Continúan los lanzamientos de móviles de cara a enfrentar la primera mitad del año y en este momento LG es el protagonista. Mientras Samsung, Xiaomi y Sharp han presentado sus dispositivos topes de gama, LG se ha enfocado en renovar su gama media-baja.

En un intento de abrirse nuevamente un poco de hueco en el mercado, LG presentó tres móviles que serán sus caballos de batalla para esos clientes que no están dispuestos a gastar más de 150 o 200 euros por un móvil. Estas son las características de los LG K41S, K51S y K61.

LG K41S, K51S y K61, una renovación necesaria en la familia, que llega con nuevo miembro

La última actualización que tuvo esta gama de LG fue en agosto del año pasado, con el lanzamiento de los K40S y K50S. Estos dos móviles, si bien aún hoy son suficientes para el nicho de mercado al que apuntan, ya comenzaban a quedarse cortos en algunas cosas.

Por eso, y llegada esta época, se hace justo que exista un lavado de cara. El K41S y el K51S pretenden ser justo esto, pero además los acompaña un nuevo hermano mayor, el K61, un móvil que quiere navegar entre la gama media-baja y la media. Estas son sus fichas técnicas:

Especificaciones técnicas de los LG K41S, K51S y K61

Especificaciones LG K41S

LG K51S LG K61 Dimensiones

165,7 x 76,4 x 8,2 mm. 165,2 x 76,7 x 8,2 mm 164,5 x 77,5 x 8,4 mm Pantalla 6,5″, 720 x 1600 (HD+), 270 ppi, relación 20:9 y panel IPS. 6,5″, 720 x 1600 (HD+), 270 ppi, relación 20:9 y panel IPS. 6,5″, 1080 x 2340 (Full HD+), 396 ppi, relación 19,5:9 y panel IPS. Procesador Octacore de 2.0 Ghz

Octacore de 2.3 Ghz Octacore de 2.3 Ghz RAM 3 GB. 3 GB. 4 GB. Almacenamiento 32 GB + microSD. 64 GB + microSD. 64 y 128 GB + microSD. Cámara Trasera Cuádruple: principal de 13 MP + gran angular de 5 MP + macro de 2 MP + sensor de profundidad de 2 MP Cuádruple: principal de 32 MP + gran angular de 5 MP + macro de 2 MP + sensor de profundidad de 2 MP Cuádruple: principal de 48 MP + gran angular de 8 MP + macro de 2 MP + sensor de profundidad de 5 MP Cámara Frontal 8 MP. 13 MP. 16 MP f/2.0. Extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4000 mAh. 4000 mAh. 4000 mAh. Sistema Operativo Android 10. Android 10. Android 10.

Diseños que apuestan por la sobriedad, y se acompañan de pantallas bastante regulonas

2020 parece que será el año en que todos los fabricantes regresarán a lo básico, y LG no es de las que se quedará atrás. Los tres móviles presentados por los surcoreanos apuestan por una trasera de cristal en colores bastante neutros con los que la elegancia parece ser el camino.

En la delantera, un poco más de lo mismo. LG tira de un diseño todo pantalla con marcos relativamente reducidos, en donde el panel se ve interrumpido solo donde se situará la cámara. Con el K41S, LG sigue apostando por el notch central en forma de gota, mientras que en el K51S y el K61 apuestan por una cámara perforada que les da un aspecto más “premium” y cercano a los cánones de diseño actual.

En el caso de las pantallas, hay poco que decir sobre ellas. El K41S y el K51S equipan paneles IPS de resolución HD+, algo que puede ser muy poco para los estándares actuales. En el caso del K61, la cosa sí pinta un poco mejor, ya que apuesta por un panel IPS con resolución Full HD+.

Cámaras, una vuelta de tuerca para no quedarse atrás, que sorprende en cantidad

Sabemos que la carrera de la fotografía móvil es cada día más dura, y de hecho hace tiempo adelantamos que esperamos mucho de las cámaras para 2020. Eso todos los fabricantes lo saben, y LG no iba a ser la excepción a esta regla. En este punto, es correr por una buena cámara o pasar desapercibido.

Aunque aún estamos a la espera de saber el precio de lanzamiento de estos móviles, si los mismos no son muy altos, podríamos decir que LG le puso mucho cariño al apartado de cámaras de estos dispositivos. ¿Por qué? Pues porque todos tienen cuatro cámaras traseras, no son necesariamente las más punteras, pero sí que sorprende la cantidad.

El LG K41S equipa una configuración de 13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP que en temas de resolución sabe a poco, pero es que eso no es lo único importante al capturar una imagen. Un poco más adelante, está el K51S con sus cámaras de 32 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP. Finalmente, la apuesta fuerte de LG es el K61, con sus cuatro cámaras de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP, que pintarán muy bien si el precio está acorde.

RAM y almacenamiento, el veredicto dependerá del precio

A falta de saber con certeza y detalle los procesadores que llevarán estos móviles, toca hablar de la RAM y el almacenamiento. Con estos apartados tenemos un pequeño problema, si el precio no acompaña, estos tres móviles podrían llegar cortos de RAM y almacenamiento respecto a otros dispositivos de la competencia.

¿Por qué lo decimos? Porque los 3GB de RAM de los K41S y K51S ya rayan en poco, ni qué decir de los 32GB de almacenamiento interno del primero. Por su parte, el K61 con su configuración de 4GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento puede que esté bien para el rango de precios, pero si se va más allá de los 200 euros, poca gente le echará el ojo.

Disponibilidad y precio de los nuevos LG K41s, K51S y K61

Hasta ahora, desconocemos la fecha en que estos móviles estarán disponibles para la venta en tiendas, así como su precio final. Pero siendo LG una empresa tan grande, no nos preocupa que exista un doble lanzamiento en mercados distintos, y tampoco que la disponibilidad se vaya a varios meses.

Seguramente pronto tendremos nuevas noticias sobre estos móviles, así que no desesperes. Mientras, comenta con nosotros ¿qué te han parecido estos nuevos LG? A nosotros no nos parecen dispositivos malos, pero hasta no saber el precio final no podremos dar un veredicto.