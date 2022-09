Hay una serie de móviles de Samsung que muy pocos conocen por una buena razón. Se trata de los Galaxy Wide, un modelo que debutó a finales de 2016 y que desde entonces solo se comercializan en el país de origen de la marca: Corea del Sur.

Pues bien, aprovechando el inicio del noveno mes del año, Samsung ha decidido lanzar el nuevo integrante de esta familia: Galaxy Wide 6, otro móvil de gama accesible que solo está disponible para los surcoreanos. ¿Quieres saber que trae este móvil exclusivo? Pues a continuación te revelamos todos sus detalles.

Todas las características del Samsung Galaxy Wide 6

No nos perdemos de nada por la ausencia de lanzamiento global del Galaxy Wide 6. ¿Por qué? Pues porque es un móvil de gama media – baja que no tiene ningún atractivo en particular, ni su precio ni sus especificaciones. De hecho, se podría decir que los Galaxy A13 5G o Galaxy M13 5G son sus equivalentes en el mercado global.

Este móvil exclusivo para el mercado surcoreano viene con una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Además, en cuanto a fotografía, cuenta con la típica triple cámara trasera (50 + 2 +2 megapíxeles) acompañado de un modesto sensor para selfies de 5 megapíxeles.

Características Samsung Galaxy Wide 6 Dimensiones y peso 164,5 x 76,5 x 8,8 mm. 195 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles), panel LCD, relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador MediaTek Dimensity 700. RAM 4 GB. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera Principal de 50 MP.

Macro de 2 MP.

Profundidad de 2 MP.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C 2.0, WiFi 5 de doble banda, SIM 5G, Bluetooth 5.0, NFC, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, jack para auriculares y lector de huellas lateral. Batería 5000 mAh. Sistema operativo Android 12 basado en One UI.

Quizás una de las características más destacables de este teléfono es su procesador Dimensity 700 de MediaTek, el cual es acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, dispone de ranura para tarjeta microSD con la cual puedes ampliar dicha capacidad.

Finalmente, el Samsung Galaxy Wide 6 trae una batería de 5000 mAh y viene bastante completo en cuanto a conectividad: 5G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC y un conector de audio de 3,5 mm para auriculares.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy Wide 6

El Galaxy Wide 6 ya está a la venta en Corea del Sur y, como ya mencionamos, su lanzamiento se limitará exclusivamente a dicho país asiático. Está disponible en tres colores diferentes (negro, blanco y azul) y su precio es de 349000 ₩, unos 256 euros al cambio.

Y tú… ¿Qué opinas del nuevo móvil que ha lanzado Samsung en su país?