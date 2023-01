Los 10 mejores móviles de concha para desintoxicarte de las redes

Los móviles de tipo concha fueron muy populares antes de la llegada de los smartphones. Con el surgimiento de los primeros iPhone y teléfonos Android, el mundo dejó atrás el estilo que popularizó el Motorola Razr V3 para adoptar el diseño todo pantalla que usamos en la actualidad.

Ahora bien, desde 2021 los móviles plegables han vuelto a surgir en el mercado. En dicho año los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 fueron un éxito comercial rotundo y demostraron que los teléfonos de tapa habían vuelto para quedarse.

Y, aunque no era descabellado pensar que los móviles tipo concha volvieran en forma de teléfonos inteligentes, sí que nadie se esperaba que resurgieran como teléfonos básicos. Así es, los móviles básicos de tapa han vuelto a ponerse de moda y, si quieres comprar uno para darte un descanso de las redes sociales, a continuación, te presentamos los mejores que puedes adquirir en Amazon.

Con los nombres de «Flip phone revolution – (Revolución de móviles de tapa)» o «#BRINGBACKFLIPPHONES – (#QUEVUELVANLOSMOVILESDETAPA)» ha surgido un nuevo movimiento en las redes sociales que pretende traer de vuelta este tipo de móviles. Personalidades de la generación Z como la cantante Camila Cabello y la actriz Dove Cameron están viralizando esta campaña a favor de los teléfonos plegables analógicos.

I’m team flip phone revolution . Maybe I can write the theme song guys 💪💪💪💪 pic.twitter.com/yOJgCdAgNq

— camila (@Camila_Cabello) January 13, 2023