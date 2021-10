Huawei acaba de lanzar un nuevo smartphone de gama media que ellos definen como «un buque insignia para los jóvenes». Se trata del Huawei Nova 9 que se presentó oficialmente el mes pasado, pero que recién ahora ha sido anunciado para España (y toda Europa). Llega con un diseño sumamente elegante, una pantalla OLED a 120 Hz y una cámara cuádruple de 50 MP como principales atractivos para enamorar a los jóvenes.

Eso sí, como todos los teléfonos de Huawei de estos últimos años, la gran desventaja del Huawei Nova 9 es que no trae las aplicaciones y servicios de Google. ¿Lo compensará con su relación calidad / precio? Vamos a revisar toda su información oficial para descubrirlo.

Especificaciones del Huawei Nova 9

El Huawei Nova 9 es un móvil con alma de buque insignia. Si bien usa un procesador que en la actualidad se considera de potencia media, el resto de sus especificaciones son más propias de un smartphone de gama alta. Échale un vistazo a su ficha técnica para que te des cuenta.

Características Huawei Nova 9 Dimensiones y peso 160 x 73,7 x 7,77 mm. 175 gramos. Pantalla 6,57″ Full HD+ (2340 x 1080) con 1070 millones de colores, panel OLED curvo, tasa de refresco de hasta 120 Hz y frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz. Con lector de huellas óptico integrado. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 o 256 GB. Cámara trasera Cuádruple de 50 MP con f/1.9 + gran angular de 8 MP con f/2.2 + macro de 2 MP con f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Graba en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 32 MP con f/2.0. Graba en 4K a 30 FPS. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.2 y NFC. Batería 4300 mAh con carga rápida de 66 W. Sistema operativo EMUI 12 con Android 11. Lee también: Tuned: así funciona la app de Facebook para parejas

Un smartphone que te enamora con solo mirarlo

Huawei ha hecho un excelente trabajo con el diseño de este Nova 9. Usa dos paneles de cristal curvado: uno en la parte trasera y otro en la parte delantera. Eso hace que su marco central (que es de plástico, pero que parece de metal) se vea bastante fino. De hecho, el teléfono tiene un grosor de apenas 7,77 mm. Si a eso le sumamos que la tapa trasera tiene un acabado esmerilado anti-huellas, estamos ante uno de los móviles más prémium del mercado.

También destacamos su módulo de cámara ovalado con detalles metálicos bastante original, así como su pantalla perforada en el centro superior para alojar la cámara selfie. Dos detalles de diseño simples, pero que aportan mucha calidad estética al móvil. Por cierto, si no ves el lector de huellas por ninguna parte en este Huawei Nova 9, es porque está debajo de la pantalla.

Dicho sea de paso, la pantalla es otro de sus grandes atractivos. Es un panel OLED de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ capaz de mostrar 1070 millones de colores. Luce sencillamente espectacular. Aparte, soporta HDR y tiene una fluidez alucinante de 120 Hz. Es decir, te permite ver contenido a 120 fotogramas por segundo. Y por si fuera poco, su frecuencia de actualización táctil es de 300 Hz. Así que puedes esperar una experiencia de uso extremadamente fluida.

Buen rendimiento y cámara de 50 MP que graba en 4K

El Huawei Nova 9 usa el procesador Snapdragon 778G junto con 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. No es tan potente como los gama alta, pero sí te garantiza un rendimiento muy bueno en el uso diario, incluso en juegos. Lo único malo de este procesador es que no cuenta con el módem necesario para usar la nueva conectividad 5G. Si eso no te molesta, el chip cumplirá con tus expectativas.

En todo caso, lo más interesante del Huawei Nova 9 es su cámara que promete ser tan buena como las de los buques insignia. En su parte trasera, usa una configuración cuádruple compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y dos sensores de 2 MP cada uno para la lectura de profundidad y el enfoque cercano. Su cámara selfie, en cambio, es de 32 MP. Ambas cámaras pueden grabar en 4K a 30 FPS o en 1080p a 60 FPS. ¿Qué tan buena es? Hay que esperar a que expertos como DxOMark la analicen.

Se carga por completo en un suspiro y usa Android 11

El Huawei Nova 9 usa una batería estándar de 4300 mAh para una autonomía de 1 día con un uso normal. Lo más interesante es que se carga a una velocidad de 66 W. Eso significa que llena su batería de 0 a 60 % en apenas 18 minutos (o de 0 a 100 % en 38 minutos). Para ello, tiene un puerto USB-C que también puedes usarlo como conector de auriculares, ya que el móvil no trae jack de 3.5 mm.

Lo que sí tiene en cuanto a conectividad es NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6 y todos los sistemas de navegación populares (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, etc.).

Curiosamente, el móvil en China viene con Harmony OS 2.0, pero en España y en el resto del mundo trae EMUI 12 basado en Android 11. Esto tampoco tiene mucha importancia, ya que ninguna de las capas de personalización incluye el ecosistema de aplicaciones de Google. Y es una lástima porque de este lado del mundo estamos tan acostumbrados a usar este conjunto de apps que es inevitable extrañarlas.

Precio y disponibilidad del Huawei Nova 9

El Huawei Nova 9 está disponible en los colores azul interestelar y negro brillante por un precio de 449 € (versión de 8 GB + 128 GB). De momento, solo se puede conseguir en preventa en la tienda oficial de Huawei España. La venta comenzará el 2 de noviembre.

¿Es una buena opción el Huawei Nova 9?

Ahora bien, ¿vale la pena este móvil? La verdad es que tiene características muy buenas en todos los apartados y un diseño precioso. Pero la ausencia de las aplicaciones de Google, te complicará la vida. Es cierto que hay métodos para instalar la Google Play en móviles Huawei que son relativamente sencillos, pero la realidad es que ninguno funciona tan bien como tener los servicios de Google oficiales instalados de fábrica.

Así que gastar 449 € por un móvil que te dará molestias por su incompatibilidad con algunas cosas, no nos parece una buena idea. Más que nada porque en el mercado puedes encontrar móviles chinos igual de buenos y baratos con Google de serie. Pero si no te gusta Google y no quieres sus apps en tu móvil, entonces el Huawei Nova 9 no es una mala opción para ti.