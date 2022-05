¿Piensas que te conoces a todos los jugadores de fútbol del mundo? Si tu respuesta es “sí”, deberías poner a prueba tus conocimientos en “Who Are Ya?”, un juego al mejor estilo Wordle en el que tendrás que adivinar jugadores de fútbol.

Creado por los mismos desarrolladores de Missing 11, un Wordle en el que se debe adivinar formaciones de fútbol, en Who Are Ya la cosa podría llegar a complicarse… y mucho.

Ofreciendo distintas pistas, este difícil y extraño Wordle de fútbol intentará guiar a los usuarios hacia la respuesta correcta. Eso sí, a pesar de que todo suena simple y divertido, adivinar futbolistas podría llegar a ser muy complicado, ¿por qué? Porque Who Are Ya cuenta con una base de datos de más de 30 mil jugadores de fútbol.

¿Cómo jugar a “Who Are Ya?” gratis?

Es importante aclarar que, al igual que las distintas alternativas a Wordle que podemos encontrar en Internet, esta versión es totalmente gratuita. O sea, no tendrás que pagar absolutamente nada para poder jugar a Who Are Ya?, pues el juego en sí se sustenta a través de anuncios.

Aclarado esto, si encuentra una versión parecida que te pide dinero para poder jugar, te recomendamos salir de dicho sitio web, pues se tratará de nada más ni nada menos que de una estafa.

Para jugar a Who Are Ya?, solo necesitas contar con un móvil u ordenador, como así también estar conectado a Internet. Si cumples con estos requisitos, deberás pinchar sobre el enlace que te dejamos al final de este párrafo (te llevará directamente al sitio web del juego).

Enlace | Who Are Ya?

Por último, pero no por eso menos importante, ten en cuenta que este Wordle para futboleros te da la posibilidad de adivinar jugadores de distintas ligas, ¿cuáles? La alemana, inglesa, española y brasilera. Se espera que en algún momento se añadan otras ligas reconocidas en el mundo.