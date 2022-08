Luego de presentarnos su fantástica tablet gaming, la Legion T700 Ultimate Edition, Lenovo vuelve a ser noticia por su Lenovo Legión Y70. La compañía presentó su primer móvil con el chip más potente de Qualcomm en la actualidad, aunque lo hizo de una forma que nos encanta: una relación calidad/precio sin igual hasta el momento. Sí, el Lenovo Legión Y7 es el móvil más barato con Snapdragon 8+ Gen 1, y sus especificaciones son brutales.

Todas las especificaciones del Lenovo Legion Y70

Características Lenovo Legion Y70

Dimensiones y peso 163,6 x 77 x 7,99 mm. 209 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 144 Hz, muestreo táctil de 1500 Hz, HDR10+ y brillo máximo de 1000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 / 12 / 16 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, OIS y PDAF.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2, visión de 120º y AF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Dual Flash LED. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G, A-GPS + Galileo + Glonass + BDS + QZSS, Bluetooth 5.2, NFC, altavoces estéreo y lector de huellas óptico. Batería 5100 mAh con carga rápida de 68 W. Sistema operativo ZUI 14 basado en Android 12. Lee también: Nubia Z40 Pro: un móvil gaming con carga inalámbrica magnética

El Lenovo Legion Y70 abandona su estética gamer, pero lleva pantalla de 144 Hz

Aunque forma parte de este segmento, el Legion Y70 no entra en la clásica escala de los móviles para jugadores (como el Lenovo Legion Y90). Su diseño apunta a un mercado más general, con líneas más sobrias y sin ese estilo agresivo y lleno de luces que todos los smartphones gamers copian.

Sin embargo, eso no significa que el Lenovo Legion Y70 sea feo, de hecho, es uno de los móviles más bonitos de la marca. Su diseño bebe de lo mejor de distintos móviles actuales y del pasado, por ejemplo: sus marcos rectos son similares a los del iPhone 13, su módulo de cámaras recuerda mucho al Galaxy Note 20 y la trasera en dos tonos (solo en color rojo) bien podría ser de Realme.

Además, este móvil exhibe una pantalla de 6,67 pulgadas de excelente nivel: su resolución es Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), lo que ayuda a mejorar el rendimiento en juegos; tiene certificación HDR10+; su brillo pico es de 1000 nits; y, lo mejor, su tasa de refresco es de unos fantásticos 144 Hz, con frecuencia táctil de 1500 Hz (una locura).

Aparte, el Legion Y70 es un móvil muy delgado, apenas 7,99 mm de grosor, pero eso no es lo más sorprendente. Lenovo fue capaz de meter un sistema de refrigeración de 10 capas dentro de este móvil, entre ellas: varias láminas de grafito y la cámara de vapor más grande usada en un smartphone de la compañía, con un área de 5047 mm2.

El Snapdragon 8+ Gen 1 pone a valer al Legion Y70 y sus 16 GB de RAM, sus cámaras tampoco están mal

Tripas adentro, el Legion Y70 es todo lo que cabría esperar de un tope de gama actual: el poderosísimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Aparte, llega con ZUI 14, la última actualización de la capa de personalización de Lenovo, basada en Android 12. Con todo esto, el nuevo móvil de Lenovo está listo para competir por la corona del móvil más potente de AnTuTu.

Como en casi todos los móviles gamers, las cámaras no son la prioridad en el Legion Y70, pero eso no es sinónimo de malas. El dispositivo de Lenovo tiene tres cámaras en la trasera: un sensor principal de 50 MP con f/1.8, OIS y PDAF (probablemente el popular Sony IMX766); un ultra gran angular de 13 MP con f/2.2, visión de 120º y autoenfoque (AF); y una cámara de profundidad de 2 MP con f/2.4. Mientras, la cámara delantera es de 16 MP con f/2.0. Como verás, una configuración muy decente de cámaras, aunque no la mejor que hayamos visto.

El sistema de carga del Legion Y70 tiene una potencia de 68 W y su batería tiene una capacidad de 5100 mAh, nada mal. Finalmente, y como buen móvil para gamers, Lenovo presentó algunos accesorios compatibles: un disipador de calor activo (con ventilador), similar a los AeroActive de Asus; una funda gamer con rejillas de disipación; y un juego de gatillos acoplables.

Precio y disponibilidad del Lenovo Legion Y70

El Lenovo Legion Y70 fue presentado en China en tres colores diferentes: negro, blanco y rojo (doble tono), con este último disponible únicamente en la configuración más cara. Sobre sus precios, el valor base que dio Lenovo a este móvil es sencillamente fantástico. El Legion Y70 de 8 GB + 128 GB) cuesta solo 3299 yuanes, unos 482 euros al cambio.

No sabemos nada sobre su salida en España u otros territorios, pero nos encantaría que llegue a Europa más adelante. Al fin y al cabo, es el móvil más barato con Snapdragon 8+ Gen 1, superando incluso a otros muy económicos como el Realme GT 2 Master Explorer o los RedMagic 7S y 7S Pro.