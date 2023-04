El tema de los smartphones y tablets para niños es bastante polémico. Hay movimientos que apoyan que no se le debería dar un móvil a un niño hasta que alcance cierta edad en específico. Hay otros que apoyan que, con ciertas restricciones y con una buena app de control parental, un móvil es una herramienta útil para una crianza segura, así que, traemos para ti los mejores móviles para niños en 2023, fáciles de usar y seguros.

No todos los móviles son iguales y para ser honestos, los niños no son cuidadosos con los objetos de valor, así que antes de darle un móvil a tus hijos, hazte a la idea de que es muy probable que ese móvil se rompa, se pierda o se quede olvidado en algún lugar. Es por eso que juntamos algunas opciones que no signifiquen una ruina económica, así puedes enseñarles a tus hijos a ser responsables sin gastar mucho dinero.

Además, los móviles mencionados en esta lista fueron escogidos por su precio, por cumplir con las especificaciones necesarias para un niño y por ser seguros. En caso de que aún no estés convencido de esta decisión y te interese conocer más sobre cuál es la edad indicada para tener un móvil, te dejamos un par de artículos que hablan sobre si niños menores de 14 años deberían tener un móvil.

Samsung Galaxy A32 5G, la excepción a los precios altos de Samsung

Si bien es cierto que la empresa surcoreana de tecnología, Samsung, no es conocida precisamente por sus bajos precios, también es cierto que con la llegada de móviles de alto rendimiento a bajos precios, Samsung se vio obligada a hacer competencia. Es por eso que tiene modelos como el Galaxy A32 5G, el cual se ve y funciona como un A22 de alta gama por el bajo coste de 260 euros. Una de las mejores cualidades de este móvil es su independencia, gracias a su batería es capaz de mantenerse un día completo sin cargarlo, incluso en las manos de un niño. Es un móvil que se desenvuelve bastante bien y que es relativamente económico comparado con otros dispositivos de Samsung. Lee también: Estos son los 10 móviles con mejor cámara en 2023 Características Samsung Galaxy A32 5G Dimensiones y peso 164,2 x 76,1 x 9,1 mm. 205 gramos. Pantalla 6,5″ Full HD+ (720 x 1600 píxeles) con panel TFT LCD y protección Gorilla Glass 5. Procesador Procesador Mediatek MT6853 Dimensity 720 octa-core 2GHz con gráfica Mali-G57 MC3. RAM 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 GB con soporte para microSD Cámara trasera Cuádruple 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (profundidad).

LED flash, panorama, HDR Cámara frontal 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm. Conectividad y extras USB Tipo-C 2.0, OTG, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, de doble banda, WiFi Direct, nano-SIM, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, Bluetooth v5.0 LE, A2DP, NFC, Lector de huellas (de costado), desbloqueo facial y Jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 15W. Sistema operativo Android 11 basado en One UI 3.0.

Apple iPhone SE (2022), la experiencia de un iPhone 13 por la mitad del precio

En el año 2022, Apple decidió modernizar el modelo del Apple iPhone SE otorgándole el procesador de los iPhone 13, lo que significa que ahora puedes brindarle a tu hijo la experiencia de un iPhone de alta gama por tan solo 449 euros. Esta es una opción excelente si todos los dispositivos en el hogar son también de Apple y quieres poder contactar a tu hijo de la forma más eficiente.

Este dispositivo puede hacerse más seguro y privado con la ayuda del detector de huellas y el detector facial, sin mencionar el hecho de que cuenta con todos los programas de protección de Apple como Screen Time, Find My iPhone, Family Sharing, etc. Si tú también cuentas con un iPhone, entonces este móvil sería el ideal para tus hijos.

Características Apple iPhone SE (2022) Dimensiones y peso 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. 144 gramos. Pantalla 4,7″ Full HD+ (1334 x 750 píxeles) con panel Retina IPS LCD y revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares. Procesador Procesador Apple A15 Bionic Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) con gráfica Apple de 4 núcleos. RAM 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 GB Cámara trasera 12 MP, f/1.8 (wide)

PDAF, OIS, Quad-LED flash doble tono, HDR, panorama Cámara frontal 7 MP, f/2.2. HDR. Conectividad y extras USB Lightning 2.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6 de doble banda, hotspot, Nano-SIM y eSIM, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, NFC, Lector de huellas al frente. Batería 2018 mAh con carga rápida de 20W. Sistema operativo iOS 15.4, actualizable a iOS 16.4.

Google Pixel 6a 5G, el móvil más seguro para un niño

Es muy cierto que un móvil en las manos de un niño no terminara bien, muy probablemente, eso es algo que debes entender, por eso hay que prepararse con un móvil seguro. El Google Pixel 6a 5G no solamente está diseñado para soportar salpicaduras de agua y golpes moderadamente fuertes, además es un teléfono que se protege de ser hackeado, rastreado o espiado gracias a su chip de seguridad.

Algunas de las desventajas de este móvil es el hecho de que no cuenta con una entrada Jack de audio y tampoco tiene un slot para tarjeta SD. Sin embargo, funciona como una buena alternativa para mantenerte en contacto con tus hijos y que solo sean ellos los que tengan acceso al móvil. Puedes adquirir este móvil por el coste de 369 euros directamente en Amazon.

Características Google Pixel 6a 5G Dimensiones y peso 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. 178 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) con panel OLED, HDR y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador Procesador Google Tensor Octa-core con gráfica Mali-G78 MP20. RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB Cámara trasera Dual 12.2 MP, f/1.7, (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS

12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultrawide), 1.25µm

Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama. Cámara frontal 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm. Auto-HDR, panorama Conectividad y extras USB Tipo-C 3.1, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e de doble banda, WiFi Direct, Nano-SIM y eSIM, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, NFC. Batería 4410 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 12 actualizable a Android 13.

Eso es todo por ahora, esperamos que este artículo haya sido útil para ti y que hayas encontrado un modelo que se adapte a lo que estás buscando. Existen muchas opciones disponibles en el mercado, pero por ahora estos son los 3 mejores móviles para niños en 2023 que tenemos para ti, si consideras que hay algún modelo que merezca estar en esta lista, solo déjalo en la sección de comentarios.