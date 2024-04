Recientemente, Motorola ha lanzado al mercado el Motorola Moto G04s. Se trata de un smartphone de gama baja bastante completo y con buenas especificaciones para un móvil de dicha gama. Si quieres saber lo que ofrece lee esta publicación hasta el final.

Antes de eso, debes saber que Motorola ha lanzado al mercado otros móviles además de este, se tratan del Motorola G64 5G y del Motorola Edge 50 Pro. Revisa los artículos en los que hablamos de los mismos porque te podrían interesar. Sin más introducciones, aquí te dejamos la ficha técnica del Motorola Moto G04s:

Especificaciones del Motorola Moto G04s

Características Motorola Moto G04s Dimensiones y peso 163,49 x 74,53 x 7,99 mm. 178,8 gramos. Pantalla Panel LCD de 6,56” HD+ (1612 x 720 px), 269 ppi, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco de 90 Hz y protector Gorilla Glass 3. Procesador UNISOC T606 2X ARM Cortex A75 a 1.6 GHz, 6X ARM Cortex A55 a 1.6 GHz y GPU ARM Mali G57 de 650 MHz. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 o 128 GB expandibles a 1 TB con microSD. Cámara trasera Lente de 50 MP con f/1.8, grabación de vídeo de hasta 30 FPS y flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras WiFi AC, DUAL SIM 4G, Bluetooth 5.0, mini jack, USB-C, lector de huellas dactilares, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, altavoz compatible con Dolby Atmos y resistencia al agua y al polvo IP52. Batería 5.000 mAh con carga rápida 15 W. Sistema operativo Android 14. Lee también: Nuevo Blackview BL9000: un potente móvil todoterreno con dos pantallas y carga de 120 W

Una pantalla y unas especificaciones internas bastante modestas

Su pantalla no es ni la más pequeña ni la más espectacular. La misma mide 6.56 pulgadas, tiene una resolución HD+ (1612 x 720 px) y una tasa de refresco de 90 Hz. Si no eres exigente con la pantalla no tendrás problema con esto, pero si buscas un mayor tamaño y una mayor resolución este no es el móvil para ti.

Como es un teléfono de gama baja su procesador no es algo en lo que destaque. Este móvil funciona gracias a un procesador UNISOC T606 de ocho núcleos que es común en móviles de dicha gama. De hecho, este SoC ocupa el puesto 130 del ranking global de nanoreview y ha sacado una puntuación de 244702 en el ranking de AnTuTu.

Con el almacenamiento interno y la memoria RAM sucede algo similar. Su memoria interna es de 64 o 128 GB, pero esto lo compensa permitiendo expandir la misma hasta 1 TB si le instalas una microSD. Además, solo cuenta con 4 GB de memoria RAM.

¿Qué tan buena es la cámara del Motorola Moto G04s y qué más ofrece este móvil?

Actualmente, muchos móviles de distintas gamas traen dos o tres lentes en la cámara trasera, pero el Motorola Moto G04s es de las pocas excepciones a esta regla porque su cámara trasera es un único lente de 50 MP con una apertura de f/1.8, pero puede grabar a 30 FPS y tiene un flash LED. Asimismo, su cámara frontal es de 5 MP con f/2.2.

Adicionalmente, es un móvil 4G, cuenta con un lector de huellas dactilares, su batería es de 5000 mAh con una capacidad de carga rápida de 15 W y lo más llamativo del mismo es que cuenta con una certificación de resistencia al agua y al polvo IP52. Dicha certificación avala que este teléfono resistirá salpicaduras de agua sin sufrir daños.

Conclusiones finales y precio del Motorola Moto G04s

Aunque es un móvil de gama baja es un teléfono bastante completo. Si buscas un móvil que te permita hacer actividades sencillas como hacer llamadas, ver tus redes sociales o reproducir vídeos el Motorola Moto G04s cumplirá con eso. Sin embargo, si quieres un teléfono para actividades que requieran más prestaciones como jugar juegos de gama alta debes buscar un teléfono diferente.

El Motorola Moto G04s viene en los colores negro, verde, azul y naranja. Se espera que sea vendido en Asia, el Medio Oriente, Latinoamérica y África en un precio que oscilaría los 119 € aproximadamente.

¿Y a ti qué te ha parecido el Motorola Moto G04s?