phantom V Flip 5G Dimensiones y peso Plegado: 88,8 x 74,1 x 15 mm.

Desplegado: 171,7 x 74,1 x 7 mm.

Peso: 194 gramos. Pantalla Interna: 6,9″ Full HD+ (2640 x 1080 píxeles) con panel LTPO AMOLED, tasa de refresco adaptativa de 10 a 120 Hz, 413 ppi y brillo máximo de 1000 nits.

Externa: 1,32″ de 466 x 466 píxeles, con panel AMOLED circular, tasa de refresco de 60 Hz, 352 ppi y brillo máximo de 800 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8050 con gráfica Mali-G77 MC9. RAM 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 64 MP con f/1.7 y PDAF.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 y campo visual de 120º.

Flash LED y grabación en 4K @ 30 fps. Cámara frontal 32 MP con f/2.5 y PDAF. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.2, NFC, lector de huellas lateral y altavoces estéreo. Batería 4000 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 13 con la capa de personalización HiOS 13 Fold. Lee también: Esta es la autonomía y tiempos de carga de los Pixel 7a, 7 y 7 Pro, según DxOMark

La pantalla externa más extraña entre los plegables es circular y está en el Phantom V Flip

Más allá de sus especificaciones internas, una de las cosas que más llama la atención del nuevo plegable de Tecno es su pantalla externa. No es cuadrada o rectangular como la de todos sus rivales, sino que es circular como señalaron los rumores hace algún tiempo. Según Tecno, este panel está inspirado en el cosmos, la pantalla es conocida como ‘El Planeta’ y el anillo exterior donde van las cámaras es el ‘Cinturón de Asteroides’. Es un concepto bastante currado, a decir verdad.

Esta pantalla tiene una circunferencia de 1,32 pulgadas, usa un panel AMOLED y su resolución es de 466 x 466 píxeles. Como referencia de tamaño para que te guíes, es más o menos como la de un smartwatch. Mientras, el panel interno repite la tecnología AMOLED, pero su resolución es Full HD+, mide 6,9 pulgadas y es compatible con tasa de refresco variable de 10 a 120 Hz (LTPO).

Según Tecno, la bisagra del Phantom V Flip debería resistir un mínimo de 200.000 pliegues sin falla, que es lo mismo que promete Samsung. ¿Le irán tan bien como al Galaxy Z Flip 5 o tan mal como al Moto Razr 40 Ultra? Esperemos que como al primero.

Por cierto, otro elemento de diseño importante en este móvil es su trasera. A diferencia de otros rivales que se decantan por cristal, el Phantom V Flip cuentan con trasera de cuero vegano, un material premium con excelente tacto.

Buen rendimiento y cámaras decentes en un mismo paquete, aunque falta ver cómo será el soporte

Si bien el Phantom V Flip no cuenta con un SoC tan monstruoso como el modelo Fold, su Dimensity 8050 está realmente bien. Este SoC se mueve entre los 785.000 y 811.000 puntos en AnTuTu V9 (dependiendo del móvil), un registro magnífico para la gama alta asequible. Con este chip, los 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, es evidente que el smartphone de Tecno puede enfrentar cualquier reto.

Respecto a las cámaras, el Phantom V Flip se queda en una configuración ‘decente’. La principal es de 64 MP y se apoya en un ultra gran angular de 13 MP, Mientras, la cámara para selfis tiene un sensor de 13 MP. De buenas a primera pintan muy bien y todas llevan PDAF. Sin embargo, ninguna tiene estabilizador óptico de imagen (OIS), una característica casi vital en una cámara si deseas grabar vídeos.

De batería nos parece que va genial, pues supera al Galaxy Z Flip 5 en un par de cosas: primero, su batería de 4000 mAh; y segundo, su carga rápida de 45 W. Por desgracia, no cuenta con carga inalámbrica.

El Phantom V Flip llega al mercado con Android 13 preinstalado y la capa de personalización HiOS 13.5 Fold, lo que nos parece adecuado. No obstante, hay un tema que nos preocupa sobre el futuro de este móvil y otros plegables de Tecno: el soporte. La compañía no se preocupa demasiado por esto y tememos que sus smartphones no reciban mejoras en su rendimiento, parches de seguridad o nuevas funcionalidades con el paso del tiempo. Todas son cosas importantísimas en un teléfono regular, pero en un plegable todavía más.

Precio y disponibilidad del Tecno Phantom V Flip

El nuevo plegable con formato de concha de Tecno ya está a la venta en India en dos colores: negro y lila, ambos con trasera de cuero. Su precio de acceso anticipado es de 49.999 rupias, que equivalen a unos 566 euros al cambio.

No obstante, es probable que su valor suba dentro de unas semanas, aunque un aumento de unos 100 € seguirían dejándolo muy bien posicionado. Por cierto, se dice que su precio para Europa estará alrededor de los 700 € si llegase a lanzarse, lo cual sería un bombazo. Por debajo de los 800 € no hay casi competencia, así que podría triunfar en ese nicho.