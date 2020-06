Tras varios rumores y filtraciones, Motorola finalmente ha hecho oficial al Motorola One Fusion+, su nuevo dispositivo de gama media premium. Se trata de un móvil que llega con un diseño todopantalla similar al del Motorola One Hyper que debutó el año pasado. Es decir, con la presencia de una cámara frontal retráctil y la ausencia de notch. Sin embargo, a diferencia del citado móvil, este Motorola One Fusion+ es más potente y tiene mejores características.

De hecho, cuenta con la enorme batería de 5000 mAh del Moto G8 Power y usa la nueva capa de personalización de la marca, My UX, que se estrenó con los Motorola Edge y Edge+. Así que estamos ante un gama media repotenciado y muy interesante que vale la pena conocerlo en detalle. Descubre enseguida todas las características y precio del Motorola One Fusion+.

Especificaciones del Motorola One Fusion+

Aquí te dejamos la ficha técnica de este Motorola One Fusion+ para que vayas conociendo todas sus especificaciones principales.

Características Motorola One Fusion+ Dimensiones y peso 162,9 x 76,9 x 9,6 mm. 210 gramos. Pantalla 6,5″ Full HD+ (2340 x 1080) con relación de aspecto 19,5:9, panel IPS LCD, soporte para HDR10 y diseño todopantalla (sin notch). Procesador Qualcomm Snapdragon 730 con gráfica Adreno 618. RAM 6 GB LPDDR4 Almacenamiento 128 GB ampliable con microSD hasta 1 TB. Cámara trasera Cuádruple de 64 MP con f/1.8 + ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 + macro de 5 MP con f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, SIM 4G, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, lector de huellas trasero y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 15 W. Sistema operativo My UX con Android 10.

Diseño todopantalla y cámara cuádruple de 64 MP

El Motorola One Fusion+ presenta una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+, llamada por la empresa “Total Vision”, pues no cuenta con ningún tipo de notch. Su cámara frontal de 16 MP se encuentra oculta en un sistema retráctil (también conocido como pop-up) que la hará aparecer solo cuando sea necesario. Esto en teoría debería permitirle aprovechar el frontal al 100%, pero la realidad es que su relación cuerpo-pantalla es del 83,3%. Aun así, el móvil luce espectacular gracias a su cuerpo curvado en los bordes y al excelente acabado del plástico con que está fabricado.

En su parte trasera, encontramos un sensor de huellas circular con el logo de la marca y la cámara cuádruple alineada de forma vertical en uno de los lados. Dicha cámara está compuesta por un sensor principal de 64 MP, que usa la tecnología Quad Pixel para combinar 4 píxeles en uno, y tres sensores secundarios. Uno de ellos es un sensor ultra gran angular de 8 MP con campo de visión de 118°, el otro es un sensor macro de 5 MP que permite enfocar objetivos muy de cerca y el último es un sensor de profundidad de 2 MP para el modo retrato.

El Motorola One Fusion+ también es muy bueno por dentro

Este nuevo smartphone de Motorola no es uno de esos móviles que solo luce bien por fuera. Tal como nos tiene acostumbrados la marca, el Motorola One Fusion+ es un dispositivo muy sólido en rendimiento gracias al uso del procesador Snapdragon 730, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Además, tiene una enorme batería de 5000 mAh con carga rápida de 15 W, por lo que no te dará motivos para quejarte de su potencia o autonomía.

Como sistema operativo, usa la nueva capa My UX de Motorola basada en Android 10. Por otro lado, cuenta con jack de audio de 3,5 mm y radio FM, pero lastimosamente no tiene NFC. Asimismo, hay que decir que este Motorola One Fusion+ es un dispositivo 4G que solo tiene una ranura para la tarjeta SIM.

Precio y disponibilidad del Motorola One Fusion+

El Motorola One Fusion+ estará disponible en el mercado europeo a partir del mes de julio por un precio de 299 euros. Lo encontrarás en los colores azul oscuro y blanco. Solo se pondrá a la venta una única versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. De momento, Motorola no ha anunciado cuándo este móvil llegará al resto del mundo, pero de seguro será pronto.