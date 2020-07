Tras lanzar el Motorola One Fusion+ el mes pasado en India, la compañía ahora ha presentado un modelo estándar de este móvil, sin el “+”. Evidentemente, el nuevo Motorola One Fusion es una variante más modesta en especificaciones que el One Fusion+, aunque mantiene varias cosas buenas del mencionado gama media. Por ejemplo, conserva la enorme batería de 5000 mAh y la cámara cuádruple de su hermano mayor. Además, su procesador sigue siendo un Qualcomm de la serie Snapdragon 700.

Eso sí, este nuevo One Fusion sacrifica la calidad de la pantalla, así como la memoria RAM y el almacenamiento, a favor del precio. No nos parece nada mal, sobre todo porque hay muchas personas que buscan un gama media barato con una buena cámara y una gran batería, sin importar mucho el resto de las especificaciones. Así que este Motorola One Fusion puede ser una opción interesante.

Todas las especificaciones del Motorola One Fusion

Antes de entrar en detalles acerca de las especificaciones del Motorola One Fusion, aquí tienes su ficha técnica para que lo analices a tu antojo.

Características Motorola One Fusion Dimensiones y peso 164,96 x 75,85 x 9,4 mm. 202 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720) con panel LCD y un pequeño notch en el frontal con forma de gota. Procesador Qualcomm Snapdragon 710. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 GB ampliable con tarjeta microSD. Cámara trasera Cuádruple de 48 MP (Samsung GW1)+ ultra gran angular de 8 MP + macro de 5 MP + sensor de profundidad de 2 MP. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, GPS y lector de huellas trasero Batería 5000 mAh. Sistema operativo Android 10 con Motorola Experience.

De vuelta al notch y a la pantalla HD

A diferencia de su hermano mayor, el Motorola One Fusion usa un notch en forma de gota para alojar su cámara selfie, abandonando así el sistema de cámara retráctil. Otra cosa a la que esta versión estándar le dice adiós, con respecto a la versión Plus, es a la resolución Full HD+ de la pantalla. Y es que, pese a tener la misma pantalla de 6,5″ con panel LCD, la resolución en el Motorola One Fusion baja a HD+ (720p).

Más allá de eso, el One Fusion es igual a su hermano mayor en diseño, sobre todo por sus esquinas curvadas y por la parte trasera. Tiene los mismos dos módulos de cámara verticales (en uno está el sensor ultra angular y en el otro están los dos sensores secundarios restantes junto con el sensor principal) acompañados con un lector de huellas circular que muestra el logo de la marca. En la parte lateral del móvil, encontramos tres botones: uno para encender/apagar la pantalla, otro para cambiar el volumen y un último para invocar a Google Assistant.

La cámara cuádruple se mantiene en el Motorola One Fusion

La cámara trasera de este One Fusion está compuesta por cuatro sensores. El principal es un Samsung GW1 de 48 MP que usa la tecnología Quad Pixel para unir 4 píxeles en uno y tomar fotos en 12 MP con una mejor iluminación. Como sensores secundarios, tiene un ultra gran angular de 8 MP con ángulo de visión de 118°, un macro de 5 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. Por si no lo sabes, el macro es el encargado de enfocar objetivos muy de cerca y el de profundidad se encarga de lograr efectos como el bokeh.

En resumen, tiene casi la misma cámara de su hermano mayor, salvo por el sensor principal que es de 48 MP y no de 64 MP. Asimismo, su cámara frontal de 8 MP es inferior a la del One Fusion+ que es de 16 MP.

El Motorola One Fusion usa el procesador Snapdragon 710 y una batería de 5000 mAh

El procesador que usa este One Fusion es el Snapdragon 710 de Qualcomm. Este SoC cuenta con 8 núcleos: dos Kryo Gold a 2.2 GHz para la ejecución de juegos y tareas demandantes y seis Kryo Silver a 1.7 GHz para el resto de funciones. En teoría, el Snapdragon 710 de este móvil es un menos potente que el Snapdragon 730 que lleva el One Fusion+. Quizá por ello Motorola decidió reducir también la memoria del One Fusion estándar, que consiste en 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (la versión Plus tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento).

Por otra parte, el Motorola One Fusion llega con una batería bastante grande de 5000 mAh que, según la compañía, brinda una autonomía de 2 días. Con respecto a la carga, Motorola no mencionó si este One Fusion goza de algún tipo de carga rápida. Por último, destacar que este smartphone viene de caja con Android 10 con lo que la compañía llama “Motorola Experience” que suponemos que es su nueva capa My UX.

Precio del Motorola One Fusion y disponibilidad

De momento, el Motorola One Fusion solo ha sido presentado para el mercado latinoamericano, aunque luego llegará a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita. Está disponible en dos colores: azul océano y verde esmeralda. Su precio es de 1299900 pesos colombianos que, al cambio, serían unos 317 euros. Nos parece bastante elevado este precio, considerando que el One Fusion+ llegó a Europa por 299 euros.

Sin embargo, estamos seguros de que, cuando Motorola lance el One Fusion de este lado del mundo, el precio será más bajo. Te avisaremos cuando eso suceda.