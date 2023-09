10 trucos para eFootball 2024, cómo ganar todos los partidos

La nueva versión del simulador de fútbol de Konami, eFootball 2024, ya está disponible en la Play Store. Ahora todo lo que te falta para ser invencible es algo de práctica y algunos consejos y trucos para ganar todos tus partidos en el eFootball 24. Por eso en Androidphoria hemos preparado unos cuantos tips para que nadie pueda contra tu equipo.

eFootball 2024 es una de las mejores opciones disponibles actualmente en la Play Store para los amantes de los simuladores de fútbol, de la mano con EA Sports FC Mobile 24. Pero estos dos no son las únicas opciones que hay, si quieres conocer otros títulos que te permitan vivir el deporte rey en carne propia, te recomendamos que leas nuestro artículo sobre 7 diferentes juegos de fútbol para móviles.

Por el momento no nos concentraremos en alineaciones caras o jugadores nivel leyenda, este es un artículo sobre consejos para mejorar tu jugabilidad, los jugadores caros y habilidosos llegarán después. Y es que incluso si no cuentas con Haaland, Mbappé y Messi en tu plantilla, te aseguramos que si aplicas estos consejos, empezarás a marcar más goles y con la práctica nadie podrá ser tu rival, así que, vamos a allá.

Sé más agresivo al defender y bárrete

Esta nueva versión de eFootball viene con algunos cambios clave y uno de ellos es que la toma de posesión del balón se ha vuelto mucho más ruda que antes. En nuestro tutorial de trucos para eFootball 2023 te recomendábamos tomar provecho de las cargas con el hombro para ganar el balón, pero ahora este truco ha perdido eficacia, por lo que te recomendamos que te lances con una defensa más fuerte, literalmente.

Para poder recuperar el balón lo mejor es entrar con una barrida, eso sí, asegúrate de tener precisión. Si le llegas con una barrida a un jugador desde un mal ángulo, te arriesgas a cometer una falta que podría costarte hasta una expulsión.

Fíjate en el radar mientras estés jugando

Muchos jugadores prefieren quitar el radar de la pantalla porque dicen que interfiere con su visión del campo, pero la verdad es que esta es una herramienta diseñada para mejorar tu percepción de todo el espacio de juego. Es importante a la hora de defender, pero si de verdad quieres realizar jugadas que te garanticen un gol, es necesario que le eches un vistazo al radar constantemente.

Con la ayuda de esta pequeña ventana en la parte baja de la pantalla puedes saber dónde están ubicados tus rivales y aún más importante, tus compañeros. Mira la intención en los movimientos de cada jugador y realiza pases que lleguen a una posición que facilite la ejecución de un buen gol, lo cual nos lleva a nuestro siguiente consejo.

Realiza pases filtrados cada vez que puedas

Un excelente truco que puedes implementar en tu rutina de juego son los pases filtrados y es que acomodando bien a los jugadores y practicando los pases al hueco, puedes volverte una máquina de hacer goles en poco tiempo. Utiliza los pases filtrados cada vez que puedas, en especial en las contras y si se te da la oportunidad, usa los pases impresionantes del juego para incrementar tus probabilidades de gol.

Pero esta jugada viene con una condición, trata de que todos tus pases filtrados sean rasos y asegúrate de que estos pases lleguen a destino visualizando los movimientos de los delanteros con la ayuda del radar. Ahora, no basta con un buen pase, se necesitan delanteros veloces capaces de recibir esos buenos pases y ese es exactamente nuestro siguiente consejo.

Coloca delanteros veloces dentro de la cancha

Las gambetas, el control, la fuerza de pateo y demás habilidades son muy importantes en un delantero, pero si hay algo que no debe faltar en ningún jugador en la parte alta del campo, es la velocidad. Esta se puede verificar al entrar en las habilidades del jugador y ver las secciones que dicen Velocidad y Aceleración, para un buen delantero es bueno apuntar a que estas dos cualidades estén por encima de 92.

El contar con delanteros veloces te asegura que al hacer pases filtrados alguien pueda ganar la carrera a los defensas para recibirlos. De aquí, lo único que te queda es definir un buen tiro a puerta y marcar los goles que te darán la victoria. Pero, dejando detrás las habilidades, hay una skill en específico que necesitas desarrollar a fondo en tus delanteros, la de First-time shot.

Entrena el First-time shot de tus delanteros para que sus definiciones sean más precisas

Las skills de cada jugador pueden ser entrenadas y mejoradas, pero es importante saber que skills son primordiales para cada jugador. En cuanto al tema de los delanteros, es importante que entrenes de vez en cuando su control del balón, pero una habilidad que simplemente no puedes dejar de atender es la de First-time shot.

Esta habilidad le dará una excelente definición a cada tiro que el jugador haga a portería inmediatamente después de recibir el balón. Esta es una jugada que te recomendamos que hagas constantemente, ya que ahora los tiros a portería en eFootball 2024 son más rápidos que antes. Si la habilidad de First-time shot no está bien entrenada, es muy probable que los remates a portería terminen saliendo desviados o a las manos del guardameta, por eso asegúrate de entrenar eso en tus delanteros.

Incluye a un mediapunta en tu equipo para incrementar las oportunidades de anotar

Y es que bueno, un equipo no solamente está conformado por delanteros, hace falta también jugadores que apoyen y que recuperen balones para crear oportunidades claras de gol. Es por esto que te recomendamos que cada vez que crees un plan de juego o una alineación, incluyas a un jugador de mediapunta.

Contar con un buen jugador de esta clasificación y colocarlo por detrás del delantero central incrementará por mucho la posibilidad de recuperar balones perdidos y asistir al delantero y a los volantes al arco rival. Pero eso sí, piensa bien cada una de las jugadas que vas a hacer, que ir volando todo el tiempo tampoco es buena idea.

Alterna el ritmo de tu juego constantemente

Un gran error que muchos jugadores cometen en los simuladores de fútbol es tener a sus jugadores siempre haciendo sprint a donde sea que vayan. Si siempre estás corriendo, solo lograrás que tu juego sea muy predecible, que te quiten los balones más rápido y que tus jugadores se cansen en poco tiempo.

Alterna el ritmo de tu juego para confundir a tus rivales, una forma maravillosa de hacer esto es meterte al campo rival caminando y cuando alguien se acerque a quitarte el balón haces un sprint en la diagonal contraria al jugador que viene atacarte. También cuando entres al área, date un par de segundos para perfilarte y tirar o cuando vas a hacer una asistencia, dale tiempo al rematador, para que se coloque bien. No siempre tienes que andar volando por todos lados.

Practica los amagues para confundir a la defensa y al arquero

En el fútbol no hay nada más vergonzoso para un defensa o para un guardameta que creerse el amague de un atacante. Y es que si logras dominar esta finta frente a portería o cerca de ella, es muy probable que la defensa pierda el balance y que el portero deje desprotegido un espacio bastante amplio para que pases el balón por allí.

Lo único que tienes que hacer es presionar dos veces en el lado derecho de la pantalla como si fueras a patear normalmente, pero en el último segundo, deslizas el dedo en la parte izquierda de la pantalla. Esto cancelará el disparo y hará que el jugador se perfile, aprovecha esa oportunidad para anotar.

Mejora el primer toque para mantener por más tiempo el balón

Hablando de siempre andar corriendo y apurado durante el juego, vale la pena mencionar que esto también te afecta a la hora de recibir pases. Pues un gran error que cometen muchos jugadores novatos es esprintar hacia el balón que viene hacia ellos, esta es una mala recepción y probablemente termine con un balón que rebote lejos de los pies de tu jugador y dentro del área de juego de algún rival cercano.

La mejor idea es trabajar ese primer toque, esperando que el balón llegue a ti o corriendo en la dirección a la que va el balón para desacelerar el pase, en lugar de rebotarlo. Esto es algo que cuesta un poco dominar, pero recuerda que de nada te vale un buen pase, si no lo sabes recibir como se debe.

Practica los regates hasta la perfección

Las fintas y los regates están incluidas en el juego por una razón, no son solo trucos que haces frente a tus colegas para lucirte. Cada uno de estos movimientos pueden salvarte en una situación desesperada, pero no te servirán de nada, si no los has practicado con anterioridad.

Existen muchos eventos y practicas dentro de los nuevos modos de juego del eFootball 2024, te recomendamos que le dediques las primeras 15 a 20 horas de juego a pasar estos eventos. Así tendrás un mejor dominio de los controles, los regates y por supuesto, también ganarás muchos GP en el proceso.

Arriba te dejamos un vídeo con algunas fintas de entregas anteriores de eFootball, pero no te preocupes, las mecánicas en este aspecto no han cambiado, así que el tutorial te servirá a la perfección.

Y con ese último consejo culminamos este artículo con 10 trucos para eFootball 2024 que te ayudarán a ganar todos los partidos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que puedas ponerlos en práctica pronto en tu móvil. Si tienes alguna duda, sobre lo que acabamos de explicar, cuéntanoslo en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.