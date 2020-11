Cuando de juegos de torres de defensa trata, Google Play Store nos ofrece un abanico de opciones casi infinito al que podemos acceder de forma gratuita. Si bien este tipo de juegos móviles dejó de ser tendencia hace ya un buen rato, aún hay compañías desarrolladoras que continúan lanzando títulos de este género para dispositivos móviles Android.

Si nunca has probado un juego de este estilo y quieres comenzar a lo grande, o sea probando el mejor juego de torres de defensa, deberías darle una oportunidad a Kingdom Rush, un clásico que no por nada ha logrado meterse en varias ocasiones en los mejores juegos del mes (tiene varias versiones que han conseguido este logro).

¿Por qué Kingdom Rush es el mejor juego de torres de defensa?

En pocas palabras, podríamos decir que Kingdom Rush es considerado el mejor juego de torres de defensa para Android por su simplicidad. Es un título que va al grano, pues lo que prometen los desarrolladores es lo que se encuentra en el título (nada de mentiras): buena jugabilidad, pocas microtransacciones y una gran cantidad de horas de juego.

Difícil pero entretenido al mismo tiempo

Kingdom Rush rescata la esencia de los juegos de los años 90, pues cada nivel presenta un desafío y esto hace que, en cierta forma, se vuelva un tanto adictivo. Un añadido interesante, agregado hace solo un par de meses, es la posibilidad de elegir la dificultad antes de jugar: casual, normal y difícil. Esto le otorga al juego la posibilidad de abarcar un público mucho más grande, ya que no a todos les gusta enfrentarse a niveles imposibles de superar.

Los micropagos no afectan a la jugabilidad

Decir que Kingdom Rush no tiene micropagos sería mentir, el juego sí los incluye desde el primer nivel. Lo bueno es que no hace falta gastar ni un duro para poder jugar, mejorar el equipamiento o bien superar un nivel. A diferencia de otros juegos de defensa de torres, este en particular no nos obliga a comprar monedas virtuales para poder disfrutar del mismo, y esto es algo que hace que destaque y mucho sobre sus competidores.

Muchísimas horas de juego

Si lo que buscas es un juego de defensa de torres que te permita pasar cientos de horas frente a la pantalla de tu móvil, y que además los niveles y enemigos no se repitan, Kingdom Rush es el juego que necesitas descargar en tu teléfono o tablet Android. Nosotros hemos jugado por más de 3 horas y no hemos repetido ningún escenario, ¿increíble cierto? No podemos decir a ciencia cierta cuantos niveles tiene, pero que hay más de 300 seguro.

Descargar Kingdom Rush gratis para Android

La compañía desarrolladora del mejor juego de torres de defensa para Android, Ironhide Games, ofrece varias opciones que pueden descargarse desde Google Play Store. Sola una de ellas es gratuita, Kingdom Rush – Defensa de torre, el resto son de pago.

Nosotros te recomendamos descargar la versión gratuita, pues es la que ha conseguido meterse dentro de los 10 mejores juegos para Android de la historia. De igual forma, a continuación te dejamos todas las opciones a las que puedes acceder desde Play Store.