El Nothing Phone (2a) es un móvil que está dando mucho de qué hablar. Tiene excelentes especificaciones, así como un precio que nos ha dejado sorprendido a todos. Actualmente, y sin ser superior en rendimiento, es mejor compra que el Nothing Phone (2). Y si lo comparamos contra el Nothing Phone (1), literalmente le pasa por encima.

Sin embargo, el Nothing Phone (2a) tiene a un par de rivales durísimos en el mercado. Uno es el Redmi Note 13 Pro+, mientras que el otro es nada menos que el Google Pixel 7a. Vamos a llevarlo a la arena contra este último con el único objetivo de determinar cuál es el mejor. ¿Cómo? En esta comparativa del Nothing Phone (2a) vs. Google Pixel 7a.

Tabla comparativa de especificaciones: Nothing Phone (2a) vs. Google Pixel 7a

Especificaciones Nothing Phone (2a)

Google Pixel 7a Dimensiones y peso 161,7 x 76,3 x 8,6 mm. 190 gramos. 152 x 72,9 x 9 mm. 193 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+ y Corning Gorilla Glass 5. 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 1300 nits, HDR y protección Gorilla Glass 3. Procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro con gráfica Mali-G610 MC4. Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7 + chip Titan M2 de seguridad. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. 8 de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1. 128 GB UFS 3.1. Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP (Sony IMX890) con f/1.88, PDAF y OIS.

(Sony IMX890) con f/1.88, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.2, campo visual de 114º y modo macro. Flash LED y grabación de vídeos en 4K @ 30 FPS. Doble: Principal de 64 MP (Sony IMX787) con f/1.88, Dual Pixel AF y OIS.

(Sony IMX787) con f/1.88, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Sony IMX712) con f/2.2 y campo visual de 120º. Flash LED y grabación de vídeos en 4K @ 60 FPS. Cámara Frontal 32 MP con f/2.2. 13 MP con f/2.2 y campo visual de 95º. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla y luces LEDs «Glyph Interface». USB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP67, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla. Batería 5000 mAh con carga rápida de 45 W. 4385 mAh con carga rápida de 18 W y carga inalámbrica de 5 W. Sistema operativo Android 14 bajo Nothing OS 2.5. Android 13. Actualizable a Android 14.

Precio Desde 329 €. Desde 368 € (actualmente). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Cada uno tiene sus propias fortalezas, aunque el Pixel 7a queda mejor parado en elementos clave

Tanto el Nothing Phone (2a) como el Pixel 7a son genialidades que han demostrado que no hace falta gastarse un dineral para tener un móvil ultra competente. Le envidian poco a cualquier gama alta, pero cuestan una fracción de lo que valen aquellos. Sin embargo, solo uno se podrá alzar como ganador hoy y esto es lo que sucede cuando los ponemos cara a cara:

Diseño : Aunque ambos tienen marcos de aluminio, ahí se acaban las similitudes de diseño. El Pixel 7a tiene protección IP67 , que es un nivel bastante superior al IP54 del Nothing Phone (2a). No obstante, el Nothing equilibra la balanza con una trasera de cristal y su interfaz glyph.

: Aunque ambos tienen marcos de aluminio, ahí se acaban las similitudes de diseño. , que es un nivel bastante superior al IP54 del Nothing Phone (2a). No obstante, el Nothing equilibra la balanza con una trasera de cristal y su interfaz glyph. Pantalla : ambos utilizan paneles OLED con resolución Full HD+ y tienen un brillo máximo de 1300 nits. Sin embargo, el Nothing se pone arriba con una frecuencia de 120 Hz (versus 90 Hz) y certificación HDR10+ (versus HDR).

: ambos utilizan paneles OLED con resolución Full HD+ y tienen un brillo máximo de 1300 nits. Sin embargo, (versus 90 Hz) y certificación HDR10+ (versus HDR). Procesador : el Tensor G2 del Pixel 7a es bastante superior al Dimensity 7200 Pro de su rival. Concretamente, el chip de Google es un 40% mejor en Geekbench 6 (multi), un 21% mejor en AnTuTu y le da dos vueltas en procesamiento de IA.

: el Tensor G2 del Pixel 7a es bastante superior al Dimensity 7200 Pro de su rival. Concretamente, en Geekbench 6 (multi), un 21% mejor en AnTuTu y le da dos vueltas en procesamiento de IA. RAM y almacenamiento: en ambos casos tenemos versiones de 8 GB de RAM LPDDR5 y 128GB de almacenamiento UFS 3.1. No obstante, e l Nothing Phone (2a) tiene una versión de 12 GB + 256 GB y otra de 8 GB + 256 GB, así que es más versátil.

Software : aunque el Pixel lleva Android puro, la capa Nothing OS de su rival es brutal y no le envidia casi nada. Eso sí el Nothing Phone (2a) tendrá solo tres actualizaciones (hasta Android 17), mientras que el Pixel 7a tendrá cinco (hasta Android 18) .

: aunque el Pixel lleva Android puro, la capa Nothing OS de su rival es brutal y no le envidia casi nada. Eso sí el Nothing Phone (2a) tendrá solo tres actualizaciones (hasta Android 17), mientras que . Cámaras : aun teniendo una cámara técnicamente inferior (Sony IMX787 vs. IMX 890), el Pixel 7a es el móvil con la mejor cámara de toda la gama media . Nothing todavía tiene que mejorar en este aspecto, mientras que Google es todo un campeón. Lo mismo sucede con las demás cámaras.

: aun teniendo una cámara técnicamente inferior (Sony IMX787 vs. IMX 890), el . Nothing todavía tiene que mejorar en este aspecto, mientras que Google es todo un campeón. Lo mismo sucede con las demás cámaras. Sonido : tenemos altavoces estéreo y no hay conectores de 3,5 mm en ambos casos. Además, distintos test de sonido arrojan resultados muy similares .

: tenemos altavoces estéreo y no hay conectores de 3,5 mm en ambos casos. Además, distintos test de sonido arrojan . Batería: el Nothing Phone (2a) gana por goleada en capacidad de batería (5000 mAh vs 4385 mAh) y potencia de carga (45 W vs. 18 W). Sin embargo, el Pixel 7a tiene carga inalámbrica.

Entre el Nothing Phone (2a) y el Google Pixel 7a, ¿cuál es una compra más acertada?

Como pudiste ver arriba, cada uno tiene sus propias fortalezas. Sin embargo, el Pixel 7a gana en elementos importantes como el rendimiento y cámaras, sin quedarse tan atrás en otros. ¿Cambiará el precio esta percepción?

El terminal de Nothing parte en los 329 €, mientras que el de Google originalmente costaba 509 €. Es una diferencia significativa que afecta negativamente al Pixel 7a, pero ese no es su precio actualmente. Ahorita es bastante sencillo conseguir el Pixel por debajo de 400 € (368 € al escribir este artículo).

Mientras más se acerque el precio del Pixel al del Nothing, mejor compra será respecto a este último. No obstante, sabemos que los 128 GB de almacenamiento de las versiones base pueden quedar cortos para algunos usuarios. En ese caso, el Nothing Phone (2a) es, definitivamente, una mejor compra.