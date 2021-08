Tener un móvil con 5G es genial. Lo único malo es que esta nueva conectividad consume más batería de lo normal y hace que tu móvil se descargue muy rápido. Teniendo eso mente, Oukitel ha lanzado al mercado el Oukitel WP15, su nuevo smartphone todoterreno con 5G y una batería de 15600 mAh que es cuatro veces más grande de lo normal.

Con este nuevo Oukitel WP15 podrás usar el 5G todo el tiempo que quieras sin miedo a quedarte sin batería. Y tiene resistencia al agua, al polvo y a las caídas, siendo por ello un teléfono ideal para salir de expedición. Además, usa un potente procesador con 8 GB de RAM, así que también te permite usar el 5G para jugar online sin lag y con mucha autonomía.

Todas las características del Oukitel WP15

El Oukitel WP15 es un gran candidato a ser el mejor smartphone todoterreno del mercado. Tiene 5G, una batería monstruosa, un diseño que resiste las condiciones más extremas, un procesador rápido, una cámara de 48 MP y una excelente pantalla. Compruébalo tú mismo viendo su ficha técnica.

Características Oukitel WP15 Dimensiones y peso 178,2 x 86,2 x 23,8 mm. 485 gramos. Pantalla 6,52″ HD+ (1600 x 720) con relación de aspecto 18:9, panel IPS, 400 nits y 270 ppi. Con notch en forma de gota. Procesador MediaTek Dimensity 700 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1 (ampliable hasta 256 GB). Cámara trasera Triple de 48 MP (Sony IMX582) + macro de 2 MP + sensor de profundidad de 0.3 MP. Cámara frontal 8 MP con IA. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, NFC, GPS, radio FM, soporte para OTG y resistencias IP68, IP69K y MIL-STD-810G . Batería 15600 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 11.

15600 mAh para una autonomía extraordinaria

Lo más impresionante del Oukitel WP15 es su batería de 156000 mAh de capacidad. Gracias a ella, el móvil tiene una autonomía de 4 días o de 1300 horas en modo reposo. Y puedes llenar de 0 a 100% esta inmensa batería en solo 5 horas con su cargador rápido de 18 W.

Algo muy interesante del Oukitel WP15 es que permite que lo uses como una powerbank. Es decir, soporta carga inversa para que puedas cargar otros móviles con su gigantesca batería de 156000 mAh. En realidad, es capaz de cargar cualquier dispositivo que se cargue por USB, como unos auriculares, una linterna, otro móvil, etc.

Rendimiento rápido con 5G, 8 GB de RAM y Android 11

El procesador que monta el Oukitel WP15 es un Dimensity 700 de 8 núcleos que es realmente muy rápido en el uso diario con apps de redes sociales, mensajería y productividad. También te permite jugar a muchos juegos gracias a sus 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (que con una tarjeta microSD se puede ampliar hasta 256 GB).

Incluye un módem 5G que es capaz de descargar a 2,3 GB/s y subir contenido a 1,2 GB/s. Con este móvil puedes olvidarte del lag o de esperar a que los vídeos carguen. Usando su conectividad 5G, podrás incluso ver vídeos en 4K instantáneamente sin tiempos de espera.

Por si fuera poco, trae Android 11 de fábrica con funciones geniales, como Game Mode para los gamers o la opción de congelar apps en segundo plano para disminuir el consumo de batería y aumentar tu privacidad.

Un móvil que lo resiste todo: IP68, IP69K y MIL-STD-810G

Como buen móvil rugerizado, el Oukitel WP15 tiene las certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810G. ¿Qué significa eso? Pues que es resistente al agua (se puede sumergir en 1,5 metros de agua por 30 minutos), así como al polvo y a la tierra. Además, soporta caídas de hasta 1,5 metros de altura y resiste condiciones extremas de temperatura y presión.

Lo puedes usar para tomar fotos bajo el agua sin problema. Además, el móvil está hecho con una textura de fibra de carbono para mayor resistencia. Por otra parte, hay que decir que cuenta con los sistemas de navegación GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo para que no te pierdas en tus aventuras. Y viene de fábrica con apps útiles de brújula, lupa, sonómetro, alerta, etc.

También debemos resaltar que su linterna no es la típica luz LED al lado de la cámara. El Oukitel WP15 cuenta con una linterna en forma de V compuesta por 4 LEDs que te permite iluminar un espacio mucho más amplio y con más intensidad.

Cámara de 48 MP y pantalla panorámica de 6,52 pulgadas

El Oukitel WP15 usa una pantalla de 6,52 pulgadas con resolución HD+ y un ratio de 18:9 muy cinemático. Resiste los arañazos pues está protegida con Corning Gorilla Glass. En la parte superior, tiene un notch en forma de gota donde alberga su cámara selfie de 8 MP de una manera genial.

A propósito de la cámara, en la parte trasera, tiene una cámara triple con sensor Sony de 48 MP, sensor macro de 2 MP y sensor de profundidad de 0.3 MP. Solo con el sensor Sony ya te garantiza una buena calidad fotográfica en la mayoría de condiciones.

Sirve como repetidor WiFi

Por último, no podemos dejar de mencionar que el Oukitel WP15 tiene una función que lo convierte en un repetidor o un extensor WiFi. Esto es algo que no recordamos haberlo visto en otro móvil, ya que no se trata de la típica función de compartir los datos del móvil por WiFi.

En cambio, el Oukitel WP15 es capaz de repetir cualquier señal WiFi sin consumir o compartir los datos móviles. Genial, ¿no?

Precio del Oukitel WP15 y disponibilidad

El lanzamiento mundial del Oukitel WP15 será el próximo 23 de agosto. Y hasta el 27 de agosto, se venderá por tan solo 255 € para celebrar su estreno. Después de esa fecha, su precio seguramente será mayor, así que usa este botón para conseguirlo más barato:

Si eres uno de los primeros 100 compradores, te regalarán un E-Watch que vale 50 €. Y los siguientes 500 compradores recibirán unos auriculares inalámbricos. Así que apresúrate. Si te interesa saber más sobre el Oukitel WP15, visita su web oficial: