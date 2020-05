Oppo no ha parado de lanzar nuevos modelos en lo que va de año. El lanzamiento del Oppo A92 corresponde a una actualización de lo mejor de la línea A. Este modelo se sitúa por encima del Oppo A52 y probablemente tiene mucho que ver con el tan rumoreado Oppo A72. De hecho, lo que muchos creen es que el Oppo A72 y Oppo A92 son el mismo modelo, que será lanzado en diferentes mercados.

Las dos principales razones para creer esto es que ambos modelos tienen especificaciones idénticas y que el Oppo A92 solo ha sido presentado y estará disponible en Malasia. A pesar de esto, se trata de un gama media con una ficha técnica muy interesante que sin dudas nos gustaría ver de este lado del mundo, bien sea como el Oppo A92 o como el Oppo A72.

Características y especificaciones del nuevo Oppo A92

Características Oppo A92 Dimensiones y peso 162 x 75.5 x 8.9 mm y 192 gramos. Pantalla 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080) TFT LCD con un pequeño notch perforado en el lateral izquierdo de la pantalla. Procesador Qualcomm Snapdragon 665 a 2GHz con gráfica Adreno 610. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1 + tarjeta microSD de hasta 256 GB. Cámara trasera Cuádruple: sensor principal de 48 MP con f/1.7 + sensor gran angular de 8 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4 + sensor para macros de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, GPS y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18W. Sistema operativo ColorOS 7.1 con Android 10.

El Oppo A92 no tiene el procesador más potente ni el más reciente, tampoco la mejor pantalla o una súper cámara, pero aún así es un móvil con una combinación muy interesante que no deja de llamarnos la atención por varias razones.

Para empezar, no podemos dejar de mencionar la pantalla de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+. Un panel que aprovecha muy bien la superficie del móvil, aunque es TFT LCD y no AMOLED, como sí nos gustaría que fuese. La buena noticia es que no solo se trata de una pantalla grande sino que deja de lado el típico notch para incluir un agujero perforado en el lateral izquierdo, lo que le hace ver mucho mejor.

Por otro lado, la combinación de cámaras en la parte trasera incluye un sensor principal de 48 MP y otros tres sensores para profundidad, macros y gran angular. Esto es algo que ya hemos visto en la mayoría de los móviles de gama media de este año y de finales del pasado, por lo que no esperamos grandes sorpresas pero tampoco decepciones.

Lo mejor y más interesante del Oppo A92

Pocos gama media se atreven a incluir una memoria RAM de 8 GB. Irónicamente, Oppo no solo lo ha hecho sino que se ha asegurado de que esta sea la única opción disponible. Pero, esta memoria RAM viene acompañada del Snapdragon 665, un procesador gama media del año pasado que ya hemos visto en móviles como el Redmi Note 8.

El SD 665 no es el más potente pero quizás por eso mismo Oppo ha incluido una memoria RAM tan generosa, para garantizar la fluidez del móvil bajo cualquier condición. Probablemente, esta elección tan dispar ha servido para abaratar el precio final del móvil, cosa que veremos más adelante.

Otro detalle importante es que tiene una memoria interna bastante buena y que, además, puede expandirse con una memoria microSD de hasta 256 GB. Por otro lado, una de las cosas que nos preocupa es que no hemos visto la presencia del chip NFC, aunque esto puede cambiar con una posible versión global.

A pesar de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, seguramente estarás de acuerdo cuando decimos que la batería de este móvil es uno de sus puntos más fuertes. 5000 mAh dan para horas y horas de autonomía. Sobre todo porque si algo tiene el Snapdragon 665 es que es muy eficiente a la hora de ahorrar energía.

Así que, no tendrás que preocuparte porqué el móvil se quede a mitad de camino durante el día, aunque le exijas mucho entre reproducción de vídeos, música o un par de juegos. Lo que sí no suena tan bien es que, cuando esté cerca de agotarse tendrás que conformarte con un sistema de carga rápida de 18W. Nada destacable pero, nuevamente, estamos hablando de un modelo pensado para la gama media.

Precio y disponibilidad del Oppo A92

Como ya te habíamos comentado, el Oppo A92 fue presentado en Malasia y ya está disponible en pre-venta. Por lo pronto, no podríamos asegurar que vaya a llegar a más partes del mundo, aunque sería lo más lógico.

Viene en tres colores, el negro crepúsculo, púrpura aurora y blanco reluciente. Además, se trata de un único modelo de 8 GB de RAM + 128 GB de memoria interna con un precio de 253 euros al cambio. Para algunos podrá parecer algo elevado pero si nos fijamos en la calidad de construcción y cuidado que Oppo incluye en cada uno de sus modelos, bien vale la pena. Además, este precio no dista mucho de modelos similares, como el Redmi Note 9 Pro.

¿Qué te ha parecido el Oppo A92? Oppo ha venido trabajando arduamente en estos últimos meses para ganar protagonismo, sobre todo en la gama alta, por lo que parece que iremos viendo cada vez más y mejores opciones de este fabricante.