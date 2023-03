Tras el lanzamiento de los nuevos Samsung de gama media para 2023, los Galaxy A54 y A34, muchas personas están considerando hacerse con uno de ellos. Si estás aquí es porque, como toda persona sensata, antes de comprar el móvil has echado un vistazo a su ficha técnica y te has llevado una sorpresa: no aparece el jack de audio de 3.5 mm en las especificaciones. ¿Es un error de Samsung o realmente los Galaxy A54 y A34 no tienen jack para auriculares? Enseguida te contamos la verdad.

Los Galaxy A54 y A34 siguen sin tener jack de 3.5 mm para auriculares

Al igual que los Samsung Galaxy A53 y A33 del año pasado, los nuevos Galaxy A54 y A34 han llegado al mercado sin puerto para conectarles auriculares de cable. En otras palabras, no tienen jack de 3.5 mm para auriculares. Lastimosamente, Samsung tomó la decisión hace un año de eliminar este puerto de todos sus móviles de las series Galaxy A3X y Galaxy A5X, por lo que ni siquiera esperes que los próximos lo tengan.

¿Qué tipo de auriculares podrás conectar a tus Galaxy A54 y A34? Solo podrás usarlos con auriculares Bluetooth, auriculares USB-C o auriculares de cable con conector de 3.5 mm a través de un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm.

¿Por qué los Galaxy A54 y A34 no tienen jack de 3.5 mm? Es una decisión de diseño que permite a Samsung hacer que los móviles sean más delgados y resistentes tanto a agua como a polvo (cuentan con la certificación IP67). Teóricamente, el jack de 3.5 mm no impide añadir protección frente a agua a un móvil, pero los fabricantes dicen que es más fácil conseguirla sin el jack.

¿Los Galaxy A54 y A34 tienen ranura para micro SD?

Seguramente pienses que los Galaxy A54 y A34 son como los Galaxy S23 por no tener jack de 3.5 mm, por lo que tampoco cuentan con ranura para micro SD, pero afortunadamente esto no es así. Los Galaxy A54 y A34 sí que tienen una bandeja para insertarles una tarjeta micro SD y así ampliar su almacenamiento hasta 1 TB. Si quieres añadirle más espacio de memoria a tu móvil, aquí te recomendamos las mejores micro SD para Android.