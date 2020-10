¿Te están gustando las nuevas Guerras de clanes de Clash Royale? Lo cierto es que desde su lanzamiento, todavía hay algunas cosas que muchos podrían no saber. De hecho, hoy te vamos a dar un consejo que te servirá para reparar de forma más rápida tu barco del clan.

Esto es algo que debéis saber tanto tú como los miembros del clan, pues mucha gente no lo tiene claro y tarda bastante tiempo en reparar el barco del clan. ¿Qué hacer? Te lo contamos a continuación.

El astillero no es la forma más rápida para reparar el barco del clan en Clash Royale

Muchos podrán pensar que cambiar mazos por puntos de reparación en el astillero de Clash Royale será la forma más rápida para repararlo pero eso no es así, de hecho, nunca es recomendable usar el astillero a menos que sepas que no eres capaz ni de ganar una batalla ni un duelo.

La forma más rápida para reparar el barco del clan en Clash Royale es realizar duelos, y batallas contra otros jugadores. Cuando el barco del clan está hundido, en vez de ganar puntos de prestigio ganarás recompensas de reparación para el barco del clan.

Además, si ganas estos duelos y las batallas que hagas, ganarás el doble de puntos por lo que podrás conseguir una gran cantidad de puntos de reparación con tus 4 mazos, y no solo los que te ofrece el astillero. Y si pierdes, tampoco pasa nada porque conseguirás los mismos puntos de reparación que si usases el astillero.

Como puedes ver, hay un método mucho más rápido para reparar el barco del clan que usar la herramienta que Supercell ha puesto ahí para ello. Y esto, no todo el mundo lo sabe.

Ganar las batallas es fácil, solo necesitas el mazo y estrategia adecuada

Si todavía no has conseguido ganar las batallas en Clash Royale dentro de las nuevas guerras, aquí tienes unos mazos útiles. E incluso te dejamos una estrategia que no suele fallar para ganar los duelos de las guerras.

Pueden parecer unos consejos poco útiles pero te ayudarán mucho.