Actualmente, los móviles de gama media en adelante son dispositivos muy capaces, ni que decir los topes de gama como los OnePlus 11 y 12. Su rendimiento es excelente, el resto de sus especificaciones también, lo que ha llevado a que muchos decidan cambiar sus dispositivos cada dos o tres años. No obstante, hay usuario que todavía renuevan sus terminales cada vez que sale una nueva generación.

El recién lanzado OnePlus 12 le puso los dientes largos a más de uno, que se preguntan si vale la pena comprarlo teniendo el OnePlus 11. Otros se debaten entre uno y otro porque no tienen ninguno, pensando si elegir el más económico (OnePlus 11) o el más completo (OnePlus 12).

Para ellos es este artículo, pues decidimos comparar el OnePlus 12 vs. OnePlus 11 para determinar lo siguiente: qué tantos cambios hay, cuál deberías comprar si no tienes ninguno y si deberías o no actualizar si ya tienes el 11. ¿Estás preparado para lo que viene? Si la respuesta es que sí, entonces vamos allá.

Tabla comparativa de especificaciones: OnePlus 12 vs. OnePlus 11

Especificaciones OnePlus 12

OnePlus 11

Dimensiones y peso 163,3 x 75,8 x 9,2 mm. 220 gramos. 163,1 x 74,1 x 8,5 mm. 205 gramos. Pantalla 6,82″ WQHD+ (3168 x 1440 píxeles) con panel Fluid AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO3), 510 ppi, brillo pico de 4500 nits, HDR10+, Dolby Vision y protección Gorilla Glass Victus 2. 6,7″ WQHD+ (3216 x 1440 píxeles) con panel Fluid AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO3), 525 ppi, brillo pico de 1300 nits, HDR10+, Dolby Vision y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. RAM 12 / 16 / 24 GB LPDDR5X. 8/ 12 / 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0. 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 4.0. Cámara Trasera Triple: Principal de 48 MP con f/1.6 (Sony LYT-T808), PDAF multidireccional y OIS.

con f/1.6 (Sony LYT-T808), PDAF multidireccional y OIS. Teleobjetivo periscópico de 48 MP (Omnivision OV64B) con f/2.6, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 70 mm.

(Omnivision OV64B) con f/2.6, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 70 mm. Ultra gran angular de 48 MP con f/2.2 (Sony IMX581), PDAF y campo visual de 114º. Flash Dual-LED, lentes firmadas por Hasselblad, HDR y grabación en 8K @ 24 fps, 4K @ 60 fps o 1080p @ 240 fps. Triple: Principal de 50 MP con f/1.8 (Sony IMX890), PDAF multidireccional y OIS.

con f/1.8 (Sony IMX890), PDAF multidireccional y OIS. Teleobjetivo de 32 MP (Sony IMX709) con f/2.0, PDAF y zoom óptico de 2x. Equivalente a un 48 mm.

(Sony IMX709) con f/2.0, PDAF y zoom óptico de 2x. Equivalente a un 48 mm. Ultra gran angular de 48 MP con f/2.2 (Sony IMX581), AF y campo visual de 115º. Flash Dual-LED, lentes firmadas por Hasselblad, HDR y grabación en 8K @ 24 fps, 4K @ 60 fps o 1080p @ 240 fps. Cámara Frontal 32 MP (Sony IMX615) con f/2.4.

Graba en 4K a 30 FPS. 16 MP (Samsung S5K3P9) con f/2.5.

Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad USB-C 3.2, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BDS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, infrarrojo, Alert Slider, altavoces estéreo con Dolby Atmos, motor de vibración háptica, protección IP65 contra el agua y polvo, lector de huellas en la pantalla y más. USB-C 3.1, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, Alert Slider, altavoces estéreo con Dolby Atmos, motor de vibración háptica, protección IP64 contra el agua y polvo, lector de huellas en la pantalla y más. Batería 5400 mAh con carga rápida de 100 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. 5000 mAh con carga rápida de 100 W Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14 (en China) u OxygenOS 14 (Global). Android 13 con ColorOS 13 (en China) u OxygenOS 13 (Global). Precio China: desde 4299 yuanes (unos 555 €).

España: desconocido. China: desde 3999 yuanes (unos 516 €).

El OnePlus 12 mejora el tamaño, diseño y hasta la resistencia al agua del OnePlus 11

Si le has seguido la pista el OnePlus 11 durante este año te habrás dado cuenta que es un móvil bastante dicotómico. ¿Por qué? Porque es un smartphone fantástico en muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene algunas carencias importantes: su protección IP64 es bastante escueta, sigue teniendo problemas con las pruebas de doblado (aunque no tan graves como la décima generación) y no tiene carga inalámbrica.

El OnePlus 12 corrige un par de estas cosas, aunque ya fue señalado de no tener el mejor control de calidad durante su fabricación. Cuenta con protección IP65, que al menos le ayuda a resistir chorros de agua (pero sigue sin poder sumergirse). Todavía falta saber si la trasera no se quiebra al ejercer presión, pero sabemos que recupera la carga inalámbrica (lo hablaremos más adelante).

Pero más allá de eso, el OnePlus 12 también supera a su hermano en lo visual. Su módulo de cámaras sigue teniendo el mismo estilo, pero ahora es mucho más grande, totalmente de metal y cambia de color según el de la trasera. Para algunos puede parecer exagerado, pero nosotros consideramos que le queda muy bien.

El dispositivo que llegará en 2024 al mercado global también crece un poco, utiliza Gorilla Glass Victus 2 en el frontal y centra la cámara para selfis. Esto último parece una tontería, pero permite tomar las fotos de forma un poco más cómoda.

De resto, ambos móviles comparten otros elementos de diseño: marcos de aluminio, traseras del cristal o cuero, paneles curvados en los laterales, alert slider y altavoces estéreo con sonido Hi Res. Ojo, que los botones de volumen y el slider cambian de lados entre un modelo y otro.

La pantalla del OnePlus 12 brilla como el mismísimo sol y deja atrás a la de su rival

El panel Fluid AMOLED de 6,7 pulgadas del OnePlus 11 es fantástico, pues tiene resolución WQHD+, tasa de refresco variables de 1 a 120 Hz (LTPO3) y hasta certificaciones Dolby Vision y HDR10+ que validan una calidad de imagen brutal.

Sin embargo, el nuevo panel del OnePlus 12 es un golpe sobre la mesa. Mantiene una resolución, tasas de refresco y certificaciones similares, pero tiene una diagonal mayor (6,82”) y su brillo es absurdamente algo. Mientras que el OnePlus 11 alcanza picos de 1300 nits, el panel del OnePlus 12 alcanza hasta 4500 nits de brillo. Estamos hablando de más del triple de nits que su contendiente, aunque solo sean picos y no constantes, es una locura.

Con esto, el nuevo tope de gama de OnePlus se lleva otro bien merecido punto.

El rendimiento del OnePlus 12 es superior por más del 40%, también tiene más RAM y almacenamiento

Que el OnePlus 12 sea más potente que el OnePlus 11 es totalmente esperable, pero ¿de cuánta diferencia estamos hablando? Oficialmente, el Snapdragon 8 Gen 3 es un 30% más potente que el Snapdragon 8 Gen 2 del OnePlus 11. Sin embargo, en algunos benchmarks la diferencia entre estos dos móviles va más allá, mientras que en otras en menos.

Ya vas a ver las gráficas de rendimiento más abajo, pero pongamos las diferencias en porcentajes rápidamente para que vea de lo que hablamos:

AnTuTu 10 : el OnePlus 12 es casi un 47% más potente que el OnePlus 11.

: el OnePlus 12 es que el OnePlus 11. Geekbench 6 : el OnePlus 12 es un 48% mejor en mononúcleo y un 34% en multinúcleo.

: el OnePlus 12 es y un 34% en multinúcleo. 3DMark Wild Life Extreme: el OnePlus 12 es un 44% mejor .

Estamos hablando de un salto de rendimiento fenomenal, algo que también está influenciado por elementos como la RAM, el almacenamiento y la versión de Android. ¿Por qué? Primero, porque el OnePlus 12 tiene versiones de 12 a 24 GB de RAM, mientras que el OnePlus 11 va de 8 a 16 GB (ambos LPDDR5X); segundo, porque el almacenamiento del nuevo modelo va de 256 GB a 1 TB, mientras que el otro va de 128 a 512 GB; y tercero, porque el OnePlus 11 se vende con Android 13 y el OnePlus 12 con Android 14 (que está mejor optimizado).

Las cámaras del OnePlus 11 eran buenas, pero las del OnePlus 12 meten miedo

Habiéndose lanzado solo en China y hace tan poco tiempo, prácticamente nadie ha podido probar las cámaras del OnePlus 12 para ofrecer un análisis detallado. Esto limita nuestra comparativa contra el OnePlus 11, pero todavía podemos contrastar el apartado técnico, en el que hay importantes diferencias. Puedes encontrar la lista de cámaras de cada uno en el siguiente cuadro y luego nuestro análisis:

Cámara OnePlus 12

OnePlus 11

Principal Sony LYT-T808 de 48 MP con f/1.6, tamaño de 1/1.43″, 1.12 µm, PDAF multidireccional y OIS. Sony IMX980 de 50 MP con f/1.8, tamaño de 1/156″, 1 µm, PDAF multidireccional y OIS. Teleobjetivo Omnivision OV64B de 48 MP con f/2.6, tamaño de 1/2.74″, 0.8 µm, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 70 mm. Sony IMX709 de 32 MP con f/2.0, tamaño de 1/2″, 0.7 µm, PDAF, OIS y zoom óptico de 2x. Equivalente a un 48 mm. Ultra gran angular + macro

Sony IMX581 de 48 MP con f/2.2, tamaño de 1/2″, 0.8 µm, PDAF y campo visual de 114º. Sony IMX581 de 48 MP con f/2.2, tamaño de 1/2″, 0.8 µm, PDAF y campo visual de 115º. Frontal Sony IMX615 de 32 MP con f/2.4, tamaño de 1/3.1″ y 1 µm. Samsung S5K3P9 de 16 MP con f/2.5, tamaño de 1/2,74″ y 0,8 µm.

Cámara principal : el nuevo sensor Sony LYT-808 de 50 MP del OnePlus 12 no solo tiene mejor apertura focal que el IMX890. También es capaz de captar más luz y ofrece mejor calidad de imagen que este último . Por cierto, es el mismo sensor usado en el OnePlus Open, pero con ligeros cambios en las lentes.

: el nuevo sensor Sony LYT-808 de 50 MP del OnePlus 12 no solo tiene mejor apertura focal que el IMX890. También . Por cierto, es el mismo sensor usado en el OnePlus Open, pero con ligeros cambios en las lentes. Ultra gran angular + macro : ambos dispositivos apuestan por el mismo sensor Sony IMX581 y apertura focal f/2.2 , por lo que la calidad de imagen ha de ser similar. No obstante, el OnePlus 12 tiene mejor sistema de enfoque (PDAF vs. AF), aunque menor campo visual (114º vs. 115º).

: ambos dispositivos apuestan por , por lo que la calidad de imagen ha de ser similar. No obstante, el OnePlus 12 tiene mejor sistema de enfoque (PDAF vs. AF), aunque menor campo visual (114º vs. 115º). Teleobjetivo : el OnePlus 12 se pasa al harto conocido Omnivision OV64B de 64 MP, que es superior al IMX709 de su rival. Sin embargo, la cosa va más allá porque hay OIS y se recupera el modo periscópico que no veíamos desde el OnePlus 7 Pro. Sí, el OnePlus 12 tiene zoom óptico de 3x, mientras que el OnePlus 11 se queda en solo 2x.

: el OnePlus 12 se pasa al harto conocido Omnivision OV64B de 64 MP, que es superior al IMX709 de su rival. Sin embargo, la cosa va más allá porque que no veíamos desde el OnePlus 7 Pro. Sí, el OnePlus 12 tiene zoom óptico de 3x, mientras que el OnePlus 11 se queda en solo 2x. Cámara frontal: OnePlus abandona el sensor Samsung de 16 MP para dar el salto al Sony IMX615 de 32 MP en su nuevo terminal. Es de esperar que sea mejor , pero lo cierto es que ambos sensores están muy parejos.

Hasta en la batería mejora el OnePlus 12 al OnePlus 11 (y vuelve la carga inalámbrica)

Si hay algo que se ha vuelto común entre saltos generacionales de una misma serie de móviles es que algunas cosas se quedan igual. Con el OnePlus 12 esto no es así, pues en cada apartado hay mejoras y en los de la batería y carga no es diferente.

El nuevo dispositivo cuenta con una batería de 5400 mAh, una mejora importante respecto a los 5.000 mAh del OnePlus 11. Con esto, el OnePlus 12 debería tener una autonomía superior al mismo nivel de rendimiento, aunque no hemos podido medir qué tanto.

La potencia de carga por cable sigue siendo la misma, aunque parece que ha sido optimizada. Tanto el OnePlus 12 como el 11 tienen carga rápida de 100 W, pero el nuevo va de 0 a 100% de carga en 26 minutos. Esto es solo un minuto más que su dispositivo hermano, que tiene una batería más pequeña. Ojo, que en Estados Unidos la potencia de carga se reducirá a 80 W.

Por último, aplaudimos de pie a la marca por haber recuperado la carga inalámbrica en el OnePlus 12. Es de 50 W y compatible con carga inalámbrica inversa (10 W), mientras que el OnePlus 11 carece de esta característica.

Conclusiones: ¿es el OnePlus 12 un móvil mucho mejor al OnePlus 11?

Llegamos al final de esta comparativa y creemos que ha quedado bastante clara la respuesta. Sí, el OnePlus 12 es un telefonazo que supera con creces al OnePlus 11. ¿Tanto como para pasarse de uno a otro? Si el dinero no es problema, entonces sí, pero en el resto de casos no. Al fin y al cabo, el OnePlus 11 sigue siendo un móvil muy bueno que seguirá dando la talla por al menos por otros dos años.

Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes ninguno y te debates entre comprar alguno de ellos? Ahí la cosa debe analizarse desde otro punto de vista.

En su país de origen, el OnePlus 12 se vende desde 4299 yuanes (unos 555 euros), en su versión de 12 GB + 256 GB. Mientras, el OnePlus 11 se vendió desde 3999 yuanes (unos 516 euros) en su versión base de 8 GB + 128 GB. ¿Menos de 40 euros de diferencia por más RAM, el doble de almacenamiento y muchas otras mejoras? Al OnePlus 11 no vale la pena ni verlo frente al OnePlus 12.

En España todavía no tenemos el precio del OnePlus 12, pero sabemos que el OnePlus 11 se vendió inicialmente desde 849 euros. Este precio casi que no hay cambiado en un año, así que si el nuevo llega por unos 900 euros seguirá siendo mejor compra.