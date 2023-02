El Mobile World Congress abrió oficialmente sus puertas este 27 de febrero y ya han comenzado a revelarse las novedades que muchas marcas anunciarán en el evento. Como tiende a ser costumbre, una de las compañías que más aprovecha esta convención es TCL y la edición de 2023 no será la excepción.

La marca china acaba de presentar un montón de dispositivos, entre los que hay dos tablets (TCL Tab 11 y NXTPaper 11) y seis móviles. De una parte de este último grupo es que hablaremos en este artículo, pues los TCL 403, TCL 405 y TCL 406 ya son oficiales. Así son las especificaciones, características y precios de los nuevos móviles superasequibles de TCL con conectividad 4G.

Todas las especificaciones de los TCL 403, TCL 405 y TCL 406

Especificaciones TCL 403

TCL 405

TCL 406

Dimensiones y peso 159,2 x 78,2 x 9,6 mm. 182 gramos 164,66 x 75,4 x 8,99 mm. 190 gramos 164,66 x 75,4 x 8.99 mm. 190 gramos. Pantalla 6″ SD (960 x 480 píxeles) con panel LCD. 6,6″ HD+ (1612 x 720 píxeles) con panel LCD. 6,6″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel LCD. Procesador MediaTek Helio A22 con gráfica PowerVR GE8320. MediaTek Helio G25 con gráfica PowerVR GE8320. MediaTek Helio P22 con gráfica PowerVR GE8320. RAM 2 GB LPDDR4X. 3 GB LPDDR4X. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable mediante microSDXC). Cámara Trasera Principal de 8 MP.

Flash LED. Principal de 13 MP.

Profundidad de 2 MP.

Flash LED. Cámara Frontal 5 MP. Conectividad WiFi 4, Dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5, GPS, conector de audio de 3,5 mm y microUSB. WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G LTE, Bluetooth 5.1, GPS, conector de audio de 3,5 mm y puerto USB-C. Batería 3000 mAh con carga de 5 W. 5000 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 12 Go. Android 13. Precio No especificado. No especificado. No especificado. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

Los nuevos TCL 403, 405 y 406 son móviles realmente sencillos, pero con un diseño muy bonito

Una de las cosas que nos encanta del mercado actual es que los móviles de entrada ya no tienen por qué ser feos. Atrás quedó aquella idea de que solo los terminales caros merecían un aspecto llamativo y eso nos parece un gran acierto. Sí, es cierto que todavía se acude a materiales como el plástico, las pantallas LCD con grandes marcos y demás para abaratar el precio. No obstante, eso no se traduce en un diseño feo.

Son TCL 403, 405 y 406 son prueba fidedigna de ello, pues el aspecto de su módulo de cámaras podría pasar perfectamente por el de un dispositivo mucho más caro. Aparte, la trasera texturizada no solo les da un plus que agrada a la vista, también ayuda un montón al agarre.

No negaremos que el frontal del TCL 403 con esos enormes marcos se ve bastante anticuado, pero también es el más sencillo de estos tres móviles (con diferencia). No obstante, sus hermanos mayores (TCL 405 y TCL 406) sí apuestan a un diseño un poco más actual de marcos delgados, aunque sigue utilizando un notch en forma de gota. Y hablando de sencillez, las pantallas de este trío son bastante básicas:

TCL 403 : panel LCD de 6 pulgadas con resolución SD (960 x 480 píxeles).

: panel LCD de 6 pulgadas con resolución SD (960 x 480 píxeles). TCL 405 : panel LCD de 6,6 pulgadas con resolución HD+ (1612 x 720 píxeles).

: panel LCD de 6,6 pulgadas con resolución HD+ (1612 x 720 píxeles). TCL 406: panel LCD de 6,6 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles).

Los paneles con resolución HD+ de los TCL 405 y 406 son bastante comunes en este nicho de mercado (gama de entrada). Sin embargo, nos llama mucho la atención que el TCL 403 tenga resolución SD, algo que no veíamos en nuestra sala de redacción desde hace un montón de tiempo (excepto en consolas retro portátiles).

Tres dispositivos para uso básico, pero el TCL 406 destaca con Android 13

Como cabría esperar de tres móviles orientados a la gama de entrada, los TCL 403, 405 y 406 tienen un hardware interno ultrabásico. Su foco apunta a usarlos para llamar, chatear, navegar y poco más, pues su potencia es realmente limitada:

El TCL 403 tiene un sencillísimo chip MediaTek Helio A22, solo 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento y Android 12 Go. Aparte, cuenta con una solitaria cámara trasera de 8 MP y una frontal de 5 MP. ¿Su batería? De 3000 mAh con carga de apenas 5 W. Sí, es un dispositivo casi de juguete y para casos de emergencia.

Un poco más arriba está el TCL 405, que lleva un SoC Helio G25 ligeramente más potente, aunque mantiene la misma cantidad de RAM, almacenamiento y Android 12 Go. La cámara frontal es la misma de 5 MP, pero hay varias mejoras en lo demás: doble cámara trasera 13 MP + 2 MP, altavoces estéreo y batería de 5000 mAh con carga de 10 W.

Finalmente, el más completo de estos tres teléfonos es el TCL 406: su procesador es un Helio P22, su RAM sube hasta 3 GB y lleva Android 13, aunque el almacenamiento se mantiene en 32 GB. De resto, es idéntico al TCL 405 (cámaras, batería, diseño y demás).

Por cierto, ninguno de estos smartphones es compatible con 5G, eso le corresponde a los TCL 40 X 5G, 40 XE 5G y 40 XL. Todos cuentan con compatibilidad 4G LTE.

Precio y disponibilidad de los TCL 403, TCL 405 y TCL 406

Al momento de escribir este artículo, TCL todavía no había revelado los precios y disponibilidad de sus nuevos móviles ultrabásicos. Actualizaremos esta nota cuando tengamos la información, aunque el rango de precios debería estar entre los 80 y 150 €. Más de ahí serían demasiado caros para lo que tienen y otros móviles de 100 € se los comerían vivos.