¿Estás buscando trucos y consejos para ganar más partidas en Rush Royale? No busques más, pues hemos preparado un artículo que te ayudará a ganar con mayor frecuencia dentro de este divertido videojuego de torres de defensa.

Los 5 mejores trucos para ganar en Rush Royale

Antes de que te mostremos los mejores trucos para Rush Royale, es imprescindible que descargues la última versión del juego en tu móvil o tablet. Recuerda que puedes actualizar manualmente el juego desde la tienda de aplicaciones de Google, Play Store.

Por otro lado, es importante aclarar que estos trucos y consejos que vas a ver a continuación sirven tanto para Android como para iOS, pues al fin y al cabo el juego es el mismo en ambos sistemas operativos móviles.

Juega el modo cooperativo para mejorar tus cartas

Al tratarse de un juego similar a Clash Royale, en donde es necesario obtener mejores cartas para poder ganar más fácilmente, en Rush Royale tienes que obtener recursos para poder comprar cofres y monedas de oro, elementos que te permitirán mejorar el nivel de todas las cartas que tienes en tu poder.

Puede que el modo cooperativo de Rush Royale no sea muy divertido, pero es el modo que más premios y recursos entrega al momento de finalizar la partida. Desde aquí te recomendamos jugar a este modo cada vez que puedas, al menos 5 o 6 veces por día.

Por otro lado, dentro de este modo de juego te recomendamos unir los personajes cada vez que sea posible. Al tratarse de una modalidad del tipo “supervivencia”, necesitarás que tus cartas ataquen rápidamente, ya que cuantos más niveles superes, más vida tendrán los enemigos.

Combina tus personajes de forma inteligente

Desde el preciso momento en el que abres el juego, te muestran un tutorial sobre cómo debes jugarlo. En dicho tutorial, explican que no siempre es beneficioso combinar personajes al momento de atacar a los enemigos. En pocas palabras, solo tienes que combinar personajes cuando creas que es necesario.

¿Cuándo se deben combinar las cartas en Rush Royale?

Si no sabes cuándo tienes que combinar las cartas en Rush Royale, te recomendamos seguir estos consejos:

Combina cartas solo cuando tengas 4 o más personajes en el tablero.

en el tablero. Intenta realizar dos combinaciones seguidas para poder obtener más maná.

para poder obtener más maná. No combines personajes si has subido el nivel de los mismos.

Puedes seguir estos consejos en ambos modos de juego: Jugador versus Jugador y Cooperativo. Eso sí, recuerda que cada vez que combines cartas, las mismas tendrán una reducción el daño que generan, por lo que siempre es mejor aumentar el nivel de todas las cartas combinadas.

Intenta mejorar las cartas de mayor nivel

Puede que, al principio, si es que recién has comenzado a jugar Rush Royale, subas el nivel de aquellas cartas que no lo merecen, ¿cuáles? Las comunes. Si has hecho esto, no te preocupes, este es un error que suelen cometer todos los novatos al momento de jugar Rush Royale por primera vez.

A medida que abras cofres, recibas regalos y desbloquees nuevas cartas, empezarás a obtener personajes de mayor nivel. Si tienes cartas de color azul, violeta o amarillo (poco comunes, raras y épicas), tendrás que guardar monedas para subir el nivel de esas cartas.

Como sucede en otros juegos, este tipo de cartas son las que más daño generan, así que siempre es mejor gastar los recursos que se tiene para aumentar el nivel de las mismas. En pocas palabras, deja de lado las cartas de bajo nivel, o sea las comunes, y concéntrate en aquellas cartas de mayor nivel.

No combines las cartas al principio de la partida

El error que comenten muchos jugadores de Rush Royale, y que pocos se dan cuenta de que no sirve, es combinar las cartas del tablero apenas comienza la partida. Si eres de hacer esto en cada una de las partidas que juegas, tendrás un 70% de posibilidades de perderlas.

Al combinar las cartas desde el principio, le darás la posibilidad al enemigo de subir el nivel de sus personajes. Además, no recibirás suficiente maná como para reponer esos cuadros libres que has dejado en el tablero al momento de combinar varias cartas.

Si bien cada partida es distinta, lo mejor es combinar personajes cuando se tiene el 70% del tablero ocupado. Si solo tienes 3 lugares en el tablero, puedes ir combinando cartas de una en una, o sea, combinar 4 cartas al mismo tiempo. Esto no solo evitará que pierdas el liderazgo, también te permitirá utilizar el maná para mejorar el nivel de las cartas que tienes desplegadas en el tablero.

Procura subir el nivel de los personajes en las partidas

Rush Royale no es un juego simple en donde solo se debe llenar el tablero con “soldados” para poder obtener la victoria. Al tratarse de un videojuego de torres de defensa online, es necesario plantear una estrategia para poder obtener el mejor resultado posible. Si tu estrategia siempre es la misma: combinar cartas, llenar el tablero de personajes y esperar a que los “soldados” hagan su trabajo, estás muy equivocado.

Es imprescindible que le prestes atención a la sección de niveles, ya que esta función es la que te permitirá obtener ventajas al momento de atacar a los enemigos que tu contrincante te va enviando. Eso sí, no pienses que puedes subir el nivel de tus personajes de forma aleatoria, pues tienes que seguir estos consejos para que esta estrategia surta efecto:

Sube el nivel solo si tienes 2 o más cartas del mismo color .

. No subas el nivel de todos los personajes al mismo tiempo, tienes que priorizar aquellos que están presentes en el tablero. Además, primero tienes que subirlos hasta el nivel 2.

Deja a todas las cartas del tablero en el mismo nivel, de nada sirve tener dos cartas en nivel 3 y el resto en nivel 1.

Sin mucho más que añadir al respecto, si nunca has descargado este juego y este artículo ha despertado tu interés, puedes darle una oportunidad descargándolo desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo. Al tratarse de un juego parecido a Clash Royale, de seguro que te gustará… sobre todo si has probado algún título relacionado con este género (defensa de torres).